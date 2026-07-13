Trong phân khúc laptop gaming phổ thông và cận cao cấp, cấu hình thường là yếu tố được quan tâm đầu tiên. Tuy nhiên, màn hình mới là thành phần ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng mỗi ngày, từ chơi game, xem phim đến chỉnh sửa hình ảnh.

Nitro ProPanel được trang bị màn hình IPS kích thước 15,6 inch, độ phân giải Full HD cùng tần số quét 180Hz. Điểm đáng chú ý là độ phủ màu đạt 100% sRGB, giúp tái tạo màu sắc chính xác hơn so với nhiều mẫu laptop gaming cùng tầm giá. Đây là lợi thế dành cho người dùng thường xuyên chỉnh sửa ảnh, thiết kế đồ họa hoặc dựng video nhưng chưa muốn đầu tư một thiết bị chuyên dụng.

Bên cạnh đó, tần số quét 180Hz giúp hình ảnh chuyển động mượt mà trong các tựa game FPS, MOBA hay đua xe, đồng thời giảm hiện tượng xé hình và nhòe chuyển động khi chơi game tốc độ cao.

Màn hình ProPanel

Nitro ProPanel ANV15-52-50VA - Cấu hình cân bằng cho game thủ phổ thông

Là phiên bản dễ tiếp cận nhất trong dòng Nitro ProPanel, ANV15-52-50VA được trang bị vi xử lý Intel Core 5 210H kết hợp cùng NVIDIA GeForce RTX 3050 6GB, RAM DDR5 16GB và SSD PCIe 512GB.

Đây là cấu hình phù hợp với những người lần đầu tiếp cận laptop gaming, đáp ứng tốt các tựa game eSports như Valorant, Counter-Strike 2, Liên Minh Huyền Thoại hay EA Sports FC. Ngoài ra, máy cũng đủ sức xử lý các phần mềm học tập, lập trình, chỉnh sửa ảnh hoặc dựng video ở mức cơ bản.

Sự kết hợp giữa hiệu năng ổn định và màn hình ProPanel giúp mẫu máy này trở thành lựa chọn phù hợp cho học sinh, sinh viên hoặc người dùng cần một chiếc laptop đa năng phục vụ cả học tập lẫn giải trí.

Nitro ProPanel ANV15-52-R7CR - Nâng cấp sức mạnh đồ họa với RTX 4050

Nếu có nhu cầu xử lý đồ họa nhiều hơn hoặc muốn trải nghiệm các tựa game AAA ở mức thiết lập cao, ANV15-52-R7CR là bước nâng cấp đáng cân nhắc.

Máy sử dụng bộ vi xử lý AMD Ryzen 5 7535HS kết hợp card đồ họa NVIDIA GeForce RTX 4050 6GB, mang lại hiệu suất đồ họa vượt trội so với RTX 3050. Công nghệ DLSS và Ray Tracing cũng giúp nâng cao chất lượng hình ảnh trong nhiều tựa game hiện đại.

Laptop gaming có thể đáp ứng các thể loại game phổ thông và AAA

Không chỉ phục vụ chơi game, cấu hình này còn phù hợp với người làm sáng tạo nội dung khi sử dụng Adobe Photoshop, Lightroom, Premiere Pro hay các phần mềm dựng hình 3D ở mức độ vừa phải. Nhờ màn hình đạt chuẩn 100% sRGB, người dùng có thể yên tâm hơn về độ chính xác màu sắc trong quá trình làm việc.

Acer Nitro ProPanel ANV15-52-72BM - Lựa chọn dành cho yêu cầu hiệu năng cao

Đứng đầu dòng sản phẩm là ANV15-52-72BM, hướng đến nhóm người dùng muốn sở hữu một chiếc laptop gaming có thể đồng hành trong nhiều năm.

Máy được trang bị Intel Core i7-13620H cùng NVIDIA GeForce RTX 5050 8GB, mang lại hiệu năng mạnh mẽ để xử lý các tựa game AAA thế hệ mới cũng như các ứng dụng sáng tạo nội dung yêu cầu khả năng tính toán cao.

Bên cạnh CPU và GPU mạnh hơn, hệ thống tản nhiệt kép của Nitro ProPanel được tối ưu để duy trì xung nhịp ổn định khi chơi game hoặc render trong thời gian dài. Người dùng cũng có thể nâng cấp RAM và SSD khi cần, giúp kéo dài vòng đời thiết bị.

Hệ thống tản nhiệt hiệu quả

Chính bảo hành 2 năm VIP 3S1

Chính sách bảo hành nhanh 2 năm 3S1 của Acer chỉ duy nhất tại Việt Nam, áp dụng với dòng sản phẩm Laptop Gaming như Acer Gaming Aspire 7 sẽ được kiểm tra, bảo hành và gửi lại khách chỉ trong thời gian ngắn: 3 ngày (72 giờ) bao gồm cả thứ 7, Chủ nhật. Nếu trong 3 ngày tính từ lúc nhận sản phẩm, bảo hành không hoàn thành thì khách hàng sẽ được nhận sản phẩm mới cùng loại hoặc tương đương (1 đổi 1).

Chương trình Acer Back to School 2026

Từ ngày 1/7 - 30/09/2026, khi mua các dòng laptop gaming Acer tham gia chương trình, khách hàng sẽ nhận ngay giftcode trị giá 500.000 đồng. Đây là cơ hội để HSSV đầu tư một thiết bị mạnh mẽ phục vụ học tập, sáng tạo và giải trí với chi phí tối ưu hơn.

Chương trình Back to School 2026

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