Cây lưỡi hổ mini Cây lưỡi hổ mini là lựa chọn phổ biến nhờ khả năng chịu hạn tốt và ít cần chăm sóc. Cây có thể sinh trưởng trong môi trường văn phòng, nơi ánh sáng tự nhiên không quá dồi dào, chỉ cần đặt gần cửa sổ hoặc nơi có ánh sáng gián tiếp. Theo quan niệm phong thủy, lưỡi hổ tượng trưng cho sự mạnh mẽ, giúp xua đuổi điều không may và mang lại may mắn trong công việc. Ngoài ra, cây còn góp phần tạo điểm nhấn hiện đại cho góc làm việc. Cây lưỡi hổ mini.

Cây kim tiền mini Kim tiền là một trong những cây cảnh phong thủy được ưa chuộng nhất tại văn phòng. Lá cây xanh bóng, mọc đối xứng trên thân tượng trưng cho sự phát triển và thịnh vượng. Loại cây này không cần tưới nước thường xuyên, chỉ nên tưới khi đất đã khô. Kim tiền cũng phát triển tốt trong môi trường có ánh sáng nhẹ, rất phù hợp đặt trên bàn làm việc hoặc quầy lễ tân.

Cây trầu bà Trầu bà có nhiều kích thước, trong đó các giống mini rất thích hợp để bàn làm việc. Cây sinh trưởng nhanh, dễ thích nghi và không đòi hỏi chế độ chăm sóc cầu kỳ. Bên cạnh giá trị thẩm mỹ, trầu bà còn được nhiều người lựa chọn với mong muốn mang lại sự hanh thông, thuận lợi trong công việc. Những chậu cây nhỏ gọn cũng giúp không gian làm việc trở nên gần gũi và dễ chịu hơn. Cây trầu bà để bàn.

Cây sen đá Sen đá nổi bật với hình dáng nhỏ xinh, đa dạng chủng loại và khả năng chịu hạn rất tốt. Đây là loại cây phù hợp với người bận rộn vì không cần tưới nước hằng ngày. Trong phong thủy, sen đá tượng trưng cho sự bền bỉ, kiên định và gắn kết. Với kích thước nhỏ gọn, cây dễ dàng đặt trên bàn làm việc mà không chiếm nhiều diện tích.