Trong bối cảnh ngành tiêu dùng nhanh (FMCG) chịu áp lực lớn về chi phí vận hành và biến động logistics, việc đầu tư vào hạ tầng sản xuất đang trở thành ưu tiên hàng đầu. Sự kiện thương hiệu Top Gia vận hành xưởng sản xuất mới tại miền Bắc không chỉ là bước đi mở rộng quy mô, mà còn thể hiện chiến lược củng cố nền tảng để phát triển dài hạn.

Mộc An – Sản phẩm giấy rút đáy mới ra mắt của Top Gia

Bước tiến mới: Tái cấu trúc năng lực vận hành, làm chủ hạ tầng sản xuất

Thị trường sản xuất và tiêu dùng Việt Nam đang ghi nhận những thay đổi rõ nét về tư duy quản trị. Thay vì chỉ tập trung vào các chiến dịch tiếp thị ngắn hạn, nhiều doanh nghiệp chuyển dần trọng tâm sang xây dựng năng lực vận hành nội tại. Xu hướng này phản ánh nhu cầu gia tăng tính chủ động trước những biến động về chi phí nguyên vật liệu và vận chuyển trong thời gian qua.

Thực tế cho thấy, việc đầu tư trực tiếp vào hạ tầng và dây chuyền sản xuất là giải pháp cốt lõi để doanh nghiệp kiểm soát tốt giá thành và duy trì sự ổn định. Với ngành hàng tiêu dùng, năng lực tự chủ sản xuất không dừng lại ở việc tăng sản lượng, mà còn là bước đi mang tính tái cấu trúc mô hình kinh doanh, tạo nền móng vững chắc để thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của thị trường.

Dây truyền sản xuất giấy Sương mai - 1 trong 2 sản phẩm giấy rút mới được Top Gia ra mắt trong ngày khánh thành xưởng

Hoàn thiện chuỗi cung ứng từ thế mạnh trực tuyến

Xuất phát điểm là thương hiệu ghi dấu ấn mạnh mẽ trên các nền tảng thương mại điện tử, Top Gia sở hữu lợi thế lớn về dữ liệu khách hàng và sự nhạy bén với thị hiếu. Tuy nhiên, khi quy mô tăng trưởng vượt mức, việc chỉ duy trì hệ thống sản xuất giấy tại phía Nam (Củ Chi, TP.HCM) dần tạo ra những thách thức về thời gian giao hàng và chi phí logistics khi cung ứng cho thị trường miền Bắc.

Nhận diện bài toán này, Top Gia mở xưởng sản xuất giấy mới tại Tam Đảo (Phú Thọ). Việc tổ chức sản xuất tập trung tại cơ sở mới giúp doanh nghiệp giảm thiểu các chi phí phát sinh từ thuê ngoài và vận chuyển nhiều chặng. Hệ thống logistics được tối ưu hóa giúp kiểm soát tốt hơn cấu trúc chi phí, từ đó duy trì giá thành cạnh tranh đi đôi với chất lượng đồng nhất. Đồng thời, việc làm chủ hạ tầng tại cả hai miền cũng giúp đảm bảo nguồn cung luôn sẵn sàng đáp ứng nhu cầu thị trường một cách nhanh chóng.

Toàn cảnh xưởng sản xuất giấy quy mô 10000m2 của Top Gia tại Phú Thọ

Tối ưu lợi thế cạnh tranh bằng nội lực

Việc kiện toàn hệ thống nhà xưởng hai miền tạo ra bệ phóng để Top Gia nâng cao năng lực cạnh tranh bằng thực lực sản xuất. Khi làm chủ quy trình từ nguyên liệu đầu vào đến đóng gói thành phẩm, doanh nghiệp có thể chuẩn hóa chất lượng và linh hoạt hơn trong chiến lược giá. Đây là yếu tố then chốt giúp một thương hiệu có nền tảng trực tuyến mạnh mẽ đảm bảo khả năng đáp ứng đơn hàng tốc độ cao và giữ vững uy tín thương hiệu.

Ban lãnh đạo công ty cắt băng khánh thành xưởng sản xuất giấy Phú Thọ

Khách hàng tham quan trải nghiệm sản phẩm tại xưởng sản xuất giấy Top Gia Phú Thọ

Thông qua việc gia tăng tỷ lệ nội địa hóa và giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài, thương hiệu đang khẳng định định hướng phát triển dựa trên nội lực. Đây là nền tảng quan trọng giúp xây dựng niềm tin lâu dài với thị trường bằng sự minh bạch và bền vững. Khi nền tảng hạ tầng đã được kiện toàn, kỳ vọng tiếp theo của doanh nghiệp là tiếp tục phát triển thêm nhiều sản phẩm, củng cố vị thế vững chắc của Top Gia trên thị trường dài hạn.

Bích Đào