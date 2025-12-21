Họ ngạc nhiên về công việc độc lạ, có phần tâm linh, nhạy cảm của cô gái trẻ, và càng bất ngờ khi đọc dòng giới thiệu của Trang về bản thân: "Tốt nghiệp xuất sắc ngành Kinh doanh Quốc tế - Đại học Kinh tế Quốc dân, IELTS 7.5".

Có người nghi ngờ: "Thành tích nổi bật thế kia, thiếu gì việc mà phải đi bán đất mộ?". Sau 1 năm gắn bó với công việc "độc lạ", Trang cũng đã quen với những thắc mắc của mọi người.

Thu Trang chia sẻ, thực tế, công việc của cô là chuyên viên kinh doanh của một công viên nghĩa trang ở Phú Thọ (khu vực Hòa Bình cũ), cách Hà Nội hơn 1 tiếng di chuyển. Tuy đây là việc trái chuyên ngành nhưng các kiến thức ở đại học vẫn giúp ích cô rất nhiều trong công việc.

"Công viên nghĩa trang là một ngách đặc biệt trong bất động sản. Đây là nơi an nghỉ của người đã khuất nhưng được quy hoạch, thiết kế hiện đại, đi kèm các dịch vụ chăm sóc mộ phần, tổ chức tang lễ, cải táng...

Thay vì giới thiệu khách hàng những sản phẩm như chung cư, nhà liền kề, biệt thự thì mình sẽ giới thiệu cho họ về khuôn viên nghĩa trang, điểm đặc biệt về quy hoạch, các khu mộ gia tộc, mộ đôi, mộ đơn…", Trang cho biết.

Thu Trang đã gắn bó 1 năm với công việc chuyên viên kinh doanh của một công viên nghĩa trang ở Phú Thọ. Ảnh: Chacly bán CV Nghĩa Trang

Thời gian đầu, khi Trang nhắc đến công việc của mình, nhiều bạn bè tỏ ra ngơ ngác. Họ chưa từng thấy thông tin tuyển dụng từ các công viên nghĩa trang, cũng không rõ công việc này vận hành ra sao, có phù hợp với người trẻ hay không.

Trang thú nhận, khi bắt tay vào nghề, ngoài người sếp trực tiếp, cô hầu như không có ai để học hỏi kinh nghiệm. Lần đầu trong đời, Trang trực tiếp đi thăm nhiều nghĩa trang kiểu cũ và các công viên nghĩa trang trong ngành để mở rộng hiểu biết thực tế, thu thập thông tin.

Bên cạnh đó, Trang còn tham gia các khóa học nhằm trau dồi kiến thức đa lĩnh vực, từ luật đất đai, quy hoạch, xu hướng tiêu dùng xã hội đến việc tìm hiểu sâu về truyền thống thờ cúng của người Việt, văn hóa tâm linh, phong thủy…

“Rào cản lớn nhất của công việc này không đến từ bên ngoài mà nằm ở chính mình. Nhiều kiến thức hoàn toàn xa lạ với người trẻ. Tuy nhiên, càng tìm hiểu sâu, tôi càng nhận ra đây là công việc tiềm năng, giàu ý nghĩa, mang tính nhân văn và ít cạnh tranh hơn so với các lĩnh vực truyền thống như bất động sản nhà ở, ngân hàng hay bảo hiểm…”, Trang chia sẻ.

Trang không ngần ngại giới thiệu với mọi người về công việc "bán mộ"

Mỗi ngày, Trang đảm nhiệm nhiều đầu việc khác nhau như gọi điện tìm kiếm khách hàng; đi thị trường mở rộng mạng lưới đối tác; xây dựng kế hoạch truyền thông; quay, dựng video; trả lời tin nhắn khách hàng… Ngoài ra, hằng tháng, cô trực tiếp đưa các đoàn khách lên tham quan thực tế công viên nghĩa trang của công ty.

Khó khăn lớn nhất của công việc này nằm ở cách tiếp cận khách hàng, bởi nhiều người cho rằng việc nhắc đến “mộ phần”, “cái chết” là điều không may mắn. Không ít người cũng tỏ ra hoài nghi khi một cô gái trẻ như Trang lại có thể tư vấn về đất mộ.

Trang lựa chọn cách tiếp cận khách hàng theo hướng mới, đó là xây dựng kênh TikTok chuyên chia sẻ thông tin về mộ phần và các công viên nghĩa trang.

Theo Trang, lợi thế của người trẻ là nguồn năng lượng dồi dào, tinh thần cầu tiến và khả năng tiếp cận công nghệ tốt, giúp việc truyền tải thông tin trở nên sinh động, dễ hiểu hơn, từ đó tạo ra góc nhìn tích cực, mới mẻ về lĩnh vực vốn được xem là nhạy cảm này.

“Mọi bình luận, thắc mắc của người xem, dù tích cực hay tiêu cực, mình đều cố gắng trả lời và giải thích cụ thể”, Trang cho biết.

Một video Thu Trang chia sẻ về công việc đặc biệt của mình thu hút gần 300.000 lượt xem

Một trong những bí quyết làm nghề của Trang là luôn bám sát các vấn đề thời sự của đời sống. Như đợt mưa lũ nghiêm trọng hồi tháng 10 và 11 vừa qua, Trang nhận thấy không chỉ nhiều hộ gia đình phải chật vật đối phó với tình trạng ngập úng mà hàng loạt nghĩa trang truyền thống tại Hà Nội cũng bị ngập sâu, khiến con cháu lo lắng cho mộ phần người thân.

“Từ thực tế đó, mình tiếp cận khách hàng bằng cách giới thiệu về vị trí các công viên nghĩa trang, cùng hệ thống thoát nước hiện đại giúp hạn chế tình trạng ngập úng”, Trang cho biết.

Trang đưa những đoàn khách hàng tới tham quan công viên nghĩa trang

Trang kể, cô từng gặp một nữ khách hàng ở Hà Nội đi tìm đất an táng cho mẹ suốt 5 năm nhưng không còn vị trí phù hợp trong thành phố. Tro cốt của mẹ chị buộc phải gửi tạm tại một bảo tháp ở nghĩa trang gần nhà. Khi bố chị lâm bệnh nặng, nỗi lo về nơi an nghỉ lâu dài của cha mẹ càng trở nên canh cánh.

“Chị xem được video của mình trên TikTok rồi chủ động liên hệ. Chị nói suốt 5 năm qua, hai vợ chồng chưa lúc nào thực sự yên lòng nhưng không biết phải xoay xở ra sao. Mình mời anh chị lên tham quan công viên nghĩa trang và cuối cùng, anh chị đã chọn được 2 mộ phần phù hợp”, Trang chia sẻ.

Với công việc đặc thù này, không phải lúc nào "khách chốt nhanh" thì người bán cũng vui. Có những trường hợp, gia đình cần tìm mộ phần rất gấp vì người thân qua đời đột ngột, không có sự chuẩn bị trước. Những lúc đó, công việc của Trang sẽ áp lực hơn, yêu cầu sự hỗ trợ chu đáo, nhanh chóng cho khách hàng.

Ngược lại, khác với hình dung của nhiều người, không ít khách hàng tìm mua mộ phần trong tâm thế nhẹ nhàng, coi đây là sự chuẩn bị chủ động, chu đáo cho tương lai. Nhiều người cao tuổi khi tới tham quan còn tấm tắc khen cảnh quan xanh sạch, dịch vụ bài bản, từ đó cảm thấy yên tâm hơn về nơi an nghỉ sau này.

“Công việc này không dễ với người trẻ, nhưng mang lại cho mình nhiều trải nghiệm sống giá trị. Mỗi cuộc gặp với khách hàng đều khiến mình thêm trân trọng cuộc sống”, Trang chia sẻ.