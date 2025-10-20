Khẳng định vị trí “đầu tàu” phân khúc MPV cỡ trung

Năm 2025 chứng kiến sự phục hồi của thị trường ô tô - và đặc biệt ở phân khúc MPV. Tính đến hết quý III/2025, Toyota Innova Cross tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc MPV cỡ trung khi ghi nhận 5.410 xe bán ra (cả hai phiên bản xăng lẫn hybrid), trong đó phiên bản hybrid chiếm hơn 38% (2.111 xe hybrid), cho thấy người dùng đang ngày càng ưu tiên lựa chọn tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường.

Từ đầu năm đến nay, Innova Cross duy trì đà tăng ổn định, đặc biệt trong giai đoạn quý II và III khi nhu cầu mua sắm xe gia đình tăng cao và thúc đẩy bởi chương trình ưu đãi hấp dẫn. Với thiết kế trẻ trung, không gian rộng rãi và công nghệ vận hành hiện đại, mẫu MPV này không chỉ góp phần đáng kể vào tổng doanh số của Toyota Việt Nam mà còn củng cố vững chắc vị thế đầu tàu trong phân khúc MPV cỡ trung.

Innova Cross tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc MPV cỡ trung

Innova Cross tiếp tục giữ vững lợi thế dẫn đầu trong phân khúc MPV gia đình, nơi người dùng ngày càng đề cao giá trị sử dụng lâu dài và hiệu quả vận hành. Trong khi các đối thủ vẫn cần thêm thời gian để bứt phá, Innova Cross khẳng định vị thế bằng chính sự ổn định của doanh số và niềm tin bền vững từ khách hàng.

Giá trị làm nên chất riêng của Innova Cross

Điểm đặc biệt đầu tiên của mẫu MPV nhập khẩu là mẫu xe đầu tiên trong phân khúc có tùy chọn hybrid - như một lời khẳng định tiếp tục trong tiến trình đến tương lai xanh của Toyota Việt Nam.

Tiếp theo là trang bị hệ thống khung gầm liền khối TNGA - C giúp Innova Cross càng phù hợp với đối tượng người dùng gia đình như: không gian bên trong rộng rãi thoải mái hơn; trải nghiệm lái, vận hành được cải thiện; tiết kiệm nhiên liệu hơn nhờ tối ưu trọng lượng xe vượt trội hơn so với khung gầm rời. Việc thiết kế với hệ dẫn động cầu trước FWD giúp Innova Cross tăng độ bám đường ở bánh trước - phù hợp với điều kiện lưu thông đô thị cũng như với hệ thống giao thông tại Việt Nam.

Innova Cross có khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội trong phân khúc

Tùy chọn động cơ hybrid trên Innova Cross giúp một chiếc xe nặng hơn 1.5 tấn toàn tải lại có mức tiêu thụ nhiên liệu tiết kiệm hơn hẳn. Theo công bố của Toyota, bản hybrid của Innova Cross chỉ tiêu tốn khoảng 4,95 lít/ 100km, trong khi con số của đối thủ lên tới 8,49 lít/ 100km trên cùng điều kiện đường hỗn hợp.

Đặc biệt, khi di chuyển trong đô thị với tần suất dừng và khởi động liên tục, hệ thống phanh tái tạo năng lượng hoạt động hiệu quả, giúp sạc lại pin và tiết kiệm nhiên liệu chỉ ở mức khoảng 4,35 lít/ 100km.

Innova Cross duy trì không gian rộng và sự thoải mái ở cả hàng ghế 2 và 3

Không gian nội thất cũng được Toyota chăm chút tỉ mỉ nhằm đem đến trải nghiệm thoải mái - lợi thế xe MPV của Toyota. Cụ thể, xe sở hữu hàng ghế thứ 2 có không gian rộng rãi, khả năng ngả sâu và phần đỡ bắp chân bằng nút bấm chỉnh điện. Hàng ghế thứ 3 cũng đủ rộng cho 3 người lớn ngồi với khoảng duỗi chân lớn, trần cao và cửa gió điều hòa riêng. Ở tùy chọn hybrid, hàng ghế thứ 2 được thiết kế dạng 2 ghế thương gia để tối ưu trải nghiệm trên xe và trang bị cửa sổ trời toàn cảnh Panorama tích hợp sẵn lớp kính ánh xanh dương mang đến không gian thoáng đãng mà vẫn mát mắt.

Cuối cùng, là một chiếc MPV gia đình, yếu tố an toàn trên xe được chú trọng với trang bị an toàn vượt trội gồm 6 túi khí, cảnh báo điểm mù, cảnh báo áp suất lốp và gói công nghệ an toàn chủ động Toyota Safety Sense trên phiên bản hybrid mang đến sự an tâm cho bất cứ ai cầm lái và mọi hành khách trên xe.

Phím tính năng an toàn được tích hợp trên vô lăng giúp người lái chủ động điều chỉnh

Giai đoạn 3 tháng cuối năm là thời điểm người dùng bắt đầu “chốt” kế hoạch mua xe trước cao điểm cuối năm, nhằm tận dụng sức mua cũng như muốn khuyến khích người dùng trải nghiệm công nghệ xanh, tiết kiệm chi phí và đồng hành cùng xu hướng phát triển bền vững, Toyota Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi hấp dẫn cho khách mua Innova Cross phiên bản hybrid trong tháng 10/2025.

Khách mua Innova Cross hybrid được hưởng ưu đãi trong tháng 10

Cụ thể, nếu khách hàng lựa chọn mua xe trả góp từ nay đến hết 31/10/2025 sẽ được nhận mức lãi suất cho vay chỉ từ 1,49%/năm trong 6 tháng đầu. Nếu khách hàng bán xe cũ (không phân biệt dòng xe) để lên đời xe với Innova Cross HEV tại các đại lý có hoạt động T-Sure có thể lựa chọn 1 trong 3 ưu đãi sau: lãi suất chỉ từ 0%/năm, cố định trong 6 tháng đầu hoặc 1 năm bảo hiểm Toyota gói vàng hoặc miễn phí phụ tùng bảo dưỡng 3 năm hoặc 30.000 km (tùy điều kiện đến trước) và dán kính miễn phí.

Ngọc Minh