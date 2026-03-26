Từ cuối năm 2025 đến 3 tháng đầu năm 2026, Toyota Việt Nam tiếp tục triển khai chuỗi các hoạt động quy mô lớn, phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Cục Cảnh sát giao thông, các cơ quan báo chí và truyền thông. Các chương trình được tổ chức có chiều sâu, phủ đến nhiều nhóm đối tượng, từ học sinh tiểu học, thanh thiếu niên, giáo viên, đến đông đảo người dân, qua đó hình thành một mạch hành động đồng bộ, nhất quán và có sức lan tỏa rộng trong cộng đồng.

Bền bỉ xây dựng chương trình an toàn giao thông học đường

Một trong những điểm nhấn xuyên suốt của chiến dịch an toàn giao thông năm nay là chương trình “Toyota cùng em học An toàn giao thông” năm học 2025–2026, đánh dấu năm thứ 20 chương trình được triển khai.

Từ tháng 12/2025 đến tháng 1/2026, chương trình cấp tỉnh được triển khai tại 6 địa phương gồm Phú Thọ, Hà Nội, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Khánh Hòa và Cà Mau, với các hoạt động dành cho cả học sinh và giáo viên. Học sinh tiếp cận kiến thức an toàn giao thông qua các hình thức trực quan như tìm hiểu luật ATGT, vẽ tranh, thể hiện năng khiếu; trong khi giáo viên tham gia thực hành giảng dạy và hội thảo đổi mới phương pháp. Cách tiếp cận “học mà chơi, chơi mà học” giúp kiến thức vốn khô khan trở nên gần gũi, dễ tiếp nhận và từng bước hình thành thói quen trong đời sống thường nhật.

Từ vòng thi cấp tỉnh, 6 đội xuất sắc đại diện các địa phương tiếp tục bước vào vòng giao lưu cấp quốc gia tại Quảng Ninh vào tháng 3/2026. Với sự tham gia của 60 thí sinh và gần 1.000 học sinh cổ vũ, thông qua các phần thi tiểu phẩm, trò chơi vận động và giải ô chữ, các thí sinh không chỉ củng cố kiến thức mà còn rèn luyện sự tự tin, tinh thần chủ động và ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông. Kết thúc chương trình, Toyota Việt Nam đã trao tặng 3 mô hình đảo giao thông an toàn cho 3 địa phương có thành tích xuất sắc nhất là Phú Thọ, Quảng Trị và Hà Tĩnh, góp phần hỗ trợ công tác giảng dạy tại trường học.

Song song, Chương trình Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2025 do Toyota đồng hành cùng Báo Dân Trí tiếp tục mở rộng phạm vi tác động ra toàn xã hội, đánh dấu năm thứ 4 liên tiếp doanh nghiệp tham gia với vai trò nhà tài trợ chính.

Chỉ sau 3 tháng phát động, chương trình đã thu hút gần 600 ý tưởng dự thi, tập trung vào các giải pháp công nghệ, cảnh báo an toàn và giáo dục hành vi giao thông, phản ánh sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng đối với vấn đề an toàn giao thông.

Kết quả, các ý tưởng nổi bật, có tính ứng dụng cao đã được vinh danh tại Lễ trao giải diễn ra cuối tháng 1/2026. Đồng thời, các tọa đàm đi kèm như “An toàn giao thông học đường: Giải pháp từ cổng trường tới gia đình” tiếp tục mở rộng không gian đối thoại, đưa chương trình vượt ra khỏi khuôn khổ một cuộc thi để trở thành diễn đàn góp ý, đề xuất các giải pháp bền vững hơn trong tương lai.

Lan toả cộng đồng, khẳng định trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Song hành với các hoạt động giáo dục và khuyến khích sáng kiến, Toyota Việt Nam nỗ lực lan tỏa ý thức trách nhiệm thông qua các hoạt động truyền thông đại chúng, nhằm đưa thông điệp an toàn giao thông đến gần hơn với đời sống thường nhật.

Nổi bật là liveshow “Người bạn đường” trên VTV, được Toyota Việt Nam đồng hành suốt 6 năm liên tiếp, trở thành cầu nối giữa cơ quan chức năng, chuyên gia và người dân trong việc chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm tham gia giao thông an toàn.

Trên nền tảng phát thanh, thông qua VOV Giao thông, Toyota tập trung xây dựng những thông điệp ngắn gọn, dễ nhớ nhưng đánh trúng những vấn đề nóng của đời sống giao thông hiện nay như lái xe sau khi uống rượu bia hay không tuân thủ tốc độ giúp việc cảnh báo pháp luật trở nên gần gũi, dễ tiếp cận, từ đó từng bước hình thành thói quen tham gia giao thông an toàn trong đời sống hàng ngày.

Bên cạnh đó, Toyota tiếp tục đồng hành cùng Giải thưởng “Báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2025”. Sau gần 2 tháng phát động, chương trình đã nhận được 540 tác phẩm dự thi ở 5 loại hình báo chí, cho thấy sự hưởng ứng tích cực của cộng đồng. Kết thúc chương trình, BTC đã trao 6 giải Nhất, 10 giải Nhì, 13 giải Ba cùng 24 giải Khuyến khích. Các tác phẩm không chỉ phản ánh thực trạng mà còn đề xuất những giải pháp thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng và thúc đẩy thay đổi hành vi giao thông.

Nhìn tổng thể, chuỗi hoạt động của Toyota Việt Nam trong lĩnh vực an toàn giao thông được triển khai theo một chiến lược nhất quán, từ lớp học đến đời sống, từ ý tưởng đến hành động. Qua đó, Toyota từng bước góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh hơn. Đó cũng là cách doanh nghiệp hiện thực hóa tầm nhìn của một nhà cung cấp giải pháp di chuyển: không chỉ tạo ra phương tiện, mà còn cùng xã hội kiến tạo những hành trình an toàn, hạnh phúc và bền vững cho hôm nay và mai sau.

(Nguồn: Toyota Việt Nam)