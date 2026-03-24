Không dừng thì lo, dừng lại càng lo hơn

Các tuyến cao tốc qua Lâm Đồng, Khánh Hòa như Phan Thiết - Vĩnh Hảo, Cam Lâm - Vĩnh Hảo… chỉ có dải dừng khẩn cấp không liên tục, các điểm dừng cách nhau 4-5km.

Với đặc thù cao tốc cho phép lưu thông với tốc độ lên đến 90km/h, việc thiếu làn dừng khẩn cấp liên tục khiến nhiều tài xế rơi vào tình huống "tiến thoái lưỡng nan".

Dải dừng khẩn cấp trên cao tốc dài khoảng 200m, rộng 2,5m. Ảnh: Hoàng Anh

Anh Nguyễn Văn Hòa, tài xế xe tải thường xuyên chạy tuyến TPHCM - Khánh Hòa, kể lại trải nghiệm đầy áp lực khi xe của anh bất ngờ gặp sự cố trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

“Xe báo lỗi, phải giảm tốc đột ngột nhưng phía trước không có điểm dừng. Nhìn gương chiếu hậu thấy xe chạy phía sau rất áp lực. Nếu cố chạy thêm vài km, lỡ xe hỏng nặng hoặc mất lái thì hậu quả khó lường. Nhưng dừng lại giữa làn xe chạy thì còn nguy hiểm hơn”, anh Hòa nói.

Một dải dừng xe khẩn cấp trên cao tốc. Ảnh: Xuân Ngọc

Cùng chung nỗi lo, chị Trần Thị Mai Ly, người thường xuyên di chuyển bằng ô tô cá nhân trên cao tốc, cho rằng đang có sự “lệch pha” giữa hạ tầng giao thông và lượng phương tiện tăng nhanh.

“Các trạm dừng nghỉ chưa hoàn thiện, dải dừng khẩn cấp vừa ngắn và hẹp, trong khi lượng xe ngày càng tăng. Do đó, không phải lúc nào tài xế cũng có thể dừng xe đúng quy định khi gặp sự cố”, chị Ly phản ánh.

Theo nhiều tài xế, áp lực này càng lớn trong các hành trình dài hoặc khi lưu thông ban đêm, thời điểm khả năng quan sát và xử lý tình huống bị hạn chế.

Một chuyên gia giao thông nhận định, việc đầu tư cao tốc 4 làn nhưng không có làn dừng khẩn cấp liên tục chỉ là giải pháp phân kỳ, về lâu dài sẽ bộc lộ nhiều bất cập.

"Cao tốc là đường cho xe chạy nhanh, mọi tình huống khẩn cấp phải được xử lý ngay lập tức. Các sự cố kỹ thuật hay tình trạng sức khỏe xấu không cho phép chờ đợi”, vị này phân tích.

Hình ảnh camera vụ tai nạn nghiêm trọng trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo khiến 3 người thương vong. Ảnh cắt từ clip

Thực tế đã ghi nhận vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến tình huống này. Trưa 14/3, trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, đoạn qua xã Phước Hà (tỉnh Khánh Hòa), ô tô 5 chỗ bất ngờ dừng trên làn xe chạy đã bị ô tô tải tông từ phía sau khiến 2 người tử vong, 1 người nguy kịch.

Vụ tai nạn cho thấy rõ rủi ro khi xe gặp sự cố buộc phải dừng trên làn xe chạy do chưa kịp vào điểm dừng khẩn cấp. Với lưu lượng phương tiện đông và tốc độ tối đa 90km/h, chỉ một tình huống dừng đột ngột cũng dẫn đến va chạm.

Hồi tháng 7/2025, sau vụ tai nạn giao thông khiến 3 người tử vong, UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng đề nghị xem xét đầu tư làn dừng khẩn cấp liên tục trên toàn tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, dài hơn 100km.

Lý do, hiện nay toàn tuyến cao tốc này chưa có làn dừng khẩn cấp liên tục, mỗi 5km mới có một điểm dừng khẩn cấp. Việc có làn dừng khẩn cấp sẽ giúp các phương tiện dừng đỗ khi gặp sự cố mà không gây cản trở, nguy hiểm cho phương tiện khác.

Dừng, đỗ xe sai quy định trên cao tốc là hành vi đặc biệt nguy hiểm

Phương tiện bị lập biên bản xử lý vì dừng ở dải dừng khẩn cấp nhưng không đặt biển cảnh báo nguy hiểm phía sau cách tối thiểu 150m. Ảnh cắt từ clip

Đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) khẳng định, dù hạ tầng giao thông còn hạn chế, nhưng việc xử lý vi phạm vẫn được thực hiện nghiêm. Chỉ riêng ngày 18/3, lực lượng chức năng đã ghi nhận 34 trường hợp vi phạm và gửi thông báo “phạt nguội” đến chủ phương tiện.

Các lỗi bị xử lý bao gồm: dừng, đỗ không đúng nơi quy định; không bật đèn cảnh báo nguy hiểm khi dừng xe; không đặt biển hoặc thiết bị cảnh báo phía sau xe tối thiểu 150m.

Xe container bị sự cố nhưng không đặt biển cảnh báo phía sau theo quy định. Ảnh cắt từ clip

Theo Cục CSGT, việc dừng, đỗ xe sai quy định trên cao tốc là hành vi đặc biệt nguy hiểm. Với tốc độ lưu thông cao, chỉ một phương tiện dừng đột ngột cũng có thể gây ra tai nạn liên hoàn.

Trong trường hợp khẩn cấp như xe hỏng, nổ lốp, hết nhiên liệu hoặc người trên xe gặp vấn đề sức khỏe, tài xế cần cố gắng đưa xe vào làn dừng khẩn cấp hoặc sát lề phải; bật đèn cảnh báo và đặt vật cảnh báo phía sau tối thiểu 150m.

Đồng thời, toàn bộ người trên xe phải nhanh chóng rời khỏi phương tiện, di chuyển ra ngoài hộ lan để đảm bảo an toàn. Nếu xảy ra va chạm, tài xế cần ghi nhận hiện trường, sau đó đưa xe vào vị trí an toàn và liên hệ lực lượng chức năng để được hỗ trợ.

