Giải bóng đá nữ VĐQG 2026 chính thức được khởi tranh vào chiều nay 20/6, sau lễ khai mạc diễn ra trên sân Thái Nguyên, với cặp đấu giữa Thái Nguyên T&T vs Phong Phú Hà Nam.

Thái Nguyên T&T (xanh) và Phong Phú Hà Nam chia điểm ngày ra quân

Bên phía đội chủ nhà, HLV Văn Thị Thanh tung ra đội hình mạnh nhất. Đội bóng xứ chè kiểm soát bóng phần lớn thời gian của trận đấu. Thế nhưng, những Bích Thùy, Mỹ Anh hay Minh Chuyên lại gặp rất nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự của Phong Phú Hà Nam.

Phút 41, Thái Nguyên T&T được hưởng quả phạt góc bên cánh phải, Bích Thùy treo bóng để Lake Rebeca đánh đầu. Tuy nhiên, bóng đi trúng vị trí của thủ môn Trần Thị Trang bên phía Phong Phú Hà Nam. Hiệp 1 khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.

Thế trận sau giờ nghỉ không có nhiều thay đổi. Các học trò của HLV Văn Thị Thanh gặp rất nhiều khó khăn trong khâu dứt điểm. Phải đến phút thứ 72, thế bế tắc của trận đấu mới được khai thông. Từ đường chuyền vượt tuyến của Dương Thị Vân, Ngọc Minh Chuyên dứt điểm mở tỉ số cho Thái Nguyên T&T.

Thế nhưng chỉ 1 phút sau, bàn thắng của Vũ Thị Hoa bên phía Phong Phú Hà Nam đưa trận đấu về vạch xuất phát. Đây cũng là bàn thắng ấn định tỉ số hòa 1-1 của hai đội ở trận ra quân.

Hà Nội I (áo vàng) có trận thắng to đội bóng đàn em

Trong khi đó, trên sân Hà Đông là trận đấu giữa Hà Nội II và Hà Nội I. Các cầu thủ của Hà Nội I nhanh chóng có bàn mở tỉ số ngay phút thứ 9 nhờ pha lập công của Lê Thị Trang.

Tuy nhiên, thời gian còn lại của hiệp 1, các học trò của HLV Phùng Thị Minh Nguyệt lại không thể xuyên thủng hàng phòng ngự của đội Hà Nội II.

Sang hiệp 2, Hà Nội I thực hiện cơn mưa gôn vào lưới các đàn em, trong đó có bàn phản lưới của Hà Nội II ở phút 54. Các bàn còn lại do công của Nguyễn Thị Hằng (59’, 88’), Hải Yến (90’). Bàn danh dự của Hà Nội II do công của Thanh Thảo (57’). Chung cuộc Hà Nội I thắng đậm 5-1 Hà Nội II.

Trên sân Thành Long, TP.HCM I cũng có 45 phút đầu tiên khó khăn trước các đàn em TP.HCM II. Phải đến phút 41, thế bế tắc mới được khai thông với bàn thắng của Cù Thị Huỳnh Như.

Bước sang hiệp 2, đoàn quân của HLV Đoàn Kim Chi ghi liên tiếp 4 bàn thắng do công của Đậu Nguyễn Quỳnh Anh (70′), K’Thủa (72’, 81′), Phan Thị Trang (87′) để ấn định tỉ số 5-0 trước đội bóng cùng thành phố để giành ngôi đầu bảng sau lượt trận đầu tiên.

Kết quả lượt 1

Hà Nội II 1-5 Hà Nội I

TP.HCM II 0-5 TP.HCM I

Thái Nguyên 1-1 Phong Phú Hà Nam

Lịch thi đấu lượt 2

Ngày 24/6 16h00: Hà Nội I – TP.HCM II

Ngày 25/6 16h00: Hà Nội II – TP.HCM I

Ngày 25/6 16h00: Than KSVN – Thái Nguyên T&T: 1-1