Sau vòng sơ tuyển trên toàn quốc từ 4-14/6 tại 4 địa phương, 55 gương mặt xuất sắc nhất được chọn vào vòng thi tuyển thứ 2 tổ chức tại Hà Nội từ 19-22/6. Số ứng viên này nằm trong chương trình tuyển sinh, phát hiện tài năng bóng đá nữ lứa tuổi 2013–2014. Đây là một trong những hoạt động trọng điểm thuộc Chương trình Phát triển Tài năng FIFA tại Việt Nam, nhằm mở rộng nguồn lực kế cận, tìm kiếm thêm nhiều Huỳnh Như, Bích Thuỳ, Thanh Nhã... mới, giúp bóng đá nữ Việt Nam phát triển bền vững trong tương lai.

Những gương mặt xuất sắc được sàng lọc trên toàn quốc đến ứng tuyển

Ở đợt sàng lọc quy mô này, các ứng viên được tiến hành kiểm tra các hạng mục chuyên sâu, đánh giá năng lực vận động, trò chơi kỹ thuật, thi đấu đối kháng 8x8. Những gương mặt xuất sắc nhất vượt qua đợt kiểm tra được tổ chức đào tạo chuyên sâu, hiện đại do HLV trưởng các đội tuyển nữ trẻ Okiyama Masahiko dẫn dắt.

Các nữ cầu thủ nhí được kiểm tra y tế, đánh giá một cách kỹ lưỡng

Phó Chủ tịch VFF Trần Anh Tú nhấn mạnh, với những thành tích đáng tự hào của bóng đá nữ Việt Nam thời gian qua chính là nền tảng hướng tới mục tiêu cao hơn, cho nên công tác phát hiện, đào tạo tài năng trẻ được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Ông Tú hy vọng, lứa nữ cầu thủ trẻ này có thể phát hiện, bồi dưỡng và đào tạo ra nhiều cầu thủ tốt cho các đội tuyển nữ trẻ và đội tuyển nữ Việt Nam trong tương lai.