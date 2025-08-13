Ngày 13/8, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM (Ban Hạ tầng xây dựng) đã chính thức khởi công dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường bờ Bắc Kênh Đôi, quận 8 cũ.

Đây được xem là bước tiến quan trọng trong việc chỉnh trang đô thị, di dời nhà ven kênh rạch của thành phố.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Hiện trạng kênh Đôi với các khu nhà 'ổ chuột', mất mỹ quan đô thị. Ảnh: TK.

Theo Giám đốc Ban Quản lý dự án hạ tầng Đậu An Phúc, dự án sẽ được triển khai trên địa bàn phường Chánh Hưng và Phú Định, với nhiều hạng mục trọng điểm.

Bao gồm: xây dựng khoảng 4,3km kè bờ Bắc Kênh Đôi, kết hợp nạo vét lòng sông. Đồng thời, các tuyến đường hiện hữu như Hoài Thanh và Nguyễn Duy sẽ được mở rộng lên 20m, cùng với việc xây dựng mới tuyến đường Nguyễn Duy nối dài (từ hẻm 157 Hưng Phú đến cầu chữ Y) với lộ giới 16m và cầu Hiệp Ân 2.

Ngoài ra, dự án còn bao gồm việc xây dựng hệ thống thoát nước mưa, nước thải, cây xanh, chiếu sáng và một bến thủy nội địa, giúp hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

Để triển khai dự án này, một trong những thách thức lớn nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi ảnh hưởng đến 1.605 hộ dân, diện tích đất thu hồi khoảng 5,85ha.

Đến nay, 1.272 hộ đã đồng ý với phương án bồi thường, 387 trường hợp đã bàn giao mặt bằng. Thành phố đã chuẩn bị quỹ nhà để tái định cư cho 162 trường hợp, nhằm đảm bảo mục tiêu “an cư tốt hơn” cho người dân sau khi di dời.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường tại lễ khởi công dự án. Ảnh: TK.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường nhận định, Kênh Đôi là tuyến thủy quan trọng, vừa mang giá trị lịch sử, cảnh quan, vừa giữ vai trò trong hệ thống thoát nước và giao thông thủy kết nối TPHCM với các tỉnh miền Tây. Nhiều năm qua, khu vực này bị ô nhiễm, ngập úng, hạ tầng xuống cấp.

"Kênh Đôi sẽ không còn là hình ảnh ô nhiễm và ngập úng, mà sẽ trở thành tuyến cảnh quan, giao thông thủy hiện đại, gắn kết quá khứ với tương lai của TPHCM" - lời ông Bùi Xuân Cường.

Theo lãnh đạo TP, hơn 30 năm qua, thành phố đã di dời hơn 30.000 căn nhà ven kênh rạch. Riêng trong nhiệm kỳ 2021–2025, thành phố đặt mục tiêu di dời 6.500 căn.

"Dự án bờ Bắc Kênh Đôi sẽ tác động đến hơn 1.600 hộ dân, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành chỉ tiêu này.” - ông Cường nhấn mạnh.

Cũng theo ông Cường, thành phố đã ban hành các chính sách đặc thù để hỗ trợ người dân: bảo đảm nguồn kinh phí, quỹ nhà tái định cư, mục tiêu “an cư tốt hơn” sau di dời. Phía nhà thầu cần bảo đảm tiến độ, chất lượng, tuân thủ quy định bảo vệ môi trường, hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân.