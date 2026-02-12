Ngày 12/2, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM phối hợp cùng Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) và Công ty Cổ phần CT UAV chính thức khai trương tuyến vận chuyển bưu chính bằng thiết bị bay không người lái (UAV) kết nối xã Cần Giờ với phường Vũng Tàu.

Tuyến bưu chính không người lái xuyên biển đầu tiên của Việt Nam này được xem là bước đi tiên phong trong phát triển logistics thông minh và kinh tế số của thành phố.

Tham dự Lễ khai trương có ông Nguyễn Mạnh Cường - Phó Chủ tịch UBND TPHCM và đại diện các sở, ban, ngành cùng sự phối hợp của Bộ Tư lệnh TPHCM, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1, Sư đoàn Không quân 370, UBND xã Cần Giờ, phường Vũng Tàu cùng các đơn vị liên quan.

Lãnh đạo TPHCM và các sở ngành, đơn vị liên quan ấn nút khai trương tuyến bay. Ảnh: Quốc Ngọc

Các đại biểu đã mục kích chuyến bay vận chuyển kiện hàng bưu chính nặng 2kg, cất cánh tại Bến phà Cần Giờ, hạ cánh tại khu vực bến phà biển Vũng Tàu trên trục đường Trần Phú và bay ngược lại.

Toàn bộ quy trình từ xếp hàng, cất cánh, bay qua tuyến biển đến hạ cánh và bàn giao diễn ra trong hơn 30 phút, chứng minh hiệu quả vận hành.

Trong giai đoạn đầu, theo Vietnam Post, đơn vị ưu tiên gửi gói hàng dưới 5kg như các hồ sơ, tài liệu và hàng thương mại điện tử.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Huỳnh Quang Hiếu, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, cho rằng đây không chỉ là một sự kiện công nghệ mà còn là dấu mốc thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc đưa các thành tựu khoa học - công nghệ vào phục vụ đời sống, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển kinh tế số.

Với vai trò là đơn vị chủ trì, Sở đã phối hợp chặt chẽ với các bên nhằm chuẩn bị đầy đủ các điều kiện kỹ thuật, pháp lý và tổ chức triển khai tuyến bay một cách đồng bộ, thận trọng, bảo đảm tuân thủ các quy định và yêu cầu an toàn.

Hoạt động được triển khai trên cơ sở Nghị định 288/2025/NĐ-CP, Thông tư 146/2025/TT-BQP và Giấy phép bay số 805/TC-QC do Cục Tác chiến - Bộ Tổng Tham mưu cấp ngày 19/1/2026.

Vietnam Post là đơn vị chủ trì dịch vụ chuyển phát, chịu trách nhiệm xây dựng quy trình nghiệp vụ, tiêu chuẩn chất lượng và tổ chức giao nhận. Hành trình bưu gửi được tích hợp vào hệ thống logistics của doanh nghiệp theo nguyên tắc “một mã - một hành trình”.

Gắn kiện hàng sẵn sàng cho chuyến bay giao hàng bằng UAV đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh: Quốc Ngọc

Việc ứng dụng UAV giúp rút ngắn đáng kể thời gian chuyển phát giữa hai khu vực có điều kiện địa lý đặc thù, đồng thời tăng khả năng đáp ứng dịch vụ trong trường hợp giao thông đường bộ bị gián đoạn.

Khách hàng có thể theo dõi trạng thái bưu gửi theo thời gian thực. Dữ liệu vận hành từ mô hình thí điểm cũng sẽ là cơ sở để cơ quan quản lý hoàn thiện chính sách phát triển logistics thông minh và kinh tế tầm thấp.

Về an toàn, các tham số kỹ thuật được thiết kế chặt chẽ với độ cao bay tối đa 200m, hành lang bay rộng 300m và bán kính hoạt động tại khu vực cất – hạ cánh 500m.

Đội tàu UAV tham gia vận hành bao gồm các dòng máy bay chuyên dụng cho vận tải - logistic.. Tất cả thiết bị được trang bị camera giám sát hành trình và hệ thống tự hành thông minh, phù hợp vận chuyển bưu phẩm, dược phẩm, nhu yếu phẩm và tài liệu.

Theo quy định trong giấy phép bay, Công ty Cổ phần CT UAV và các đơn vị phối hợp phải hiệp đồng bằng văn bản với Sư đoàn Không quân 370 và Công ty Quản lý bay miền Nam trước mỗi đợt triển khai.

Hoạt động sẽ tạm dừng ngay khi có yêu cầu từ cơ quan quân sự hoặc phát sinh hoạt động bay quân sự, dân dụng trong cùng khu vực, bảo đảm an toàn vùng trời và dân sinh.

Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM đóng vai trò điều phối chung, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thành phố giám sát quá trình vận hành sau khai trương.

Vietnam Post sẽ thực hiện báo cáo định kỳ về hiệu quả thời gian, chi phí và chất lượng dịch vụ, làm cơ sở hoàn thiện và nhân rộng mô hình. Trước đó, doanh nghiệp này đã thí điểm vận chuyển y tế bằng UAV và đang mở rộng sang các tuyến biển đảo đặc thù.

Đại diện các sở, ban, ngành cùng vỗ tay chúc mừng, đánh dấu cột mốc khai trương tuyến bay UAV đầu tiên. Ảnh: Quốc Ngọc

Theo Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, mục tiêu của chương trình không chỉ dừng lại ở một tuyến bay thí điểm mà hướng tới xây dựng nền tảng hạ tầng giao thông trên không ở độ cao thấp, phục vụ đa lĩnh vực như cứu hộ cứu nạn, hỗ trợ y tế vùng sâu vùng xa và quản lý đô thị thông minh.

Tuyến bay UAV Cần Giờ - Vũng Tàu được kỳ vọng trở thành cơ sở thực tiễn quan trọng để TPHCM từng bước xây dựng mạng lưới logistics xanh, thông minh và linh hoạt, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.

Trước đó, vào tháng 11/2025, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Ban Quản lý Khu Công nghệ cao tổ chức bay thử nghiệm trong phạm vi Khu Công nghệ cao (phạm vi hẹp, đường bay ngắn).

Kết quả thử nghiệm đã mang lại những tín hiệu rất tích cực, góp phần kiểm chứng năng lực công nghệ, khả năng vận hành cũng như công tác phối hợp giữa các đơn vị.