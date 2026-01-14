Theo thông báo từ UBND TPHCM, dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa chính thức được công khai thông tin để các nhà đầu tư chiến lược quan tâm có cơ sở tiếp cận, nghiên cứu và đề xuất thực hiện dự án.

Việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện theo cơ chế xem xét, chấp thuận quy định tại Nghị quyết số 98/2023/QH15 và Nghị quyết số 260/2025/QH15 của Quốc hội về cơ chế đặc thù phát triển TPHCM.

Cụ thể, trường hợp có 1 nhà đầu tư đề xuất và đáp ứng điều kiện nhà đầu tư chiến lược theo quy định thì xem xét, quyết định lựa chọn. Trường hợp có 2 nhà đầu tư chiến lược trở lên cùng nộp hồ sơ hợp lệ trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầu tiên, cơ quan đăng ký đầu tư báo cáo UBND thành phố ban hành tiêu chí chấm điểm và thành lập Hội đồng xét duyệt nhà đầu tư chiến lược theo danh mục để công khai và công bằng trong lựa chọn.

Bán đảo Thanh Đa. Ảnh: NLĐ

Thời điểm tiếp nhận hồ sơ đề xuất của nhà đầu tư chiến lược kể từ ngày thông báo này được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của thành phố. Cơ quan đăng ký đầu tư không xem xét và trả lại hồ sơ của các nhà đầu tư khác nộp sau thời hạn 7 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ của nhà đầu tư đầu tiên.

Địa điểm nộp hồ sơ là Trung tâm Phục vụ Hành chính công TPHCM hoặc thông qua Cổng dịch vụ công Quốc gia theo quy định.

Các nhà đầu tư chiến lược quan tâm đến dự án có trách nhiệm nghiên cứu Nghị quyết số 98/2023/QH15, Nghị quyết số 260/2025/QH15 và các quy định pháp luật liên quan, chuẩn bị hồ sơ đề xuất. Trong đó, hồ sơ thể hiện rõ năng lực tài chính, kinh nghiệm, phương án đầu tư, điều kiện thực hiện dự án và cam kết của nhà đầu tư đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển của TPHCM.

UBND thành phố khuyến khích các nhà đầu tư chiến lược có uy tín, năng lực tham gia nghiên cứu, đề xuất thực hiện Dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa, góp phần phát triển khu vực này trở thành khu đô thị hiện đại, sinh thái và bền vững.

Dự án Khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa được triển khai tại phường Bình Quới, TPHCM, trên khu đất có diện tích khoảng 405,9 ha (thuộc bán đảo Bình Quới - Thanh Đa, được bao bọc bởi sông Sài Gòn, có ranh giới tự nhiên rõ ràng).

Định hướng phát triển thành khu đô thị tổng hợp, bao gồm khu ở, khu chức năng hỗn hợp, trung tâm hành chính - dịch vụ, thương mại, du lịch, không gian công viên, cây xanh, mặt nước và hệ thống hạ tầng kỹ thuật - hạ tầng xã hội đồng bộ, gắn với vai trò công viên ngập nước và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Khu vực này thuộc khu trọng điểm phát triển đô thị được xác định theo quy hoạch chung được phê duyệt tại Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 11/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Dự kiến tổng mức đầu tư vượt ngưỡng 50.000 tỷ đồng được xác định đủ điều kiện để xem xét áp dụng cơ chế lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, thuộc Danh mục ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược theo quy định tại điểm d, Điều 7 Nghị quyết số 260/2025/QH15 của Quốc hội.