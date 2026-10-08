Dù chưa ghi nhận điểm đen nhưng từ 15/12/2025 đến hết 14/9/2026, tại TPHCM vẫn xảy ra 1.280 vụ tai nạn giao thông, làm 655 người tử vong. Phần lớn vụ việc xảy ra trên tỉnh lộ, đường liên xã, nhất là buổi tối và cuối tuần.

Chiều 8/10, tại họp báo thông tin kinh tế - xã hội, Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, Phó trưởng phòng CSGT Công an TPHCM, cho biết dù chưa ghi nhận điểm đen hay điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, thành phố vẫn còn nhiều thiệt hại về người.

Theo thống kê, từ 15/12/2025 đến hết 14/9/2026, toàn thành phố xảy ra 1.280 vụ tai nạn giao thông, làm 655 người tử vong và 678 người bị thương. So với cùng kỳ năm 2025, số vụ giảm khoảng 15%, số người chết giảm 108 người, số người bị thương giảm hơn 20%.

Thượng tá Hoàn đánh giá hậu quả do tai nạn giao thông gây ra vẫn rất lớn, để lại mất mát cho gia đình nạn nhân và xã hội. Dù chưa phát sinh điểm đen tai nạn giao thông (dựa trên số vụ và mức độ thiệt hại trong thời gian 12 tháng), Phòng CSGT vẫn theo dõi, phân tích từng vụ tai nạn để nhận diện những tuyến đường, khu vực và khung giờ tiềm ẩn nguy cơ cao.

Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn, Phó trưởng phòng CSGT Công an TPHCM thông tin tại họp báo chiều 8/10. Ảnh: Phước Sáng

Thống kê cho thấy tai nạn tập trung nhiều ở các tuyến tỉnh lộ, chiếm khoảng 46% tổng số vụ, tiếp đến là đường liên xã với hơn 30%. Hai loại đường này chiếm trên 3/4 số vụ tai nạn, chủ yếu tại các khu vực ngoại thành, cách xa trung tâm.

Về thời gian, khoảng 33% số vụ xảy ra trong khung giờ từ 18 giờ đến 24 giờ hàng ngày. Số vụ cũng thường tăng vào cuối tuần, kéo theo số người tử vong tăng.

Từ kết quả phân tích, Phòng CSGT sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường tiếp xúc trực tiếp với người dân bên cạnh kênh mạng xã hội. Với doanh nghiệp vận tải, CSGT đề nghị ký cam kết và thường xuyên nhắc nhở tài xế chấp hành quy định.

Song song đó, lực lượng này tập trung người, phương tiện và thiết bị kỹ thuật để xử lý nghiêm các hành vi là nguyên nhân gây tai nạn. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn tiếp tục được xử lý quyết liệt.

Ngoài nồng độ cồn, CSGT cũng tập trung xử lý các hành vi đi không đúng làn đường, phần đường; chạy quá tốc độ; chở quá tải với xe kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa; vượt đèn đỏ và các vi phạm liên quan đến học sinh.

Thông tin kịp thời khi thay đổi tổ chức giao thông Tại họp báo, Thượng tá Đỗ Xuân Hoàn cũng cho biết trước khi triển khai công trình, Sở Xây dựng sẽ thông báo cho CSGT để phối hợp khảo sát, xây dựng phương án tổ chức giao thông. Trường hợp cấm đường phải có tuyến thay thế, bảo đảm việc đi lại của người dân. Với các công trình quan trọng như sửa khe co giãn cầu Phú Mỹ, CSGT nghiên cứu kỹ phương án nhằm hạn chế ảnh hưởng giao thông. Sau khi phương án được thống nhất, thông tin sẽ được thông báo đến người dân qua báo chí và mạng xã hội. Tại khu vực thi công, CSGT yêu cầu đơn vị thực hiện đầy đủ biển báo, chỉ dẫn, cảnh báo từ xa. Lực lượng chức năng cũng bố trí cán bộ điều tiết tại các điểm sửa chữa, ùn tắc; đồng thời theo dõi giao thông qua camera, phối hợp Trung tâm điều khiển giao thông đô thị, Google Maps để phát hiện, xử lý sớm ùn tắc.

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