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Khoảng 19h ngày 3/6, PC08 tiếp nhận thông tin khẩn cấp từ Bệnh viện Nhân dân 115 về một trường hợp hiến tạng đặc biệt.

Theo đó, quả tim hiến tặng cần được vận chuyển ngay lập tức đến Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM để thực hiện ca phẫu thuật cứu sống một bệnh nhân đang chờ ghép tim trong tình trạng nguy kịch.

Lực lượng CSGT tham gia hộ tống quả tim hiến tặng trong giờ cao điểm. Ảnh: CSGT

Để bảo đảm tạng hiến đáp ứng yêu cầu về “thời gian vàng”, Đội tuần tra dẫn đoàn thuộc PC08 lập tức kích hoạt phương án khẩn cấp. Một xe mô tô chuyên dụng cùng 2 cán bộ, chiến sĩ được điều động ngay để hộ tống xe cứu thương chở quả tim hiến tặng.

Thách thức lớn nhất lúc này là thời gian di chuyển trùng với khung giờ cao điểm tối, lưu lượng phương tiện trên các tuyến đường trung tâm TPHCM vô cùng đông đúc, nguy cơ ùn tắc rất cao.

Ảnh: CSGT

Quả tim hiến tặng được đưa đến Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM. Ảnh: CSGT

Đội tuần tra dẫn đoàn đã chủ động phối hợp, kết nối thông tin xuyên suốt với Đội CSGT Bàn Cờ và Đội CSGT Chợ Lớn. Các chốt trạm trên lộ trình xe đi qua nhanh chóng tổ chức điều tiết, phân luồng từ xa, tạo hành lang thông thoáng nhất cho xe cứu thương.

Sự phối hợp nhịp nhàng và tinh thần trách nhiệm cao của các chiến sĩ CSGT đã giúp hành trình vận chuyển nhân đạo thành công tốt đẹp. Quả tim hiến tặng được kịp thời chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM để các bác sĩ tiến hành ca ghép.