Ngày 11/11, Sở Xây dựng TPHCM cho biết vừa có văn bản thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên Quốc lộ 51, đoạn qua địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay là TPHCM).

Quốc lộ 51 đoạn qua tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ (nay là TPHCM) nhìn từ trên cao. Ảnh: Quang Hưng

Theo thông báo, kể từ ngày 17/11, tuyến đường sẽ được điều chỉnh phân làn như sau: hai làn đường bên trái sát dải phân cách tim đường dành cho các loại xe ô tô lưu thông.

Làn đường thứ ba dành cho xe ô tô con và xe ô tô khách dưới 30 chỗ; làn đường ngoài cùng bên phải dành cho xe hai, ba bánh và mô tô.

Cùng với đó, cơ quan chức năng lắp đặt dải phân cách bên, ngăn cách phần đường dành cho xe ô tô và phần đường dành cho xe mô tô tại các giao lộ.

Tại các khu vực giao lộ, cơ quan chức năng bố trí lắp đặt biển báo số R.411 “Hướng đi trên mỗi làn đường phải theo” trên 3 làn đường dành cho xe ô tô theo hướng: 2 làn bên trái sát dải phân cách tim đường với xe ô tô đi thẳng, còn làn thứ 3 cho ô tô rẽ trái, quay đầu và rẽ phải.

Quốc lộ 51 thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông vào các giờ cao điểm, ngày nghỉ... Trong ảnh: đoạn qua TP Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ. Ảnh: Quang Hưng

Sở Xây dựng TPHCM lưu ý người điều khiển phương tiện giao thông phải chấp hành theo lệnh của người điều tiết giao thông và hệ thống báo hiệu đường bộ.

Việc điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ giảm thiểu ùn tắc và tai nạn giao thông, góp phần nâng cao hiệu quả lưu thông trên tuyến Quốc lộ 51, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện di chuyển an toàn, thông suốt hơn.