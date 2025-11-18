Ngày 18/11, Sở Văn hóa và Thể thao (VHTT) TPHCM đã có báo cáo kết quả hoạt động tháng 11 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 12/2025.

Dù ghi nhận nhiều điểm sáng với hàng loạt sự kiện quy mô, nhưng ngành VHTT thành phố vẫn đối mặt với khó khăn, hạn chế trong quản lý. Hoạt động biểu diễn, trình diễn thời trang và các cuộc thi người đẹp đang diễn ra vô cùng sôi động, nhưng đi kèm là những biến tướng ngày càng tinh vi. Nguyên nhân sâu xa nằm ở việc một số tổ chức, cá nhân cố tình lách luật hoặc phớt lờ các quy định tại Nghị định 144/2020/NĐ-CP.

Cuộc thi Miss Peace Vietnam 2022 từng bị phạt 55 triệu đồng vì tổ chức không phép tại TPHCM. Ảnh: V.N

Đáng lo ngại hơn là sự hạn chế về quyền hạn của lực lượng thanh tra tại hiện trường. Cụ thể, khi phát hiện một chương trình đang diễn ra có nội dung vi phạm, sai lệch so với cấp phép, lực lượng chức năng hiện không có thẩm quyền yêu cầu dừng ngay lập tức sự kiện đó.

Tất cả những gì họ có thể làm là ghi nhận hiện trạng về nội dung và hình thức để tiến hành... xử phạt nguội sau đó. Sở VHTT cho rằng, chính khoảng trống về quyền hạn này đã vô tình tạo điều kiện cho các đơn vị tổ chức “nhờn luật”, chấp nhận nộp phạt để tiếp tục các chiêu trò phản cảm, gây khó khăn lớn cho công tác kiểm soát và ngăn chặn vi phạm ngay từ đầu.

Công tác quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ “nhạy cảm” cũng đối mặt với khó khăn. Một thực tế nhức nhối là nhiều cơ sở karaoke dù đã bị đình chỉ do không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy vẫn “thay tên đổi họ”, chuyển sang mô hình nhà hàng nhưng thực chất bên trong vẫn tổ chức karaoke không phép. Sự biến tướng này ngày càng tinh vi, gây khó khăn cho các đoàn kiểm tra liên ngành.

Lĩnh vực thể thao cũng đang đối mặt với những thách thức mới khi hành lang pháp lý chưa theo kịp thực tiễn. Sự bùng nổ của các bộ môn như Poker, Bowling, Muay hay Pickleball đang đặt ra bài toán khó cho nhà quản lý vì chưa có thông tư hướng dẫn cụ thể. Điều đó không chỉ gây lúng túng trong công tác cấp phép, quản lý mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tệ nạn cờ bạc trá hình núp bóng thể thao.

Trước những thách thức này, Sở VHTT TPHCM xác định nhiệm vụ trọng tâm sắp tới là hoàn thiện cơ chế, kiến nghị sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật để bịt kín các lỗ hổng, đảm bảo môi trường VHTT phát triển lành mạnh, đúng quy định.