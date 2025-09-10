Đây không chỉ là tầm nhìn chiến lược mà còn là lời khẳng định vị thế mới của phường ven biển TP.HCM trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Diện mạo Bãi Sau Vũng Tàu “lột xác” với dự án nghìn tỷ chỉnh trang trục đường Thùy Vân. Ảnh: Quang Hưng

Diện mạo mới trên con đường ven biển Thùy Vân

Nhắc đến Vũng Tàu, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến Bãi Sau sôi động, nhộn nhịp thu hút hàng trăm nghìn lượt du khách đến vào mỗi dịp lễ, Tết. Chỉ trong hai năm trở lại đây, Bãi Sau đã thực sự “lột xác” ngoạn mục nhờ dự án chỉnh trang toàn diện tuyến đường Thùy Vân - con đường ven biển đẹp nhất của phường Vũng Tàu nói riêng và cả nước nói chung.

Những năm trước, Thùy Vân chỉ đơn thuần là tuyến đường dọc bờ biển với hàng quán, dịch vụ tạm bợ, thì nay, nơi đây đã trở thành một đại lộ, công viên du lịch hiện đại, văn minh và xanh sạch. Hệ thống hạ tầng đồng bộ, vỉa hè rộng rãi, cây xanh phủ bóng, đèn chiếu sáng nghệ thuật kết hợp với cảnh quan biển tạo nên một bức tranh hiện đại nhưng vẫn gần gũi với thiên nhiên.

Biểu tượng Tháp Tam Thắng tại quảng trường trung tâm Bãi Sau lung linh ánh đèn về đêm. Ảnh: Hoàng Nhân

Đặc biệt, việc tổ chức lại không gian công cộng, xây dựng quảng trường biển, lối đi bộ dọc bãi cát và không gian thể thao giải trí ven biển đã biến Thùy Vân thành một “trái tim” mới của du lịch phường Vũng Tàu. Giờ đây, du khách không chỉ đến Bãi Sau để tắm biển, mà còn có thể dạo bước thư giãn, check-in sống ảo, tham gia các sự kiện cộng đồng hay đơn giản là tận hưởng không gian biển trong lành về đêm.

Biển Vũng Tàu thu hút hàng trăm nghìn du khách đến vui chơi, tắm mát vào dịp lễ 2/9 vừa qua. Ảnh: Quang Hưng

Chị Trần Thị Thúy Hà (40 tuổi, Lâm Đồng) chia sẻ: “Tôi đã đi Vũng Tàu nhiều lần, nhưng lần này tôi thật sự bất ngờ. Bãi Sau sạch hơn, đẹp hơn, không còn cảnh hàng quán lộn xộn. Đường Thùy Vân mới rộng thoáng, đi bộ vào buổi tối cực kỳ dễ chịu. Vũng Tàu giờ đây đã khác hẳn, văn minh và hiện đại hơn rất nhiều”.

Sự thay đổi của tuyến đường Thùy Vân không chỉ làm đẹp diện mạo đô thị, mà còn khẳng định nỗ lực của địa phương trong việc hướng tới chuẩn mực quốc tế cho du lịch biển.

Song song với chỉnh trang hạ tầng, Vũng Tàu còn tạo nên một dấu ấn mang tính biểu tượng Tháp Tam Thắng - công trình kiến trúc mới toạ lạc ngay trung tâm quảng trường Bãi Sau.

Khi đêm xuống, hệ thống đèn LED nghệ thuật biến Tháp Tam Thắng thành một điểm nhấn lung linh, tạo sức hút mạnh mẽ cho không gian Bãi Sau. Sự xuất hiện của Tháp Tam Thắng không chỉ góp phần làm giàu thêm cảnh quan đô thị, mà còn mở ra cơ hội quảng bá thương hiệu du lịch Vũng Tàu ra thế giới.

Khẳng định vị thế, xây dựng phường Vũng Tàu trở thành đô thị du lịch đẳng cấp

Từ việc chỉnh trang đường Thùy Vân Bãi Sau cho đến việc xây dựng Tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu đã có những bước đi đột phá trong hành trình nâng tầm thương hiệu. Đây không chỉ là sự thay đổi về hình thức, mà còn là minh chứng cho tầm nhìn chiến lược xây dựng Vũng Tàu trở thành đô thị du lịch đẳng cấp quốc tế - hiện đại, văn minh nhưng vẫn giữ trọn hồn cốt biển cả và văn hóa bản địa.

Trong mắt du khách, Vũng Tàu hôm nay đã khác hẳn Vũng Tàu của 5 - 10 năm trước, địa phương đang dần rũ bỏ hình ảnh một điểm nghỉ dưỡng ngắn ngày, để vươn mình trở thành một điểm đến dài ngày, chất lượng cao, sánh ngang với nhiều đô thị du lịch nổi tiếng trong khu vực.

Với những bước tiến đột phá ấy, Vũng Tàu không chỉ chinh phục trái tim của du khách trong nước, mà còn cả du khách quốc tế. Và trong tương lai không xa, khi nhắc đến du lịch biển Đông Nam Á, người ta sẽ nhớ ngay đến Vũng Tàu hiện đại, đẳng cấp và tràn đầy sức sống.

Người dân, đoàn viên và cán bộ công viên chức phường Vũng Tàu ra quân dọn dẹp bãi biển ngày cuối tuần. Ảnh: UBND phường Vũng Tàu

Ngày 13/8 vừa qua, Đảng bộ phường Vũng Tàu đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã đề ra 3 khâu đột phá quan trọng của nhiệm kỳ tới. Trong đó xây dựng phường Vũng Tàu “sáng - xanh - sạch - đẹp - văn minh - an toàn - thân thiện”. Qua đó, làm cơ sở quan trọng cho việc thực hiện khát vọng đưa Vũng Tàu trở thành trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế theo định hướng của Bộ Chính trị.

Trong 5 năm tới, phường Vũng Tàu được xác định là một trong những địa phương quan trọng nằm trên tuyến du lịch của TPHCM, với lợi thế đặc thù có các bãi biển đẹp, có núi, hệ thống công viên, rừng cảnh quan đô thị đẹp, có nhiều di tích văn hóa lịch sử cấp Quốc gia và hạ tầng được chỉnh trang khá đồng bộ. Vì vậy, Đảng bộ, chính quyền phường sẽ tập trung đẩy mạnh kêu gọi đầu tư phát triển các loại hình dịch vụ, du lịch, thương mại, đa dạng, đẳng cấp.

Ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vũng Tàu nhấn mạnh, với phương châm “đoàn kết - kỷ cương - đột phá - phát triển”, phường Vũng Tàu quyết tâm “xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị đoàn kết, trong sạch; chính quyền vì Nhân dân phục vụ, đổi mới mạnh mẽ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc; phát triển Vũng Tàu trở thành đô thị du lịch thông minh, là thương hiệu du lịch xanh đẳng cấp quốc tế”.

Quang Hưng