Ngày 9/10, UBND TPHCM ban hành Chỉ thị đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh tập trung đẩy mạnh sản xuất công nghiệp gắn với cơ cấu lại thị trường, chuyển đổi số… chính quyền thành phố đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao thúc đẩy phát triển dịch vụ, du lịch và khai thác hiệu quả thị trường trong nước.

TPHCM tiếp tục thí điểm tour ngắm thành phố từ máy bay trực thăng. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo đó, Sở Văn hóa và Thể thao được giao chủ trì phát triển mạnh các ngành công nghiệp văn hóa, kết hợp với du lịch, xây dựng thành phố trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa của khu vực Đông Nam Á, phấn đấu gia nhập mạng lưới thành phố sáng tạo UNESCO ở lĩnh vực điện ảnh một trung tâm văn hóa giải trí lành mạnh với nhiều loại hình của cả nước và khu vực.

Sở phải tăng cường các công tác truyền thông, quảng bá điểm đến văn hóa, các sản phẩm văn hóa, các lễ hội, sự kiện… kết nối với các hoạt động khác của xã hội, đặc biệt là hoạt động du lịch.

Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đổi mới mạnh mẽ hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế. Phấn đấu cả năm 2025 đạt từ 8,5-10 triệu lượt khách du lịch quốc tế, 45-50 triệu lượt khách du lịch nội địa.

Ngành cần xác định lại định hướng liên kết toàn diện về kinh tế - xã hội - du lịch giữa TPHCM và các vùng, địa phương trong cả nước để phát huy thế mạnh của từng vùng, gia tăng lợi thế cạnh tranh.

Đối với thị trường trong nước, tập trung cho các thị trường khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Hà Nội và vùng phụ cận, tập trung vào phân khúc khách hàng có chi tiêu khá và chi tiêu cao.

Đối với thị trường nước ngoài, tập trung cho các thị trường đã kết nối hàng không; các thị trường đã được miễn thị thực; thị trường gần, thị trường mới có tốc độ tăng trưởng cao (Trung Đông, Ấn Độ) và các thị trường mà TPHCM có ký kết hợp tác trên các lĩnh vực, có mối quan hệ kết nghĩa.

Bên cạnh tổ chức có hiệu quả các sự kiện du lịch, như lễ hội sông nước, tuần lễ du lịch, giải marathon quốc tế, sở được giao phối hợp đơn vị liên quan tiếp tục thí điểm sản phẩm các sản phẩm độc đáo.

Bao gồm: “Ngắm TPHCM bằng máy bay trực thăng” tại khu vực phường Vũng Tàu, phường Hồ Tràm; phát triển du lịch ban đêm với một số sản phẩm tham quan Bảo tàng TPHCM ban đêm kết hợp thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật; sản phẩm tham quan ngắm thành phố và Thảo Cầm Viên ban đêm; các hoạt động vui chơi giải trí, chiếu phim ngoài trời, biểu diễn âm nhạc… và thể thao (flyboard, dù lượn) ban đêm tại phường Vũng Tàu.