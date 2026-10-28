Trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026, TPHCM kết nối các trung tâm công nghệ, chuyên gia và doanh nghiệp quốc tế, đồng thời vinh danh những nữ lãnh đạo tiêu biểu trong lĩnh vực công nghệ.

Tối 27/10, tại Hội trường Thống Nhất, TPHCM tổ chức chương trình Đêm Hội tụ trong khuôn khổ Diễn đàn Kinh tế mùa thu 2026, kết nối lãnh đạo, doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia và đại diện mạng lưới các Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ Tư (C4IR).

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Đức Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại TPHCM (C4IR HCMC), cho biết chương trình là dịp để các đại biểu gặp gỡ, chia sẻ ý tưởng và tìm kiếm cơ hội hợp tác sau diễn đàn.

Ông Nguyễn Đức Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 phát biểu tại chương trình tối 27/10. Ảnh: Phước Sáng

Ông Huy gợi mở các nội dung trao đổi về ứng dụng AI có trách nhiệm, quản trị AI và nâng cao năng lực thích ứng; đồng thời khuyến khích các đại biểu chia sẻ nguồn lực, kinh nghiệm, thách thức thực tiễn nhằm hình thành những sáng kiến hợp tác.

Đại diện Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), bà Melisa Atassi cho biết, mạng lưới C4IR hiện kết nối 22 trung tâm tại 18 quốc gia, hướng đến thúc đẩy ứng dụng công nghệ có trách nhiệm thông qua việc gắn kết hành động tại địa phương với chuyên môn và quan hệ đối tác toàn cầu.

Theo bà Atassi, các trung tâm có vai trò đưa tri thức toàn cầu vào thực tiễn địa phương, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm với cộng đồng quốc tế, thúc đẩy hoạt động học hỏi và hợp tác giữa các thành viên.

Các cá nhân được vinh danh, trao giải thưởng tại lễ trao giải Women in Tech APAC Awards 2026. Ảnh: Phước Sáng

Tại chương trình, đại diện các trung tâm C4IR đến từ Nam Phi, Pháp, Đức, Malaysia, UAE và Hàn Quốc chia sẻ về những lĩnh vực quan tâm như công nghiệp hóa, AI, ứng dụng công nghệ trong khu vực công, đào tạo và hợp tác với doanh nghiệp khởi nghiệp.

Trong khuôn khổ Đêm Hội tụ, lễ trao giải Women in Tech APAC Awards 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại TPHCM, nhằm tôn vinh những đóng góp và vai trò lãnh đạo của phụ nữ trong lĩnh vực công nghệ, đổi mới sáng tạo.

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