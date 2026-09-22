Mảnh ghép hoàn thiện Khu đô thị và Du lịch cao cấp Trà Cổ

Chiều 19/9, Lễ ra mắt Khu đô thị và Du lịch cao cấp Trà Cổ và khai trương Trà Cổ Long Beach Hotel & Resort diễn ra tại số 36 đường gom Tràng Vĩ, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh.

Đây là dấu mốc đáng chú ý trong hành trình đầu tư, xây dựng và hoàn thiện Khu đô thị và Du lịch cao cấp Trà Cổ. Trà Cổ Long Beach Hotel & Resort chính thức đi vào vận hành, trở thành hạng mục cuối cùng được đưa vào khai thác trong Khu đô thị và Du lịch cao cấp Trà Cổ.

Trà Cổ Long Beach Hotel & Resort chính thức vận hành

Khách sạn được xây dựng trên tổng diện tích 21.422m², gồm 11 tầng, 170 phòng nghỉ, trung tâm hội nghị sức chứa 500 khách cùng hệ thống tiện ích như bãi biển riêng, bể bơi, khu vui chơi trẻ em, Massage & Spa, sân pickleball, khu tập Gym…

Trà Cổ Long Beach Hotel & Resort được định hướng theo tiêu chuẩn 5 sao, phục vụ nhiều nhóm khách từ gia đình, khách đoàn, khách công vụ đến các chương trình hội nghị, hội thảo và sự kiện.

Cắt băng khánh thành Trà Cổ Long Beach Hotel & Resort

Theo mô hình “Đa tiện ích - Đa trải nghiệm”, các không gian lưu trú, ẩm thực, vui chơi, giải trí và tổ chức sự kiện được kết nối trong cùng một điểm đến. Du khách có thể sử dụng nhà hàng, bar & lounge, khu tiệc ngoài trời; trong khi các gia đình có thêm lựa chọn với bể bơi, khu vui chơi trẻ em, khu cắm trại và bãi biển riêng.

Với khách đoàn và doanh nghiệp, trung tâm hội nghị sức chứa tới 500 người cùng hệ thống không gian hội thảo, tiệc và sự kiện có thể phục vụ nhiều nhu cầu gặp gỡ, đào tạo, giao lưu và tổ chức chương trình.

Sự vận hành của khách sạn vì thế không chỉ bổ sung thêm một cơ sở lưu trú tại Trà Cổ mà còn hoàn thiện một mắt xích quan trọng trong quần thể đô thị, nghỉ dưỡng và dịch vụ ven biển.

Ông Nguyễn Khắc Trung - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Trung Chính, phát biểu tại sự kiện.

Ông Nguyễn Khắc Trung, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Trung Chính, cho biết ý tưởng đầu tư bắt nguồn từ mối duyên với Trà Cổ hơn 20 năm trước, khi ông lần đầu đặt chân tới vùng đất này.

“Vẻ đẹp hoang sơ của bãi biển, dấu ấn của đình làng Trà Cổ và sự thân thiện của người dân địa phương đã tạo nên ấn tượng đặc biệt trong tôi, từ đó hình thành mong muốn xây dựng một điểm đến nghỉ dưỡng tại vùng địa đầu Tổ quốc.

Với niềm tin mãnh liệt và khát khao xây dựng một điểm đến, một quần thể nghỉ dưỡng quy mô sang trọng, tôi cùng toàn thể ban lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Trung Chính đã nỗ lực xây dựng dự án, vượt qua bao thăng trầm gian khó như đại dịch Covid-19, những mùa giông bão… Hôm nay hạng mục cuối cùng của dự án Khu đô thị và Du lịch cao cấp Trà Cổ và Khách sạn Trà Cổ Long Beach Hotel & Resort đã chính thức vận hành, sẵn sàng đón tiếp du khách từ mọi miền Tổ quốc và bạn bè quốc tế đến với Trà Cổ”, ông Nguyễn Khắc Trung chia sẻ.

Thêm sản phẩm cho điểm đến Trà Cổ

Sự hoàn thiện của Khu đô thị và Du lịch cao cấp Trà Cổ diễn ra trong bối cảnh Móng Cái ngày càng được kết nối thuận lợi hơn với các trung tâm kinh tế, du lịch trong nước và khu vực.

Các tuyến cao tốc Hà Nội - Hạ Long - Móng Cái, Vân Đồn - Móng Cái cùng Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn góp phần tăng cường kết nối Móng Cái với các vùng miền của Việt Nam, ASEAN và thị trường Trung Quốc.

Toàn cảnh Trà Cổ Long Beach Hotel & Resort bên bờ biển.

Trong bối cảnh đó, việc bổ sung các sản phẩm lưu trú, nghỉ dưỡng và dịch vụ tại Trà Cổ tạo thêm lựa chọn cho du khách khi đến Móng Cái. Không gian lưu trú kết hợp cùng các tiện ích nghỉ ngơi, vui chơi, hội nghị và trải nghiệm cũng mở ra khả năng phục vụ nhiều nhóm khách hơn, từ khách gia đình đến khách đoàn, khách công vụ và khách MICE.

Điểm đáng chú ý là mô hình này không chỉ đặt trọng tâm vào lưu trú mà hướng tới một quần thể nơi du khách có thể kết hợp nghỉ ngơi, vui chơi, khám phá, gặp gỡ và trải nghiệm trong cùng một hành trình.

Đây cũng là bước chuyển quan trọng đối với Khu đô thị và Du lịch cao cấp Trà Cổ khi dự án bước vào giai đoạn khai thác những giá trị đã được hình thành sau nhiều năm đầu tư.

Hệ thống tiện ích như hồ bơi, khu vui chơi trẻ em, sân thể thao... góp phần mở rộng trải nghiệm nghỉ dưỡng bên biển.

Việc tiếp tục hoàn thiện hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời gìn giữ cảnh quan biển và phát huy các giá trị văn hóa - thiên nhiên sẽ là những yếu tố định hình sức hút lâu dài của điểm đến.

Từ một vùng biển giàu tiềm năng, Trà Cổ đang có thêm những sản phẩm lưu trú, nghỉ dưỡng và trải nghiệm mới. Cùng với hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện, những công trình hiện đại đang góp phần thay đổi diện mạo cho vùng biển địa đầu, hướng tới hình thành một tâm điểm du lịch, nghỉ dưỡng hấp dẫn ở vùng Đông Bắc.

(Nguồn: Công ty Cổ phần Trung Chính)