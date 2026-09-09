Trong chuyến du lịch khám phá vùng đất phía nam Tân Cương (Trung Quốc) gần đây, anh Bùi Quang Thụy (SN 1999, ở Hà Nội) có dịp trải nghiệm một trong những khu nghỉ dưỡng độc đáo, gây ấn tượng từ vị trí địa lý đến phong cách kiến trúc.

Khu nghỉ nằm giữa sa mạc Taklamakan, được thiết kế mô phỏng theo hình ảnh của một con tàu màu trắng khổng lồ đang căng buồm giữa biển cát.

Điều thú vị là các phòng nghỉ ở đây đều có tầm nhìn mở rộng ra khung cảnh sa mạc bên ngoài, tạo cho du khách cảm giác “gối đầu lên cát, ngủ dưới trời sao” khi về đêm.

Khu nghỉ 5 sao nằm giữa sa mạc ở Tân Cương

Quang Thụy cho biết, khu nghỉ được thiết kế theo tiêu chuẩn 5 sao với nhiều dịch vụ cao cấp. Anh đặt phòng nghỉ 2 ngày 1 đêm tại đây với giá khoảng 5.000 tệ (gần 20 triệu đồng).

Hiện du học và sinh sống tại Trung Quốc nên chàng trai trẻ thấy việc đặt phòng tại khu nghỉ này không quá khó khăn, có thể thao tác nhanh chóng qua ứng dụng trực tuyến.

“Khu nghỉ dưỡng có nhiều phân khúc giá khác nhau để khách lựa chọn, thấp nhất là khoảng 4.000 tệ/đêm (khoảng 15 triệu đồng) và cao nhất có thể lên đến 8.000 - 10.000 tệ (31 - 38 triệu đồng).

Mình thấy mức giá cho mỗi đêm nghỉ ở đây xứng đáng với chất lượng dịch vụ và trải nghiệm mà du khách nhận được”, 9X chia sẻ.

Thiết kế đặc biệt của khu nghỉ tạo hiệu ứng thị giác ấn tượng khi nhìn từ trên cao

Theo cảm nhận của Quang Thụy, quãng đường di chuyển tới khu nghỉ khá thuận tiện, nằm ngay trên trục đường lớn.

Ngoài kiến trúc tổng thể, các phòng ở địa điểm lưu trú này cũng được thiết kế đẹp mắt và hài hòa.

Tất cả phòng nghỉ đều có tầm nhìn mở rộng ra sa mạc kỳ vĩ, thuận tiện cho du khách chiêm ngưỡng khoảnh khắc lãng mạn lúc bình minh hay hoàng hôn.

Khu nghỉ nằm cạnh tuyến đường lớn, thuận tiện di chuyển và kết nối với các khu vực xung quanh

“Điều khiến mình choáng ngợp nhất chính là vị trí của khu nghỉ dưỡng – tọa lạc giữa lòng sa mạc mênh mông. Nhìn từ xa, khách sạn hiện lên như một con tàu trắng đang lặng lẽ trôi giữa bốn bề là cát vậy.

Một điều bất ngờ nữa là dù nằm ở khu vực hẻo lánh và khắc nghiệt, xung quanh gần như chỉ toàn sa mạc, trải khắp bán kính rất rộng nhưng khách sạn vẫn trang bị đầy đủ các dịch vụ cao cấp bao gồm nhà hàng và hệ thống Wi-Fi tốc độ cao ổn định.

Nhờ đó du khách có thể yên tâm kết nối với mọi người hay duy trì các công việc từ xa”, chàng trai Hà Nội nói thêm.

Quang Thụy check-in một số điểm đến trong chuyến du lịch Tân Cương

Trong chuyến đi tới Tân Cương, ngoài trải nghiệm khu nghỉ 5 sao giữa sa mạc, Quang Thụy còn kết hợp ghé thăm một số địa điểm du lịch thú vị khác ở vùng đất tự trị nổi tiếng này.

Trong đó, anh đặc biệt ấn tượng với Thiên Sơn Thiên Trì – khu thắng cảnh nổi tiếng gồm 8 khu du lịch, 38 điểm tham quan; với 7 loại cảnh quan thiên nhiên như sông băng trên núi cao, đồng cỏ đất ngập nước, thung lũng trong rừng, hồ nước, núi đồi, sa mạc Gobi...

Ảnh: Bùi Quang Thụy