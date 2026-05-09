Trong nhiều bất động sản giá trị, ca sĩ Mỹ Lệ thích nhất khu vườn rộng 10.000m2 tại phường Phú Thọ Hòa, TPHCM. Chị dành 50% diện tích làm kho bãi, phần còn lại làm vườn ươm.

Khoảng 10 năm trước, Mỹ Lệ bắt đầu săn tìm những loại cây độc, lạ. Chị thường đi xe tải đến các địa phương "càn quét" bằng hết những cây mình thích mang về TPHCM.

Dần dà, mảnh vườn thành nơi tập kết vô số loại cây thử nghiệm trước khi được đưa đến trồng chính thức tại một khu vườn khác.

Không chỉ sai quả, nhiều trái còn có kích cỡ ấn tượng.

Một số loài có thể kể đến nho thân gỗ 12 vụ, vú sữa hoàng kim, hồng socola, nhãn tím, hồng xiêm, lựu đen Nga, lựu Peru, dâu da, lê Hàn, nhót Nhật, chanh ngón tay, chanh cẩm thạch, cherry surinam, ổi dứa...

Hầu hết cây ăn quả sai lúc lỉu, cho trái quanh năm, trái nào cũng to, nặng và đẹp; chỉ một số loài trồng thất bại, chết hoặc không ra trái.

Một cây chuối giống Quảng Trị cho trái trung bình gần 8kg/nải, nếu tốt có thể lên đến chục kg. Mỹ Lệ thường phải chống cột để giữ cây khỏi đổ nhưng đôi lúc vẫn bị gãy ngang.

Mỗi lần thu hoạch, Mỹ Lệ vừa vui vừa băn khoăn, không biết làm sao tiêu thụ hết lượng rau củ, trái cây này.

Có lần mua bí hồ lô về ăn, chị lấy hạt trồng bừa, không ngờ mỗi cây cho khoảng 2-3 trái, mỗi trái nặng hơn 4kg.

Dứa trong vườn Mỹ Lệ có nguồn gốc Campuchia, nặng tới 6kg, trong khi các giống dứa phổ biến ở Việt Nam thường chỉ đạt 1-1,5kg.

Trong khi đó, đu đủ mọc khắp 10.000m2 vườn, cho trái nhiều đến mức người làm công không buồn hái mang về.

Mỹ Lệ yêu cây đến nỗi cứ xong việc hoặc nhà không có người liền phi sang vườn.

Hồng xiêm mexico, hồng socola, vú sữa hoàng kim... là những loại quả được người thân, gia đình chị yêu thích nhất. Chồng Mỹ Lệ còn đề xuất bà xã trồng hẳn 1 vườn chỉ gồm hồng socola và vú sữa hoàng kim để anh ăn thỏa thích.

Mỹ Lệ thích hòa mình vào thiên nhiên sau giờ làm việc căng thẳng, ngoài ra có thêm nguồn thực phẩm sạch cho gia đình.

Ưu tiên sự an toàn nên chị chỉ tưới nước, bón phân, không sử dụng hóa chất. Dù vậy, cây trái trong vườn vẫn xanh tốt, quả nào cũng nặng trĩu.

Mỹ Lệ thấy những năm gần đây, thực phẩm bẩn ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe cộng đồng nên càng ưu tiên dùng rau củ tự trồng cho bữa ăn gia đình.

Mỹ Lệ nói bữa cơm có thể thiếu thịt cá nhưng trái cây phải đủ 3 bữa/ngày.

Đều đặn 3-5 ngày/lần, chị lại ra vườn hái rau củ, trái cây và lượm trứng gà. Khi thu hoạch nhiều, chị chia thành các phần gửi tặng người thân, bạn bè, hàng xóm.

Không chỉ cây ăn quả, nữ ca sĩ còn dành một phần đất làm vườn ươm hoa. Sau khi trồng hoa hồng thất bại, chị chuyển sang hoa giấy, mai xanh Thái...

Các loài như trang, mẫu đơn, phù dung... gần như không bao giờ vắng mặt tại vườn nhà chị.

