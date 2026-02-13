MV "Tết rồi, vui lên" và album cello chưa từng có tiền lệ

Giữa lịch trình bận rộn, Mỹ Lệ vẫn dành thời gian ra mắt sản phẩm mới. Khi nhạc sĩ Vũ Minh Tâm gửi ca khúc Tết rồi, vui lên, cô cảm thấy bài hát như viết riêng cho mình. Dù không có thói quen ra nhạc mỗi dịp xuân vì thị trường đã quá nhiều ca khúc Tết nhưng thông điệp tích cực của bài hát khiến cô muốn lan tỏa: dù khó khăn đến đâu, hãy bỏ lại phía sau để đón một cái Tết trọn vẹn.

Ca sĩ Mỹ Lệ.

Dù bận rộn với nhiều công việc và chuyến công tác nước ngoài, Mỹ Lệ vẫn tranh thủ quay hình, hậu kỳ và phát hành sản phẩm.

Chia sẻ với VietNamNet, Mỹ Lệ tiết lộ dự án lớn nhất sự nghiệp - album The Unsung Voice - đã ấp ủ hơn 3 năm. Lần đầu tiên, Mỹ Lệ đưa tiếng cello solo vào các ca khúc Việt đương đại nổi bật. Album lẽ ra ra mắt năm 2024 nhưng phải dời lại do vấn đề tác quyền và lịch trình kinh doanh. Hiện mọi thứ đã hoàn tất, chờ thời điểm phát hành.

MV "Tết rồi, vui lên":

Album gồm hai series: phần đầu mang màu sắc electronic, EDM, đi ngược hình ảnh cello thường gắn với ballad; phần hai là những bản tình ca trữ tình, được ghi hình tại các danh thắng Việt Nam.

Mỹ Lệ khẳng định dù tiếng đàn khó viral như giọng hát, cô chọn con đường bền vững: xây dựng hình ảnh Mỹ Lệ không chỉ hát mà còn đàn. Mỗi ngày, dù bận đến đâu, cô vẫn kiên trì tập cello để hoàn thiện kỹ năng.

Một năm "kinh khủng" của gia đình Mỹ Lệ

Chia sẻ với VietNamNet, ca sĩ Mỹ Lệ thừa nhận năm 2025 là một năm đặc biệt khó khăn, không chỉ với cô mà với rất nhiều người Việt Nam. Thiên tai trải dài từ miền Bắc, miền Trung đến miền Nam, kinh tế chưa thực sự khởi sắc và hoạt động kinh doanh của gia đình cũng có những việc ngoài mong muốn.

Năm qua, chồng của Mỹ Lệ cùng toàn bộ công ty gia đình đã trải qua cường độ làm việc mà chính cô dùng từ "kinh khủng" để mô tả. Gia đình cô xây dựng và lắp đặt cùng lúc 2 nhà máy mới trong lĩnh vực y tế, nhằm kịp tiến độ đưa sản phẩm ra thị trường vào quý 3 đến quý 4 năm 2026 và mở rộng, triển khai thêm nhiều dự án kinh doanh mới. Bản thân Mỹ Lệ cũng bắt đầu những lĩnh vực kinh doanh riêng mà cô chưa từng chạm tới trước đây.

Giữa áp lực công việc, vợ chồng cô có không ít bất đồng quan điểm và những lúc căng thẳng. Tuy nhiên, cả 2 luôn đặt gia đình lên trên hết, dành thời gian và uốn nắn con cái theo đúng quỹ đạo đã thống nhất. Cô đánh giá cao bản lĩnh lèo lái của ông xã - người đầu tàu vững vàng giúp mọi việc vẫn đi qua nhẹ nhàng và công ty giữ vững phong độ trên thương trường.

"Dù căng thẳng thế nào thì cũng vẫn phải trọn vẹn", Mỹ Lệ nói. Dù bận đến đâu, cô vẫn lo lắng cho gia đình, nấu nướng, chăm sóc con cái, dọn dẹp và xây dựng tổ ấm một cách chu đáo nhất.

Từ nước Đức tuyết trắng đến Dubai

Giữa guồng quay công việc không ngừng nghỉ, gia đình Mỹ Lệ vẫn có những khoảnh khắc đáng nhớ trong năm 2025. Mùa hè, cả nhà dành 2 tuần sang Đức thăm con gái lớn và cùng nhau du lịch vòng quanh nước Đức. Đáng lẽ mỗi năm gia đình chỉ đi châu Âu một lần nhưng vì con gái không về dịp cuối năm nên cả nhà quyết định bay sang ăn Giáng sinh cùng con, rồi cùng nhau đi vòng qua Pháp và Bỉ. Kỷ niệm được ngắm mùa tuyết rơi dày ở Đức là điều mà Mỹ Lệ cho là đặc biệt đáng nhớ.

Ca sĩ Mỹ Lệ cùng chồng con sum họp, đón năm mới ở Đức.

Lần đầu tiên ăn Tết ở miền Trung

Năm nay là lần đầu tiên gia đình Mỹ Lệ ăn Tết hoàn toàn ở miền Trung. Mùng 1, cả nhà sẽ đón Tết tại Huế. Mùng 2, gia đình di chuyển ra Quảng Bình để sum họp cùng ông bà ngoại. Ông bà nội đã mất nên gia đình chỉ về tảo mộ và thắp nhang. Còn lại, Mỹ Lệ muốn dành trọn thời gian cho ba mẹ ruột đang ngày càng lớn tuổi, tranh thủ từng khoảnh khắc có thể bên gia đình.

Ca sĩ Mỹ Lệ trong hình ảnh mới.

Các con của cô rất háo hức vì được ăn Tết ở quê, được gặp anh chị em họ hàng đông đúc. Mỹ Lệ tin rằng đây sẽ là cái Tết đặc biệt ý nghĩa và vui nhất từ trước đến nay.

Ảnh, video: NVCC