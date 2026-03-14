Tại nhiều vùng nông thôn Trung Quốc, những người đàn ông 38 tuổi vẫn chưa lập gia đình thường phải chịu không ít lời bàn tán, đánh giá từ người xung quanh. Với anh Tăng, chàng trai đến từ thành phố Tín Dương (tỉnh Hà Nam), áp lực ấy càng trở nên nặng nề khi anh nhiều lần thất bại trong các buổi xem mắt.

Anh sinh ra với dị tật hở môi - hở hàm ếch và chỉ cao khoảng 1,6m. Gia đình từng dốc hết tiền tiết kiệm để phẫu thuật chỉnh hình cho anh, nhưng vết sẹo trên môi vẫn còn, trở thành nỗi mặc cảm đeo đẳng suốt nhiều năm, thông tin từ Sohu.

Hết cấp hai, anh bỏ học sớm và theo người quen đi làm thuê. Anh từng làm công nhân tại Quảng Châu, sau đó lên Thâm Quyến khởi nghiệp cùng bạn bè. Sau nhiều năm bươn chải, anh tích lũy được một khoản tiền.

Năm 2015, anh đến Vũ Hán làm nhân viên bán ô tô. Công việc ổn định, thu nhập đủ sống nhưng chuyện hôn nhân vẫn luôn khiến anh trăn trở.

Mỗi dịp Tết về quê, người thân lại sắp xếp cho anh đi xem mắt, song mọi chuyện đều không thành. Nhiều gia đình còn đưa ra yêu cầu sính lễ lên tới 200.000 NDT (hơn 760 triệu đồng), kèm theo nhà và xe, khiến anh dần mất niềm tin vào hôn nhân.

Không ai ngờ rằng chàng trai nông thôn từng tự ti trong những buổi xem mắt lại một mình sang Iraq tìm vợ. Chỉ 4 ngày sau khi quen biết, anh đã đăng ký kết hôn và bỏ ra hơn 600 triệu đồng tiền sính lễ để cưới cô gái Iraq kém mình 18 tuổi. Khi thấy nhan sắc của cô dâu, nhiều người không khỏi trầm trồ.

Người đàn ông “ế” vợ đã tìm được tình yêu đích thực ở phương trời xa. Ảnh: Sohu

Người vợ của anh tên Chu, sinh năm 2006. Chu là con út trong gia đình. Do tập quán tôn giáo, cô gái trẻ nghỉ học sau khi tốt nghiệp cấp hai để ở nhà phụ giúp gia đình. Năm 2022, cha cô qua đời vì bệnh, người mẹ vì quá đau buồn nên sức khỏe suy yếu. Trong thời gian đó, Chu luôn ở bên chăm sóc mẹ.

Lần đầu đến nhà thăm Chu, anh Tăng lập tức bị thu hút bởi vẻ đẹp của cô gái Iraq. Dù đội khăn trùm đầu truyền thống, Chu vẫn gây ấn tượng với khuôn mặt thanh tú, đường nét rõ ràng và vóc dáng cao ráo, xinh đẹp.

Trong mắt Chu, anh Tăng lại khác với những người đàn ông cô gặp. Anh có vẻ ngoài hiền lành, nói chuyện nhẹ nhàng và tạo cảm giác đáng tin cậy.

Tuy nhiên, khi biết anh hơn con gái tới 18 tuổi, mẹ của Chu ban đầu tỏ ra do dự. Sau khi nghe anh cam kết sẽ chăm sóc Chu và đưa cô sang Trung Quốc sinh sống sau khi kết hôn, bà đã đồng ý.

Gia đình cô gái đưa ra mức sính lễ 30 triệu dinar Iraq, tương đương hơn 160.000 NDT (hơn 600 triệu đồng). Dù con số này khá lớn, anh Tăng vẫn chấp nhận. Chỉ 4 ngày sau khi quen biết, hai người đến cơ quan chức năng tại Baghdad đăng ký kết hôn.

Ngày 1/6/2025, hai người tổ chức lễ cưới tại một khách sạn ở Baghdad. Hôm đó, Chu mặc váy cưới trắng, thu hút sự chú ý của mọi người. Đám cưới không quá đông khách, chủ yếu là gia đình cô dâu và một vài người bạn của chú rể, nhưng không khí rất ấm cúng.

Sau khi kết hôn, anh Tăng dự định làm thủ tục đưa vợ về Trung Quốc. Tuy nhiên, quá trình xin visa kéo dài. Khi visa gần hoàn tất, Chu lại phát hiện mình mang thai, khiến kế hoạch phải tạm hoãn.

Hiện anh Tăng làm việc tại một công ty xuất khẩu ô tô cũ do người Trung Quốc điều hành tại Iraq. Nhờ kinh nghiệm bán xe nhiều năm, anh nhanh chóng ổn định công việc và có thu nhập khá tốt.

Ngoài ra, anh còn mở tài khoản mạng xã hội để chia sẻ cuộc sống hôn nhân của mình với vợ người Iraq. Những video đời thường giản dị nhưng ấm áp của hai vợ chồng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Câu chuyện của anh khiến nhiều người tin rằng, hạnh phúc đôi khi đến từ những lựa chọn táo bạo, và chỉ cần không từ bỏ hy vọng, mỗi người đều có thể tìm được tình yêu dành cho mình.