Dù khác biệt về tuổi tác, chiều cao hay cân nặng, nhiều cặp đôi vẫn tìm thấy ở nhau sự đồng điệu và yêu thương chân thành.

Cô dâu ở TPHCM lấy chồng hơn 21 tuổi, hoa cưới đúc từ 11 cây vàng

Tháng 4/2025, đám cưới của cặp đôi hơn kém nhau 21 tuổi, chị Ngô Thị Kim Thy (SN 1990, quê Bình Dương, nay là TPHCM) và anh Trần Văn Nguyên (SN 1969, quê Khánh Hòa), “gây bão” mạng xã hội với sính lễ “khủng”.

Cô dâu kém chú rể 21 tuổi

Đám cưới của cặp đôi được tổ chức tại quê nhà hai bên và ở Mỹ - nơi họ đang sinh sống, làm việc. Tại đám cưới được tổ chức ở TPHCM, quan khách “choáng ngợp” bởi sính lễ "khủng" gồm tiền mặt, vàng miếng, kiềng vàng và nhiều loại trang sức quý giá. Trong đó, bó hoa cưới được đúc từ 11 cây vàng ròng gây chú ý hơn cả.

Chị Thy và anh Nguyên có chuyện tình yêu bền bỉ, xúc động. Khi mới gặp gỡ, chị không biết đàng trai hơn mình 21 tuổi bởi anh có tính cách vô tư, thoải mái.

Bó hoa cưới được đúc từ 11 cây vàng "gây sốt" mạng xã hội

Lúc đem lòng yêu mến, chị mới biết tuổi thật của anh. Lúc này, sự cách biệt tuổi tác với chị không còn quan trọng. Chị sẵn sàng nắm tay người đàn ông này, cùng nhau gây dựng tương lai.

Vượt qua rào cản gia đình, cặp đôi gắn bó với nhau hơn 10 năm qua. Họ cùng nhau lập nghiệp từ đôi bàn tay trắng, vượt trắc trở để bên nhau bình yên. Hiện tại, vợ chồng anh Nguyên - chị Thy sống và làm việc tại Mỹ, cùng kinh doanh tiệm nail.

Cô gái 92kg lấy chồng 50kg

Tổ chức đám cưới vào tháng 5/2025, video rước dâu của Huỳnh Đào (SN 1993, TPHCM) và Lê Anh Tú (SN 1998, quê Lâm Đồng) thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Khoảnh khắc dễ thương của cặp đôi "đũa lệch" trong ngày cưới

Sự chênh lệch về ngoại hình của cặp đôi nhanh chóng thu hút sự chú ý: cô dâu nặng 92kg, trong khi chú rể chỉ 50kg. Phía sau sự khác biệt ấy là một câu chuyện tình yêu đầy xúc động, sẵn sàng vượt qua mọi rào cản để đến với nhau.

Đào và Tú quen biết nhau qua mạng xã hội. Tú là người chủ động kết bạn, làm quen. Sau 2 tuần trò chuyện, cả hai quyết định hẹn gặp nhau ngoài đời.

Trong lần gặp ấy, Đào có chút tự ti về ngoại hình mũm mĩm của mình. Tuy nhiên, chỉ với một câu nói của Tú: “Bề ngoài chẳng quan trọng đâu em”, cô đã vượt qua nỗi mặc cảm ấy để đến với anh.

Cặp đôi có chuyện tình xúc động, vượt lên rào cản

Họ yêu nhau sâu đậm bất chấp những lời gièm pha. May mắn, chuyện tình của họ được hai bên gia đình ủng hộ nên mọi thứ suôn sẻ, thuận lợi hơn.

Tháng 5/2025, sau một thời gian tìm hiểu, cặp đôi quyết định tổ chức đám cưới, về chung một nhà. Sau tất cả, Huỳnh Đào hạnh phúc khi tìm được người chồng ưng ý và nhận được sự chúc phúc của hai bên gia đình.

Cô gái 1m46 lấy chồng cao gần 1m90

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc chú rể Vĩnh Long xách theo chiếc ghế gỗ để cô dâu đứng lên chào bàn khách mời trong ngày cưới gây sốt mạng xã hội vào tháng 11/2025, thu hút hơn 2,6 triệu lượt xem trên TikTok.

Video ghi lại khoảnh khắc dễ thương của cặp đôi "đũa lệch" trong đám cưới

Hành động giản dị nhưng đầy yêu thương xuất phát từ sự chênh lệch chiều cao rõ rệt giữa cô dâu Kim Xuyến (SN 2002, cao 1m46) và chú rể Thanh Duy (SN 2004, cao gần 1m90, cùng quê Vĩnh Long).

Kim Xuyến và Thanh Duy quen nhau khi làm chung công ty. Họ chính thức hẹn hò chỉ sau vài lần gặp gỡ vì thấy rung động bởi sự chân thành, quan tâm mà người kia dành cho mình.

Dù từng đối mặt với không ít ánh nhìn tò mò vì ngoại hình “đũa lệch”, sự quan tâm và yêu thương Thanh Duy dành cho Kim Xuyến đã khẳng định một điều, chiều cao không quyết định tình yêu và hạnh phúc.

Vì sự chênh lệch ngoại hình, cặp đôi thường xuyên gặp nhiều tình huống thú vị trong cuộc sống hằng ngày.

Trong quá trình chuẩn bị cho đám cưới, họ cũng trải qua không ít tình huống éo le như khó tạo dáng khi chụp ảnh cưới, khó lựa chọn trang phục phù hợp…

Cặp đôi rung động chỉ sau vài lần gặp gỡ

Tuy nhiên, trong ngày cưới, hình ảnh chú rể kiên trì xách ghế theo suốt buổi lễ để cô dâu đứng lên lúc chào hỏi quan khách đã cho thấy tình cảm chân thành, sâu đậm họ dành cho nhau. Với Kim Xuyến, điều quý giá nhất không phải là sự tương xứng về ngoại hình, mà là người bạn đời luôn sẵn sàng che chở, yêu thương cô theo cách rất riêng.

Chuyện tình cổ tích của chàng trai cao 1m40 và cô gái Bắc Ninh xinh đẹp

Chuyện tình của Nguyễn Thế Công (quê Phú Thọ) và Hoàng Thị Hà Chuyên (quê Bắc Giang, nay là Bắc Ninh) được nhiều người biết đến qua đoạn video chụp ảnh cưới “viral” trên mạng xã hội.

Video chụp ảnh cưới của cặp đôi "đũa lệch" nổi tiếng trên TikTok

Công mắc bệnh bẩm sinh, 21 tuổi nhưng chỉ cao 1m40. Vì thế anh mang nhiều mặc cảm về ngoại hình và lo sợ không tìm được hạnh phúc. Cho đến khi gặp gỡ Hà Chuyên, nỗi mặc cảm ấy được xóa nhòa nhờ tình yêu chân thành và sự thấu hiểu của cô.

Cặp đôi quen nhau qua mạng xã hội đầu năm 2024 khi Công làm việc tại Bắc Ninh. Bị thu hút bởi nụ cười rạng rỡ của Chuyên, anh nhắn tin làm quen dù không dám nghĩ chuyện xa xôi.

Qua trò chuyện, Chuyên cảm nhận được sự chân thành, kiên nhẫn của Công. Không hề bận tâm đến sự chênh lệch ngoại hình, cô đồng ý hẹn hò với chàng trai “tí hon” dù chưa từng gặp mặt.

Cặp đôi dự kiến tổ chức đám cưới vào tháng 1/2026

Lần gặp nhau ngoài đời, thấy Công hiền lành, tốt bụng, cô càng chắc chắn hơn vào tình cảm của mình.

Sau gần 1 năm kín đáo yêu, Công và Chuyên mới công khai chuyện tình cảm với gia đình. Họ sẵn sàng đối mặt với sự ngăn cấm của bố mẹ và sự gièm pha của xã hội.

Tháng 12/2025, sau khi thuyết phục được gia đình Chuyên, Công hạnh phúc đem trầu cau đến nhà cô dạm ngõ. Đám cưới của họ dự kiến tổ chức vào tháng 1/2026.