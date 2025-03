Sự kiện khai trương được tổ chức quy mô, đẳng cấp không chỉ là lời khẳng định cho tầm nhìn tiên phong của PNJ mà còn thể hiện mục tiêu của thương hiệu - mang đến một chuẩn mực mới, nơi nghệ thuật trang sức hòa quyện cùng phong cách sống thượng lưu.

Để đáp ứng những kỳ vọng ngày càng tinh tế của khách hàng, PNJ Next Cầu Giấy giới thiệu hai không gian trải nghiệm độc đáo. Diamond Lounge, một chốn riêng tư sang trọng, được thiết kế dành riêng cho những tín đồ của trang sức kim cương, nơi khách hàng có thể tận hưởng dịch vụ tư vấn chuyên sâu và cá nhân hóa. Song song đó, khu trải nghiệm cưới trở thành điểm đến lý tưởng cho các cặp đôi, nơi những món trang sức cưới tinh xảo kết hợp cùng dịch vụ đẳng cấp từ các đối tác hàng đầu, kiến tạo nên những khoảnh khắc ý nghĩa và trọn vẹn.

Sự kiện khai trương hứa hẹn mang đến những đặc quyền hiếm có. Tại Diamond Lounge, khách hàng sẽ được chiêm ngưỡng nghệ thuật phác họa chân dung cùng kim cương, tận hưởng dịch vụ thiết kế trang sức bespoke và khám phá những bộ sưu tập đá quý thượng hạng.

Khu vực trải nghiệm cưới mang đến sự tư vấn tận tâm về trang phục, ý tưởng chụp ảnh cưới, kèm theo những món quà tinh tế từ các đối tác danh tiếng. Đặc biệt, thượng khách còn được trải nghiệm dịch vụ phân tích màu sắc cá nhân, gặp gỡ các nhân vật Hoàng tử và Công chúa Disney, cùng hàng loạt hoạt động độc đáo khác.

Nhân dịp này, PNJ ra mắt các thiết kế mới cho bộ sưu tập Audax Rosa, nơi hình tượng hoa hồng kiêu sa vượt qua muôn trùng sóng gió được khắc họa đầy tinh tế. Bộ sưu tập tôn vinh vẻ đẹp bất khuất và nội lực của người phụ nữ hiện đại - những đóa hồng rực rỡ, tỏa sáng mãnh liệt sau mọi thử thách. Sự kết hợp giữa hoa hồng và sóng biển được chạm khắc khéo léo, tạo nên những thiết kế vừa quyến rũ, vừa thanh lịch, mang đậm tinh thần mạnh mẽ và bản lĩnh, dành riêng cho những người phụ nữ tiên phong và tự tin khẳng định phong cách cá nhân.

Theo đại diện thương hiệu, việc tái định vị PNJ Next nhằm làm đẹp thêm cuộc sống bằng những giá trị mới trong kỷ nguyên mới, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế của một trong những thương hiệu trang sức hàng đầu Việt Nam. Đội ngũ chuyên viên tư vấn tại các cửa hàng PNJ Next là những người trẻ am hiểu và nắm bắt xu hướng thời trang, không đứng sau quầy mà luôn sẵn sàng đồng hành bên cạnh khách hàng, tư vấn những mẫu mã phù hợp với từng phong cách cá nhân.

Trong giai đoạn từ ngày 7/3 đến 16/3, PNJ Next Cầu Giấy dành tặng những ưu đãi đặc biệt: bộ mỹ phẩm cao cấp PNJ•Lancôme và những món trang sức vàng thanh lịch cho khách hàng trải nghiệm và mua sắm tại Diamond Lounge như một lời tri ân dành cho những ai trân quý giá trị vượt thời gian.

Kế thừa di sản vững vàng từ PNJ, PNJ Next Cầu Giấy tiếp tục hành trình vươn tầm, kỳ vọng trở thành biểu tượng của phong cách sống đa thương hiệu. Với triết lý Next - tiên phong kiến tạo tương lai, Beyond - vượt qua mọi giới hạn bằng sự sáng tạo không ngừng, và Connectivity - kết nối cộng đồng qua những lựa chọn đa dạng từ trang sức đến thời trang, PNJ Next Cầu Giấy không chỉ là nơi mua sắm, mà còn là chốn thăng hoa của phong cách và cá tính.

Bích Đào