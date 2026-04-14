Khi sự an tâm bắt nguồn từ nền tảng khoa học

Với hơn 100 năm lịch sử, Doppelherz là cái tên bảo chứng cho chất lượng dược phẩm tại Đức và trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, dòng sản phẩm Kinder đã trở thành người bạn đồng hành thân thiết của hàng triệu mẹ bỉm sữa trong việc chăm sóc sức khỏe cho con trẻ.

Nổi bật trong hệ sinh thái sản phẩm là TPBVSK Kinder Optima. Với hình ảnh chú Voi Kinder thông minh, thân thiện, Kinder Optima không chỉ cung cấp L-Lysine mà còn bổ sung tới 17 vitamin và khoáng chất thiết yếu. Đây là giải pháp hỗ trợ trẻ ăn ngon, phát triển khoẻ mạnh, phù hợp với trẻ biếng ăn, chậm lớn, hấp thu kém.

Hệ sinh thái TPBVSK Doppelherz Kinder đa dạng, mang đến sự chăm sóc và bảo vệ toàn diện cho bé trong từng giai đoạn khôn lớn.

Bên cạnh Optima, hệ sinh thái TPBVSK Doppelherz Kinder còn mang đến những giải pháp chuyên biệt giúp mẹ thêm nhẹ nhàng và an tâm hơn trên hành trình khôn lớn của bé: TPBVSK Doppelherz Aktiv Kinder Immune syrup hỗ trợ tăng cường chức năng hệ miễn dịch, TPBVSK Calciovin Liquid hỗ trợ chiều cao, TPBVSK Kinder Omega-3 Syrup hỗ trợ phát triển não bộ, đến TPBVSK Kinder Active D3 drops hỗ trợ chuyển hóa và hấp thu canxi, TPBVSK Thymepect hỗ trợ giảm ho và TPBVSK Kinder Visio hỗ trợ thị lực tốt.

Chiếc vé vàng đến xứ sở diệu kỳ Disneyland

Chiến dịch hè 2026 của Doppelherz Kinder không chỉ đơn thuần là một chương trình khuyến mại, mà là một lời tri ân sâu sắc và nỗ lực kiến tạo những kỉ niệm vô giá cho khách hàng. Lần đầu tiên, một hành trình trải nghiệm dịch vụ xuất sắc được nhãn hàng thiết kế riêng biệt, đưa các “nhà thám hiểm nhí” cùng gia đình đặt chân tới Disneyland Thượng Hải - xứ sở của những giấc mơ cổ tích.

Hành trình 6 ngày 5 đêm được Doppelherz thiết kế riêng nhằm đưa gia đình khám phá trọn vẹn những giá trị văn hóa đặc sắc tại Thượng Hải, Hàng Châu và Ô Trấn (Trung Quốc). Với sự chuẩn bị tỉ mỉ trong từng khâu tổ chức, ba mẹ có thể an tâm cùng bé tận hưởng những giây phút gắn kết hạnh phúc mà không cần lo lắng về lịch trình hay sự thay đổi môi trường.

Bên cạnh giải Đặc biệt là chuyến đi Disneyland trị giá 40 triệu đồng, chương trình còn dành tặng hàng loạt giải thưởng hấp dẫn khác như 0,1 chỉ vàng 9999, 1 triệu đồng tiền mặt và các bộ quà tặng Kinder chăm sóc sức khỏe, đảm bảo rằng sự lan tỏa của niềm vui sẽ đến với mọi gia đình.

Chương trình “Cùng Doppelherz Kinder khám phá xứ sở Disneyland” với nhiều giải thưởng hấp dẫn

Để tham gia vào hành trình kỳ diệu này, Doppelherz đã tối ưu hóa quy trình thông qua nền tảng công nghệ Zalo OA, giúp khách hàng tiếp cận chương trình một cách thuận tiện và minh bạch. Chỉ với 3 bước đơn giản:

● Quét mã QR bên trong mỗi hộp sản phẩm Kinder có dán tem khuyến mại bằng ứng dụng Zalo.

● Nhấn “Quan tâm” trang Zalo OA của Doppelherz Việt Nam để kết nối với nhãn hàng.

● Nhận mã dự thưởng và chờ đợi cơ hội trở thành chủ nhân của những giải thưởng giá trị.

Lan tỏa giá trị: Cho con tự tin khám phá thế giới

Thông điệp “Kinder cùng con khôn lớn - cho con tự tin khám phá thế giới” xuyên suốt chiến dịch chính là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Doppelherz. Nhãn hàng tin rằng, khi con trẻ có một nền tảng sức khỏe vững vàng từ bên trong (nhờ sự hỗ trợ của các sản phẩm chất lượng Đức) và những trải nghiệm thực tế đầy thú vị (từ chuyến đi Disneyland), con sẽ hình thành bản lĩnh và sự tự tin để bước ra thế giới bao la.

Sự hiện diện của voi Kinder tại các điểm bán, các hiệu thuốc trên toàn quốc trong thời gian này không chỉ là dấu hiệu nhận biết chương trình, mà còn là lời cam kết của Doppelherz Việt Nam trong việc mang đến những sản phẩm chăm sóc sức khỏe chuẩn mực.

Thông tin tham khảo:

● Thời gian: 21/03/2026 - 15/05/2026

Các sản phẩm trên không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

(Nguồn: Doppelherz)