Xiaomi Store tại Crescent Mall không đơn thuần là nơi mua sắm, mà là một trung tâm trải nghiệm công nghệ sống động. Khách hàng được tự mình khám phá và cảm nhận sự kết nối liền mạch của toàn bộ hệ sinh thái, từ smartphone flagship đến các sản phẩm AIoT và dòng gia dụng Mijia Series độc quyền, để cùng kiến tạo nên một phong cách sống hiện đại, đầy cảm hứng.

Trải nghiệm đa giác quan: Chạm, thử và cảm nhận công nghệ

Tọa lạc tại một trung tâm thương mại sầm uất bậc nhất TP.HCM, Xiaomi Store Crescent Mall gây ấn tượng với không gian mở, thiết kế tối giản và ánh sáng chan hòa. Cửa hàng được phân chia thành các khu vực chuyên biệt như Smart Home, Smart Life... giúp khách hàng dễ dàng trải nghiệm từng nhóm sản phẩm.

Với hơn 200 mã sản phẩm được bố trí khoa học, cửa hàng mang đến cái nhìn toàn diện về hệ sinh thái Xiaomi. Đặc biệt, nơi đây còn trưng bày những sản phẩm mới toanh, bao gồm dòng Mijia Series với các thiết bị gia dụng lớn – một điểm độc nhất vô nhị trên thị trường.

Khách tham quan có thể tự tay khám phá các sản phẩm công nghệ nổi bật như Xiaomi 15 Series, Xiaomi Pad 7 Series, Xiaomi Watch S4, Xiaomi Buds 5 Pro và vô số thiết bị AIoT khác. Toàn bộ hệ thống được đồng bộ hóa qua ứng dụng Xiaomi Home, mô phỏng một ngôi nhà thông minh thu nhỏ, nơi mọi thứ vận hành một cách hài hòa, mang lại sự tiện nghi tối đa.

“Khi đến Xiaomi Store tại Crescent Mall, mình thật sự ấn tượng với dải sản phẩm gia dụng được trưng bày, đặc biệt là các thiết bị thuộc Mijia Series lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Mình tin rằng mọi người sẽ có được những trải nghiệm rất khác biệt khi đến đây.” – nhà sáng tạo nội dung Mei Mei hào hứng cho biết.

Xiaomi Store hấp dẫn không chỉ bởi sản phẩm đa dạng mà còn nhờ trải nghiệm tương tác trực quan. Tại đây, khách hàng được tự tay trải nghiệm, điều khiển thiết bị và nhận tư vấn từ đội ngũ chuyên nghiệp trong một không gian mở, khoa học, giúp hiện thực hóa triết lý "Innovation for Everyone" – công nghệ dành cho tất cả mọi người.

Mijia Series: Nâng tầm cuộc sống với hệ sinh thái gia dụng thông minh

Sự xuất hiện của Mijia là một cột mốc quan trọng, hoàn thiện hệ sinh thái Xiaomi tại Việt Nam. Lần đầu tiên, người dùng có cơ hội trải nghiệm trực tiếp các sản phẩm gia dụng chính hãng như tủ lạnh, điều hòa, robot hút bụi và nhiều thiết bị thông minh khác ngay tại cửa hàng.

Việc ra mắt Mijia Series mang đến cho người dùng cơ hội khám phá sâu hơn về phong cách sống “Smart Living” mà Xiaomi đang kiến tạo. Tất cả sản phẩm đều tích hợp vào nền tảng Xiaomi Home, cho phép người dùng điều khiển, thiết lập các kịch bản tự động hóa và cá nhân hóa không gian sống của mình một cách dễ dàng.

“Giờ đây người dùng chỉ cần một tài khoản Xiaomi là có thể điều khiển liền mạch toàn bộ thiết bị trong nhà: từ TV, tủ lạnh, điều hòa đến robot hút bụi. Việc Mijia Series chính thức có mặt tại Việt Nam mở ra cơ hội để người dùng tiếp cận hệ sinh thái Xiaomi đầy đủ hơn bao giờ hết.” – nhà sáng tạo nội dung Vinh Xô chia sẻ.

Không chỉ đơn thuần mở rộng danh mục sản phẩm, Mijia Series còn là minh chứng cho cam kết đầu tư mạnh mẽ của Xiaomi vào mảng thiết bị gia dụng, một trong những trụ cột chính của chiến lược toàn cầu “Human × Car × Home”. Với tầm nhìn này, Xiaomi đang từng bước định hình một lối sống thông minh, kết nối và tiện nghi cho các gia đình Việt.

Hãy đến và trở thành một phần của thế giới công nghệ Xiaomi

Xiaomi Store không chỉ là nơi để người dùng tiếp cận sản phẩm mới nhanh chóng mà còn là địa chỉ tin cậy với dịch vụ chính hãng, chính sách bảo hành rõ ràng và sự hỗ trợ khách hàng tận tình.

Nơi đây không chỉ là cửa hàng, mà còn là không gian kết nối cộng đồng. Người dùng đến để khám phá sản phẩm, chia sẻ đam mê và trở thành một phần của cộng đồng Xiaomi Fans sôi nổi - nơi mọi người cùng lan tỏa cảm hứng về lối sống thông minh.

Thông qua các sự kiện, workshop công nghệ và buổi trải nghiệm sản phẩm được tổ chức định kỳ, Xiaomi Store sẽ trở thành cầu nối ý nghĩa giữa công nghệ và con người, củng cố vai trò của thương hiệu trong việc xây dựng một cộng đồng người dùng trung thành và gắn kết.

“Mình nghĩ ai yêu công nghệ cũng nên thử đến Xiaomi Store một lần. Ở đây bạn có thể trải nghiệm gần như toàn bộ hệ sinh thái của Xiaomi, từ smartphone, TV, điều hòa, robot hút bụi cho đến các thiết bị Mijia Series, tất cả đều kết nối liền mạch trong cùng một không gian. Điều mình thích nhất là không khí ở đây rất cởi mở, mọi người có thể chia sẻ cảm nhận, trao đổi kinh nghiệm sử dụng và cùng nhau lan tỏa niềm đam mê công nghệ. Cảm giác đó khiến mình muốn quay lại nhiều lần để khám phá thêm.” – KOL Duy Ant (Relab) chia sẻ.

Trong dòng chảy hối hả của cuộc sống, Xiaomi Store tại Crescent Mall chính là điểm dừng chân lý tưởng để bạn chạm vào tương lai, cảm nhận sự tiện nghi và khám phá cách công nghệ có thể làm cho cuộc sống mỗi ngày trở nên tốt đẹp hơn.

