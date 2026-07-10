Những điểm chạm trải nghiệm bắt nguồn từ công nghệ

Một cư dân mở ứng dụng để báo sự cố trong căn hộ. Tại trung tâm điều hành khu công nghiệp thông minh, ban quản lý có thể theo dõi các chỉ số vận hành theo thời gian thực. Hay một phản hồi của khách hàng được tiếp nhận, phân tích và chuyển thành hành động cải tiến trong thời gian ngắn.

Trong mỗi tình huống, điều duy nhất người tiêu dùng quan tâm là thao tác thuận tiện, phản hồi nhanh, vấn đề được giải quyết. Ít ai nghĩ đến những nền tảng công nghệ đang vận hành phía sau.

Tại ROX Group, công nghệ đang lặng lẽ hiện diện trong từng trải nghiệm, là nền móng để xây dựng chất lượng dịch vụ bền vững.

Như tại khu đô thị do TNPM thuộc hệ sinh thái ROX Group quản lý, ứng dụng TIMI trở thành cầu nối giữa cư dân và ban quản lý. Từ phản ánh sự cố, thanh toán dịch vụ đến tiếp nhận thông báo, mọi tương tác đều được thực hiện trên một nền tảng thống nhất.

Ứng dụng TIMI góp phần nâng cao trải nghiệm cư dân và tối ưu công tác quản lý vận hành

Giải pháp khu công nghiệp thông minh T.SIE do TNTech phát triển cũng được xây dựng theo cách tiếp cận tương tự. Dữ liệu từ hạ tầng, năng lượng, môi trường và an ninh được kết nối trên cùng một hệ thống, giúp đơn vị quản lý theo dõi hoạt động theo thời gian thực, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hiệu quả vận hành.

T.SIE kết nối dữ liệu từ nhiều hệ thống, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và vận hành khu công nghiệp theo thời gian thực

Hai sản phẩm ở hai lĩnh vực khác nhau nhưng đều được nuôi dưỡng bởi cùng một "mạch ngầm" - khả năng kết nối dữ liệu để mỗi trải nghiệm trở nên liền mạch hơn.

Trước đó, ROX Group từng tiên phong ứng dụng mô hình khách sạn thông minh tại Việt Nam, qua đó tích lũy kinh nghiệm phát triển các nền tảng số phục vụ vận hành và trải nghiệm khách hàng. Từ đó, ROX từng bước mở rộng năng lực phát triển nền tảng số sang quản lý khu đô thị, khu công nghiệp và quản trị trải nghiệm khách hàng trên quy mô toàn hệ sinh thái.

“Lắng nghe” khách hàng từ dữ liệu

Đại diện ROX Group cho biết, mỗi phản ánh trên TIMI, mỗi chỉ số vận hành trong khu công nghiệp hay mỗi đánh giá của khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ đều để lại một "dấu vết". Khi được chuẩn hóa, kết nối và phân tích, những dấu vết ấy không còn là các thông tin rời rạc mà trở thành cơ sở để doanh nghiệp nhìn thấy nhu cầu của khách hàng một cách đầy đủ hơn.

Trong những năm gần đây, ROX Group tập trung đầu tư cho phần hạ tầng ít khi được nhắc đến nhưng có ý nghĩa quyết định đối với năng lực quản trị: chuẩn hóa dữ liệu, tích hợp hệ thống, xây dựng kho dữ liệu tập trung và phát triển các công cụ phân tích phục vụ điều hành. Các đơn vị thành viên đã chủ động xây dựng công cụ trực quan hóa dữ liệu dashboard và báo cáo phục vụ công việc hằng ngày. Trong khi đó các dự án dữ liệu trọng điểm từng bước được hoàn thiện để hình thành một nền tảng quản trị thống nhất trên toàn hệ sinh thái.

ROX Group đầu tư xây dựng nền tảng dữ liệu và công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, đồng thời cải thiện trải nghiệm khách hàng trên toàn hệ sinh thái

Từ năm 2025, ROX Group triển khai Quản trị trải nghiệm khách hàng Customer Experience Management (CXM). Với đội ngũ chuyên trách, hơn 20 quy trình được chuẩn hóa cùng mô hình Voice of Customer (VOC) đa kênh, đa điểm chạm theo thời gian thực, hoạt động lắng nghe khách hàng không còn dừng ở việc tiếp nhận phản hồi mà trở thành một quy trình quản trị liên tục. Mỗi ý kiến được ghi nhận, phân tích và chuyển hóa thành hành động cải tiến dịch vụ.

Khi dữ liệu bắt đầu "kết nối" được với nhau, doanh nghiệp cũng có điều kiện để kết nối tốt hơn với khách hàng. Trong năm 2025, mức độ hài lòng của khách hàng trên toàn hệ sinh thái ở mức cao với CSAT (mức độ hài lòng) đạt 94%, trong khi NPS (mức độ sẵn sàng giới thiệu dịch vụ) duy trì ở 92%. Quan trọng hơn các con số là việc trải nghiệm khách hàng đã trở thành một chỉ số quản trị, được đo lường và cải tiến bằng dữ liệu thay vì cảm tính.

Năm 2026, ROX Group tiếp tục phát triển nền tảng dữ liệu tập trung, hoàn thiện các hệ thống quản lý thông tin tài sản, tài chính - kế toán và quản lý dự án nhằm phục vụ chiến lược mở rộng trong lĩnh vực bất động sản, năng lượng và các thị trường quốc tế.

Ở dấu mốc 30 năm kiến tạo vươn xa, ROX Group không chỉ mở rộng quy mô hoạt động mà còn từng bước bồi đắp những năng lực cốt lõi để thích ứng với những biến động của thị trường. Cùng với nền móng được xây đắp bằng con người, mô hình quản trị và sức mạnh hệ sinh thái, dữ liệu và công nghệ cũng đang tạo nên lợi thế cạnh tranh của Tập đoàn cho chặng đường phía trước.

Từ những dòng dữ liệu được kết nối hôm nay, ROX Group đang xây dựng nền tảng cho một hệ sinh thái vận hành thông minh, linh hoạt, lấy trải nghiệm khách hàng làm trung tâm và sẵn sàng cho những bước tiến mới trong tương lai.

(Nguồn: ROX Group)