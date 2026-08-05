Đáp ứng nhu cầu lưu trú và hạ tầng sự kiện quy mô lớn

Trong phân khúc du lịch MICE (Hội nghị, hội thảo, sự kiện kết hợp nghỉ dưỡng), Sheraton Phu Quoc Long Beach Resort sở hữu lợi thế cạnh tranh vượt trội với hệ thống phòng nghỉ và biệt thự đa dạng lên đến con số 459. Sự phong phú trong các hạng phòng giúp ban tổ chức dễ dàng phân bổ không gian lưu trú phù hợp cho cả đoàn khách số lượng lớn lẫn các nhân sự cấp cao, VIP trong cùng một khoảng thời gian.

Không chỉ mạnh về không gian lưu trú, khu nghỉ dưỡng Premium scale này còn sở hữu "vũ khí chiến lược" là bãi cỏ ven biển với sức chứa khổng lồ lên đến hơn 1.000 khách. Đây là địa điểm lý tưởng cho các đại tiệc gala dinner, lễ kỷ niệm hay các hoạt động team-building hoành tráng ngoài trời. Điểm đắt giá nhất tại đây là tầm nhìn bắt trọn khoảnh khắc hoàng hôn lộng lẫy trên biển Bắc đảo, mang lại hiệu ứng thị giác nâng tầm đẳng cấp cho mọi sự kiện.

Đặc biệt, đối với các siêu sự kiện, hội nghị quốc tế hay triển lãm cần sức chứa cực đại lên đến hơn 2.000 khách, resort mang đến giải pháp kết nối hoàn hảo: Vinpearl Convention Center nằm ngay kế bên, chỉ cách khu nghỉ dưỡng đúng 5 phút di chuyển bằng xe buggy nội khu.

Đa dạng trải nghiệm ẩm thực quốc tế với đầu bếp bản địa

Một trong những thách thức lớn nhất của các nhà quản lý khi tổ chức sự kiện quy mô là thiết kế thực đơn phù hợp với khẩu vị đa dạng của các đoàn khách đa quốc gia. Tại khu nghỉ dưỡng, bài toán này được giải quyết triệt để nhờ hệ thống nhà hàng và quầy bar phong phú ngay tại khuôn viên, cho phép doanh nghiệp linh hoạt thay đổi không gian từ tiệc mở kết nối, bữa trưa công việc tinh tế cho đến dạ tiệc ngoại giao sang trọng sát biển.

Đặc biệt, để bảo chứng cho hương vị nguyên bản và chuẩn vị nhất phục vụ các đoàn khách quốc tế cao cấp, resort sở hữu đội ngũ nghệ nhân ẩm thực tài hoa không chỉ gồm các đầu bếp Việt Nam giàu kinh nghiệm, mà còn có sự góp mặt của các đầu bếp bản địa đến từ Ấn Độ, Hàn Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Việc tích hợp chuỗi trải nghiệm ẩm thực đa văn hóa cùng các tiện ích hiện đại giúp ban tổ chức dễ dàng chinh phục những thực khách sành ăn nhất, đồng thời tối ưu hóa quỹ thời gian di chuyển và ngân sách của đoàn.

Tiện ích giải trí "sát vách"

Hiệu quả của một chuyến MICE không chỉ nằm trong phòng họp, mà còn được quyết định bởi các hoạt động bên lề nhằm tái tạo năng lượng và thắt chặt mối quan hệ giao hảo. Nhờ vị trí đắc địa, du khách lưu trú tại resort có thể dễ dàng tiếp cận các siêu tiện ích giải trí đỉnh cao kế bên mà không tốn thời gian di chuyển.

Đối với giới doanh nhân và các đối tác cấp cao, sự xuất hiện của sân golf 18 hố Vinpearl Golf nằm giữa lòng rừng nguyên sinh ngay cạnh resort như một "sàn giao dịch" lý tưởng. Những cú swing đỉnh cao trên sân cỏ không chỉ là hoạt động thể thao thượng lưu mà còn mở ra cơ hội chốt deal, mở rộng mạng lưới quan hệ kinh doanh một cách tự nhiên.

Bên cạnh đó, tổ hợp giải trí VinWonders, Safari hay các hoạt động nội khu như lớp Morning Yoga trên bãi biển biệt lập, mô hình trải nghiệm xanh tại Sheraton Garden & Bee Farm đều là những chất liệu tuyệt vời để xây dựng các chương trình, gắn kết đội ngũ có chiều sâu.

Chương trình ưu đãi hấp dẫn mùa hè

Để đồng hành cùng các doanh nghiệp trong việc hiện thực hóa những ý tưởng và kết nối những giá trị cốt lõi, Sheraton Phu Quoc Long Beach Resort mang đến chương trình ưu đãi đặc quyền "Where Connections Create Possibilities" áp dụng cho các sự kiện có mức chi tiêu từ 400 triệu đồng trở lên.

Doanh nghiệp có thể linh hoạt lựa chọn các gói quyền lợi được thiết kế may đo riêng biệt:

· Gói Group & Catering (Đặt phòng kèm Tiệc): Nhân đôi điểm thưởng Marriott Bonvoy Events; kèm theo đặc quyền Tặng 1 đêm phòng miễn phí cho mỗi 20 phòng đặt (tối đa 3 phòng) Hoặc Miễn phí thức uống chào mừng (Welcome Drink) lên đến 100 khách. Ngoài ra, người lên kế hoạch hoặc ban tổ chức sẽ nhận thêm 100 điểm thưởng cho mỗi đêm phòng đặt qua hệ thống ResLink (lên đến 20.000 điểm thưởng khi đạt 100% lượt đặt phòng qua ResLink).

· Gói Group Only (Chỉ đặt phòng đoàn): Nhận trọn vẹn chuỗi ưu đãi tương tự gói Group & Catering về điểm thưởng, đêm phòng tặng kèm (hoặc Welcome Drink thay thế) và điểm thưởng thêm trên hệ thống ResLink cho người tổ chức.

· Gói Catering Only (Chỉ đặt dịch vụ tiệc/sự kiện): Nhân đôi điểm thưởng Marriott Bonvoy Events và Miễn phí thức uống chào mừng cho tối đa 100 khách tham dự.

· Đặc quyền Extra Privilege: Giảm ngay 5% trên tổng hóa đơn chính (Master bill) dành riêng cho các thành viên của Marriott Bonvoy.

Để tận hưởng toàn bộ những đặc quyền này, các doanh nghiệp cần đặt dịch vụ trước ngày 30/09/2026 và thời gian lưu trú/diễn ra sự kiện kéo dài đến hết ngày 31/12/2026. Đây là cơ hội tối ưu hóa dòng tiền cho chuỗi sự kiện tổng kết và hội nghị chiến lược Thu - Đông cuối năm.

(Nguồn: Sheraton Phú Quốc Long Beach Resort)