Xu hướng tìm kiếm “kỳ nghỉ hè xứng đáng" với người dùng Việt

Du khách ngày nay có xu hướng đặt phòng theo một cách rất khác. Họ so sánh kỹ hơn, cân nhắc lâu hơn, và sẵn sàng chi trả cho một nơi thật sự xứng đáng thay vì rải ngân sách qua nhiều điểm đến. Khái niệm "smart travel" không còn là xu hướng của giới trẻ mà đã trở thành tư duy chung: từ các cặp đôi đến gia đình ba thế hệ, du khách mong muốn một kỳ nghỉ mà khi về, cảm giác không phải là "đã tiêu xong", mà là "đã tận hưởng một kỳ nghỉ xứng đáng”.

Giữa xu hướng đó, Phú Quốc nổi lên là một điểm đến chuẩn "smart travel" với vô vàn trải nghiệm cho mọi lứa tuổi. Năm 2026, đảo Ngọc chính thức được DestinAsian Readers' Choice Awards xướng tên ở vị trí thứ hai trong danh sách đảo đẹp nhất châu Á. Một vị trí xứng đáng khi hạ tầng, dịch vụ và trải nghiệm tại đây đang cạnh tranh trực tiếp với Bali hay Phuket ở phân khúc tầm trung cao. Điểm lợi thế của Phú Quốc mà không đối thủ nào trong khu vực sánh được: khoảng cách. Du khách có thể đặt chân xuống đảo ngọc trong chưa đầy hai tiếng với các chuyến bay thẳng từ Hà Nội, TP.HCM hay Đà Nẵng.

Chính sách miễn thị thực 30 ngày cũng đang kéo dòng khách quốc tế về đây ngày một đông hơn, tạo nên bầu không khí nghỉ dưỡng đa văn hóa ngay trong khuôn viên khách sạn, nơi tiêu chuẩn dịch vụ được nâng lên để đáp ứng một tệp khách hàng đa dạng và am hiểu hơn. Đây là những thứ mà chỉ vài năm trước, du khách phải bay ra nước ngoài mới tìm thấy. Với tất cả những yếu tố đó, Phú Quốc hè 2026 đang trở thành lựa chọn thực tế nhất cho một kỳ nghỉ tuyệt vời.

Gói nghỉ hè “ít lo nghĩ” tại Sheraton Phu Quoc Long Beach Resort

Gói nghỉ hè tại Sheraton Phu Quoc Long Beach Resort được thiết kế theo cách tối ưu: không để du khách phải tự tính toán từng khoản, mà giải quyết từng nhu cầu phổ biến nhất của một kỳ nghỉ gia đình.

Bữa sáng buffet hằng ngày cho cả gia đình không chỉ là tiện ích cộng thêm, mà khiến khách hàng có thể loại bỏ hoàn toàn câu hỏi "sáng nay ăn gì, đi đâu". Quầy ẩm thực trải dài từ Á sang Âu, vừa đủ đa dạng cho người lớn muốn thay đổi, vừa đủ quen thuộc để trẻ con ăn ngon miệng. Buổi sáng của một kỳ nghỉ bắt đầu không cần đi đâu xa, mà từ ngay trong không gian khu nghỉ dưỡng.

Ưu đãi 15% cho ẩm thực và Spa là tín hiệu để du khách thật sự trải nghiệm trọn vẹn những dịch vụ nổi bật của khách sạn. Một buổi massage sau ngày phơi nắng bãi biển, một bữa tối nhìn ra hoàng hôn Bãi Dài hay đơn giản là một ly cocktail chiều muộn bên hồ bơi, những trải nghiệm này không còn là phần "xa xỉ thêm" mà trở thành một phần tự nhiên trong hành trình nghỉ dưỡng. Bên cạnh đó, đặc quyền trả phòng muộn đến 15h và dịch vụ đưa đón sân bay miễn phí giúp chuyến đi trở nên thư thái hơn từ đầu đến cuối. Tất cả được thiết kế để du khách tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc mà không cần bận tâm đến chuyện di chuyển hay thời gian.

Về quy mô, Sheraton Phu Quoc Long Beach Resort với 459 phòng, villa và suite với đủ lựa chọn view biển và view vườn phù hợp với gia đình đa thế hệ theo đúng nghĩa. Ông bà có không gian riêng tĩnh lặng, trẻ con có hồ bơi và khu vui chơi riêng, trong khi bố mẹ vẫn có chỗ để thật sự nghỉ ngơi. Gym, spa, sauna và bể sục ngoài trời là những tiện ích luôn sẵn sàng cho du khách sử dụng. Vị trí beachfront trực diện Bãi Dài mang lại một lợi thế ít khu nghỉ dưỡng nào tại đây có được. Đây là nơi được mệnh danh là bãi biển của hoàng hôn, ít đông đúc và giữ được sự riêng tư ngay cả trong mùa cao điểm. Sheraton Phu Quoc Long Beach Resort cũng là khu nghỉ dưỡng nằm gần mép nước nhất trong toàn bộ khách sạn tại Bãi Dài.

Ghé thăm Phú Quốc, trải nghiệm Sheraton

Một kỳ nghỉ thật sự không được đo bằng số điểm đến đã ghé qua hay số bức ảnh mang về. Nó được đo bằng cảm giác sau chuyến đi, khi cả gia đình vẫn còn nhắc đến những buổi sáng thong thả bên biển, những bữa ăn quây quần hay những khoảng thời gian được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Đó cũng là điều mà Sheraton Phu Quoc Long Beach Resort hướng đến trong mùa hè 2026: một kỳ nghỉ nơi du khách không cần bận tâm quá nhiều đến lịch trình hay những chi tiết phát sinh, mà có thể dành trọn thời gian để tận hưởng.

Nhằm gia tăng giá trị cho mỗi kỳ lưu trú từ tháng 7 - 9/2026, Sheraton Phu Quoc Long Beach Resort mang đến gói ưu đãi bao gồm bữa sáng hàng ngày, ưu đãi 15% cho dịch vụ ẩm thực và spa, dịch vụ đưa đón sân bay miễn phí cùng đặc quyền trả phòng muộn được đảm bảo. Những đặc quyền này không chỉ giúp hành trình trở nên thuận tiện hơn mà còn cho phép du khách tận hưởng trọn vẹn hơn từng khoảnh khắc nghỉ dưỡng tại đảo Ngọc.

(Nguồn: Sheraton Phu Quoc Long Beach Resort)