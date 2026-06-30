Villa biệt lập đón xu hướng nghỉ dưỡng chậm

Phú Quốc đang bước vào mùa cao điểm du lịch hè với nhu cầu nghỉ dưỡng gia đình, các nhóm bạn và những chuyến đi riêng tư ngày càng tăng.

Trong đó, Mũi Ông Đội là một trong những vị trí đặc biệt của Phú Quốc, nơi bán đảo được bao bọc bởi hai mặt biển.

Lợi thế địa hình này giúp khu nghỉ dưỡng có tầm nhìn rộng, không gian tách biệt và khả năng khai thác cảnh quan tự nhiên theo nhiều thời điểm trong ngày.

Đây cũng là yếu tố được Premier Village Phu Quoc Resort sử dụng như nền tảng để phát triển các sản phẩm nghỉ dưỡng theo hướng riêng tư, gần gũi với thiên nhiên nhưng vẫn đảm bảo tiện nghi của phân khúc cao cấp.

Premier Village Phu Quoc Resort mang đến chuỗi trải nghiệm mùa hè tại Mũi Ông Đội với ba nhóm sản phẩm chính: không gian lưu trú biệt lập, trải nghiệm ẩm thực và các đặc quyền dành cho du khách trong hệ sinh thái du lịch cao cấp tại Nam đảo.

Một trong những sản phẩm được giới thiệu trong mùa hè năm nay là Presidential Retreat Villa. Đây là căn villa 5 phòng ngủ hướng biển, được định vị cho nhóm khách gia đình, nhóm bạn hoặc các đoàn khách có nhu cầu cao về sự riêng tư.

Sự hòa hợp giữa không gian tĩnh lặng và nét tinh tế của thiên nhiên

Không gian của Presidential Retreat Villa được tổ chức theo hướng một dinh thự nghỉ dưỡng biệt lập, gồm khu sinh hoạt chung, phòng ngủ, hồ bơi, khu thư giãn, phòng spa riêng và phòng giải trí.

Việc bố trí nhiều tiện ích trong cùng một không gian lưu trú giúp du khách có thể dành phần lớn thời gian nghỉ ngơi tại villa mà không cần di chuyển quá nhiều trong khu nghỉ dưỡng.

Điểm nhấn của căn villa là phòng ngủ chính với hồ bơi riêng và bể Jacuzzi hướng ra biển. Từ không gian này, du khách có thể quan sát cảnh biển vào các thời điểm khác nhau trong ngày, đặc biệt là bình minh và hoàng hôn.

Với nhóm khách gia đình, đây là yếu tố tạo nên giá trị khác biệt so với các loại phòng lưu trú thông thường, bởi kỳ nghỉ không chỉ dừng lại ở chỗ ở mà trở thành một không gian sinh hoạt chung.

Khi những món ăn làm kỳ nghỉ thêm đáng nhớ

Bên cạnh lưu trú, Premier Village Phu Quoc Resort cũng giới thiệu các hoạt động ẩm thực trong mùa hè.

Nổi bật là sự kiện “Four Hands: From The Mountain To The Sea” tại nhà hàng Corallo, dự kiến diễn ra vào tối 10/7.

Chương trình có sự tham gia của Chef Alex Aßmann, bếp trưởng điều hành của Premier Village Phu Quoc Resort và Chef Oliver Mette, Giám đốc Ẩm thực của Hotel de la Coupole Sapa - MGallery.

Với chủ đề “From The Mountain To The Sea”, sự kiện tại Corallo hướng đến việc kết hợp hương vị từ vùng núi Sa Pa với nguồn cảm hứng biển đảo Phú Quốc.

Ngoài sự kiện ẩm thực này, Premier Village Phu Quoc Resort cũng giới thiệu một số lựa chọn khác cho du khách trong mùa hè, như khay hải sản Lobster & Seafood, tiệc nướng BBQ phục vụ riêng tại villa, trà trái cây giải nhiệt mùa hè và món kem trái dừa mang hương vị nhiệt đới.

Những trải nghiệm này được thiết kế theo hướng linh hoạt, phù hợp với nhiều nhóm khách khác nhau, từ các cặp đôi đến gia đình hoặc nhóm bạn.

Đặc biệt, việc phục vụ tiệc riêng tại villa cho thấy khu nghỉ dưỡng đang khai thác mạnh nhu cầu cá nhân hóa dịch vụ.

Thay vì dùng bữa trong không gian nhà hàng cố định, du khách có thể lựa chọn bối cảnh riêng, thời gian riêng và mức độ riêng tư phù hợp với kỳ nghỉ của mình.

Cùng với các sản phẩm lưu trú và ẩm thực, khu nghỉ dưỡng cũng giới thiệu Sun Signature, chương trình hội viên do Sun Group phát triển.

Chương trình này kết nối du khách với các đặc quyền trong hệ sinh thái dịch vụ, công trình và điểm đến tại Nam đảo Phú Quốc.

Hệ sinh thái đặc quyền thượng lưu dành riêng cho hội viên Sun Signature.

Tại Nam đảo Phú Quốc, nơi tập trung nhiều sản phẩm du lịch, vui chơi, giải trí và nghỉ dưỡng, các chương trình đặc quyền như Sun Signature có thể góp phần tăng tính kết nối giữa các điểm đến.

Điều này cũng phù hợp với xu hướng phát triển du lịch theo cụm sản phẩm, trong đó một kỳ nghỉ không còn tách rời thành từng dịch vụ đơn lẻ mà được tổ chức thành một hành trình trọn vẹn hơn.

Chuỗi trải nghiệm mùa hè tại Premier Village Phu Quoc Resort cho thấy nỗ lực định vị Mũi Ông Đội như một không gian nghỉ dưỡng riêng tư, nơi thiên nhiên, ẩm thực và dịch vụ được kết nối trong cùng một sản phẩm.

Với nhóm khách đang tìm kiếm một kỳ nghỉ biển có tính biệt lập, ít ồn ào và chú trọng chất lượng trải nghiệm, Mũi Ông Đội tiếp tục là một lựa chọn đáng chú ý tại phía nam đảo Phú Quốc.

Điểm mạnh của khu vực này nằm ở cảnh quan tự nhiên, vị trí hai mặt biển và khả năng tổ chức các kỳ nghỉ theo hướng chậm, riêng tư, phù hợp với xu hướng du lịch nghỉ dưỡng hiện nay.

Vĩnh Phú