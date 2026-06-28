Những ngày này, cây bằng lăng ở ấp Cầu Ván, xã Thống Nhất (TP Đồng Nai) bước vào mùa hoa nở rộ nhất. Sắc tím phủ kín tán cây bên căn nhà gỗ mộc mạc, tạo nên khung cảnh bình yên, thu hút nhiều người tìm đến chụp ảnh.

Không nằm trong khu du lịch hay điểm tham quan được đầu tư bài bản, nơi đây vẫn được nhiều người biết đến nhờ vẻ đẹp tự nhiên, bình dị của một góc quê.

Cây bằng lăng có tán rộng, vươn cao bên căn nhà gỗ cũ. Khi hoa nở rộ, từng chùm hoa tím phủ dày trên cành, buông nhẹ xuống mái nhà và khoảng sân phía trước tạo nên khung cảnh thơ mộng.

Theo ghi nhận của PV VietNamNet, sáng cuối tuần, nhiều du khách đã tìm đến đây để chụp ảnh dưới tán hoa tím phủ rộng trước căn nhà gỗ, từng nhóm người thay nhau tạo dáng, lưu lại khoảnh khắc đẹp của mùa hoa này.

Cận cảnh hoa bằng lăng đang vào độ nở rộ. Từng chùm hoa tím nhạt, trắng hồng đan xen, phủ kín cây.

Anh Vũ, thợ chụp ảnh tại khu vực này, cho biết cây bằng lăng đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. Những ngày gần đây, nhiều khách đã đặt lịch chụp ảnh tại đây.

“Hoa nở dày, tán cây rộng, phía dưới lại có căn nhà gỗ nên lên ảnh rất có chiều sâu. Khung cảnh mộc mạc nhưng rất đẹp”, anh Vũ chia sẻ.

Tán bằng lăng nở dày, sắc tím phủ kín khoảng không trước căn nhà gỗ mộc mạc. Khung cảnh bình dị, thơ mộng này thu hút nhiều người tìm đến chụp ảnh, check-in.

Theo người dân địa phương, bằng lăng thường nở hoa từ cuối tháng 5 đến tháng 7. Trong đó, cuối tháng 6 là thời điểm hoa nở đều, màu sắc rõ và tán cây đẹp nhất. Buổi sáng sớm hoặc chiều muộn là lúc ánh nắng dịu, phù hợp để chụp ảnh.

Đôi bạn trẻ Võ Thanh Thái và Trần Ngọc Thanh An (ngụ xã Gia Kiệm, TP Đồng Nai) tạo dáng chụp ảnh bên cây bằng lăng đang nở rộ. Cả hai tranh thủ đến đây để lưu lại khoảnh khắc mùa hoa bằng lăng đang bung nở rực rỡ nhất.

An cho biết, sau khi thấy hình ảnh cây bằng lăng được chia sẻ trên mạng xã hội, cả hai tranh thủ tìm đến check-in khi hoa còn phủ tím tán cây. "Bên ngoài cây rất đẹp, tán hoa tím phủ kín cây nhìn rất thích”, An nói.

Cô Bảo, chủ ngôi nhà gỗ cho biết, cây bằng lăng được gia đình trồng trước sân nhà hơn 30 năm trước. Qua nhiều năm, cây lớn dần, tán rộng và trở thành điểm nhấn bên căn nhà gỗ cũ.

“Mọi năm cây cũng nở đẹp nhưng chủ yếu người quen, người trong vùng đến ngắm. Năm nay, hình ảnh được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội nên có nhiều người từ xa tìm đến chụp ảnh”, cô Bảo chia sẻ.