Nghỉ dưỡng kép bên bờ biển: Khách sạn xa hoa và căn hộ thượng lưu

Với vị trí ngay cung đường biển Trần Phú sầm uất của trung tâm thành phố, hai tọa độ lưu trú 5 sao hoàn hảo InterContinental Nha Trang và InterContinental Residences Nha Trang luôn là điểm đến dừng chân cho các cặp đôi hay một kỳ nghỉ gắn kết cho cả gia đình.

Với cặp đôi hay người trẻ sành điệu thì InterContinental Nha Trang là tuyệt tác "Beachfront Luxury Staycation" hay còn gọi là kỳ nghỉ sang trọng trước biển từ lâu đã là biểu tượng của sự sang trọng và đẳng cấp tại thủ phủ du lịch miền Trung. Đây là điểm đến không thể bỏ qua cho những ai đang tìm kiếm một trải nghiệm sang trọng đúng nghĩa. Khu nghỉ tầm nhìn panorama ôm trọn vịnh Nha Trang, tất cả các phòng nghỉ đều được thiết kế ban công riêng biệt, nơi bạn có thể đón ánh bình minh rực rỡ trên biển hoặc ngắm nhìn thành phố lên đèn lung linh.

Không chỉ dừng ở lưu trú, InterContinental Nha Trang với da dạng các tiện ích thượng lưu, du khách có thể thả mình tại hồ bơi vô cực ngoài trời với tầm nhìn trực diện ra biển, hay khởi đầu ngày mới tái tạo năng lượng thông qua những bài tập Yoga thư giãn, thưởng thức ly cocktail tinh tế tại Aqualine Bar. Điểm đáng lưu ý, với hệ thống nhà hàng Cookbook Cafe mang đến hành trình ẩm thực quốc tế và hải sản địa phương tươi ngon, được chế biến bởi các đầu bếp 5 sao.

InterContinental Residences Nha Trang - Không gian cho gia đình

Nếu chuyến đi mùa hè của bạn là dịp để cả gia đình đa thế hệ quây quần, InterContinental Residences Nha Trang chính là câu trả lời hoàn hảo với triết lý “Premium Family Living by the Bay” (còn gọi là Không gian sống cao cấp cho gia đình bên vịnh biển). Các căn hộ cao cấp tại đây sỡ hữu sự giao thoa giữa “nhà” và “khách sạn 5 sao” đáp ứng đủ không gian cho trẻ nhỏ với khoảng trống vui chơi an toàn hay bố mẹ có thể thư thái uống trà, ngắm nhìn sóng vỗ bên ngoài cửa sổ. Thiết kế căn hộ với diện tích rộng rãi từ 1 đến 3 phòng ngủ, được trang bị đầy đủ phòng khách sang trọng, bếp hiện đại và khu vực ăn uống ấm cúng. Đề cao sự riêng tư và tiện nghi tuyệt đối, nơi đây giúp các gia đình duy trì thói quen sinh hoạt chung, tự tay chuẩn bị những bữa ăn nhẹ nhưng vẫn tận hưởng trọn vẹn dịch vụ quản gia và tiện ích chuẩn 5 sao từ thương hiệu IHG.

Tận hưởng hè dài hơn với ưu đãi đặc biệt: Ở 3 đêm, trả 2 đêm

Dù lựa chọn sự năng động, thời thượng của beachfront luxury staycation tại InterContinental Nha Trang hay không gian gia đình tinh tế Premium Family Living by the Bay tại InterContinental Residences Nha Trang, mùa hè của bạn đều sẽ trở thành những kỷ niệm vô giá.

Để kỳ nghỉ hè của bạn thêm phần trọn vẹn và có thêm thời gian thong thả khám phá thành phố biển, InterContinental Nha Trang giới thiệu chương trình ưu đãi độc quyền "Extend a night on us" (Ở 3 đêm, trả 2 đêm) áp dụng trong hè này.

Khi đặt gói phòng này, hành trình nghỉ dưỡng của bạn sẽ được tối ưu hóa lợi ích:

- Đặc quyền Ở 3 Trả 2: Đặt và thanh toán cho 2 đêm nghỉ, bạn sẽ nhận ngay đêm thứ 3 hoàn toàn miễn phí, kéo dài niềm vui ngày hè mà không lo về chi phí.

- Thêm thời gian trải nghiệm: Thêm một ngày để thong thả tắm nắng bên hồ bơi hướng biển, nuông chiều bản thân tại spa, hoặc cùng gia đình khám phá các hòn đảo hoang sơ tại vịnh Nha Trang.

- Trải nghiệm trọn vẹn: Áp dụng đầy đủ cho các dịch vụ tiện ích 5 sao đẳng cấp và phong cách phục vụ tận tâm từ đội ngũ nhân sự của khách sạn suốt toàn bộ kỳ nghỉ kéo dài.

Để đặt phòng hoặc hỗ trợ thêm thông tin, tham khảo website nhatrang.intercontinental.com hoặc liên hệ trực tiếp đội ngũ InterContinental Nha Trang:

- Khách sạn: Email - reservation.icnt@ihg.com | Điện thoại - 0258 388 7777

- Căn hộ: Email - reservation.cer@icnhatrang.com | Điện thoại - 0258 3737 333

(Nguồn: InterContinental Nha Trang)