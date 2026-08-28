Hành trình khám phá An Hảo Solar Farm đáng nhớ.

Trải dài thênh thang trên vùng bán sơn địa Núi Cấm, An Hảo Solar Farm mang đến một “miền xanh” hiếm có, một điểm đến tràn đầy cảm hứng dịp nghỉ lễ cho mọi du khách.

Bản giao hòa độc đáo giữa đại ngàn và công nghệ

Sức hút của An Hảo khởi nguồn từ một tư duy mới về du lịch sinh thái. Giữa không gian khoáng đạt của vùng đất Thất Sơn, những hàng pin năng lượng tái tạo xanh thẫm trải dài nhịp nhàng như một dải lụa, ôm trọn lấy mặt hồ Thiên Cảnh trong veo cùng những vạt cỏ xanh nơi đàn cừu thong dong gặm cỏ. Nơi đây xóa đi định kiến về một công trình hạ tầng kỹ thuật khô khan, hiện diện như một bức họa cảnh quan sống động giữa dòng chảy hiện đại và nét nguyên sơ kỳ vĩ của núi rừng Nam Bộ.

Thay vì dừng lại ở một điểm đến chụp ảnh đơn điệu, An Hảo mang dáng vóc của một quần thể “tối ưu không gian, cộng hưởng giá trị”, chiều lòng cảm xúc của mọi thế hệ trong gia đình. Người lớn tuổi tìm thấy ở đây khoảng thở tĩnh lặng để dạo bước giữa không khí mát lành của gió núi, hít thở sự thư thái và nạp lại nguồn năng lượng an yên cho tâm hồn. Giới trẻ và các cặp đôi lại bị thu hút mạnh mẽ bởi những góc quay đầy phong cách, từ kiến trúc ấn tượng của Thủy đài Sao Mai đến giàn hoa khoe sắc dưới ánh nắng vàng rực rỡ miền Tây.

Mỗi bước chân tại đây đều gợi mở một cách nhìn gần gũi hơn về phát triển bền vững do Sao Mai Group kiến tạo. Mô hình “Giao thoa đa tầng trên một miền di sản” đưa điện mặt trời trở thành điểm nhấn du lịch xanh của địa phương.

Hành trình khám phá An Hảo Solar Farm đáng nhớ.

Một kỳ nghỉ trọn vẹn, khác biệt

Điểm cộng giúp “tọa độ” này thuyết phục du khách lựa chọn là mức chi phí hợp lý, mang lại sự thoải mái trọn vẹn trong suốt kỳ nghỉ. Chỉ bằng “2 cốc trà sữa”, du khách đã có thể sở hữu chiếc vé thông hành mở ra cánh cửa bước vào toàn bộ quần thể du lịch rộng lớn, tự do dạo chơi và thưởng ngoạn cảnh quan từ 6h - 18h hằng ngày.

Với hành trình này, du khách còn có thể kết nối linh hoạt với các điểm đến nổi tiếng lân cận. Sau những giờ phút thư thái và ghi lại hàng loạt khung hình ấn tượng tại farm, chuyến vi vu có thể tiếp nối đầy cảm xúc khi du khách thưởng ngoạn cảnh sắc Rừng tràm Trà Sư, chiêm bái quần thể chùa chiền trên Núi Cấm, hoặc Đồi Tức Dụp hay dành thời gian ghé qua không gian văn hóa Miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam trên tuyến đường di chuyển thuận tiện.

Không gian bình yên ở An Hảo

Gác lại những bộn bề để chọn cho mình một hành trình mang màu sắc tươi mới. An Hảo Solar Farm đang chờ bạn lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ giữa vùng xanh Bảy Núi.

Khu tham quan Điện mặt trời An Hảo Địa chỉ: Tỉnh lộ 948, ấp An Thạnh, xã Núi Cấm, tỉnh An Giang Hotline: 02966.264.264

Vân Khuê