Tại Vietnam Mobility Show 2026, khách tham quan có cơ hội trực tiếp cầm lái các mẫu Toyota Hybrid, tìm hiểu khả năng tiết kiệm nhiên liệu, sự tiện lợi trong vận hành và những chính sách hỗ trợ chi phí dành cho người mua xe.

Đưa công nghệ Hybrid đến gần hơn với người tiêu dùng

Trong bối cảnh thị trường ô tô chuyển dịch theo hướng điện hóa, dòng xe Hybrid tự sạc xuất hiện như một giải pháp mang tính thực tế, không yêu cầu người dùng phải thay đổi thói quen trong khi vẫn mang lại những lợi ích thiết thực về mặt môi trường và kinh tế.

Nhằm mục đích đưa giải pháp di chuyển thông minh này đến gần hơn với công chúng, tại sự kiện Vietnam Mobility Show tổ chức ngày 5-6/12/2026, Toyota Việt Nam sẽ đồng hành và mang đến các dòng xe Hybrid.

Sự kiện đóng vai trò như một không gian mở, tạo cơ hội để khách hàng có thể trực tiếp quan sát, tìm hiểu sâu hơn và trải nghiệm thực tế những mẫu xe xăng lai điện đang nhận được nhiều sự quan tâm.

Đến với không gian trưng bày tại Vietnam Mobility Show lần này, khách hàng sẽ có dịp tiếp cận 2 dòng xe Hybrid chủ lực của Toyota. Dành cho những khách hàng trẻ tuổi hoặc các gia đình nhỏ yêu thích sự linh hoạt, Yaris Cross nổi bật với thiết kế năng động, trẻ trung. Xe sở hữu khoảng sáng gầm tốt, tầm nhìn thoáng đãng, giúp người lái dễ dàng xoay sở trong những không gian chật hẹp hay những cung đường nội đô đông đúc vào giờ tan tầm.

Trong khi đó, mẫu xe đa dụng Innova Cross lại là câu trả lời cho những gia đình đông thành viên. Xe mang đến một không gian nội thất rộng rãi, thiết kế hàng ghế linh hoạt, êm ái cùng hệ thống khung gầm cứng cáp, phù hợp cho những chuyến hành trình dài, mang lại sự thoải mái cho mọi hành khách trên xe.

Innova Cross là dòng xe Hybrid bán chạy nhất Việt Nam.

Đặc biệt, không chỉ dừng lại ở việc thăm quan, khách hàng còn có cơ hội trực tiếp cầm lái những mẫu xe điện hóa này với sự đồng hành và hướng dẫn của các chuyên gia giàu kinh nghiệm.

Tại đường thử chuyên dụng, khách hàng có thể thử nghiệm độ nhạy bén của chân ga, sự phản hồi chính xác của vô lăng, khả năng cách âm khi đi qua những đoạn đường gồ ghề, và đặc biệt là quan sát hệ thống chuyển đổi năng lượng làm việc trực tiếp trên màn hình hiển thị trung tâm.

Một buổi lái thử thực tế không chỉ giúp giải đáp những thắc mắc về mặt kỹ thuật mà còn mang lại cảm nhận khách quan nhất về sự phù hợp của chiếc xe đối với cá nhân mỗi người dùng.

Khách hàng tham gia lái thử các dòng xe HEV.

Sự tiện lợi trong quá trình nạp năng lượng và vận hành

Điểm mấu chốt giúp xe Toyota Hybrid dễ dàng tiếp cận số đông chính là sự tiện lợi trong quá trình vận hành hàng ngày. Khối pin trên xe được nạp lại tự động thông qua quá trình thu hồi động năng thông minh. Cơ chế này diễn ra tự động, liên tục và êm ái, giúp người dùng tận hưởng chuyến đi mà không vướng bận những lo âu về tầm hoạt động.

Sự chuyển đổi năng lượng trên các dòng xe HEV diễn ra hoàn toàn tự động.

Bên cạnh đó, trải nghiệm lái tĩnh lặng là một điểm cộng rõ nét khi cầm lái các dòng xe HEV.

Trong điều kiện giao thông đô thị đông đúc, xe thường xuyên phải di chuyển chậm hoặc nhích từng đoạn. Quá trình chuyển đổi giữa hai nguồn động lực diễn ra trơn tru, cung cấp đủ sức kéo cần thiết mà vẫn duy trì mức tiêu hao nhiên liệu tối ưu, thường tiết kiệm khoảng một nửa so với các dòng xe động cơ đốt trong có cùng dung tích xi lanh.

Ưu đãi tài chính, giảm áp lực chi phí sử dụng

Ngoài những giá trị đến từ chất lượng sản phẩm, thời điểm hiện tại cũng được các chuyên gia đánh giá là cơ hội tốt để người tiêu dùng cân nhắc mua xe Toyota Hybrid với các chính sách ưu đãi lệ phí trước bạ cùng ưu đãi lãi suất.

Theo đó, khách hàng mua xe Yaris Cross, Innova Cross và Corolla Cross được lựa chọn một trong hai ưu đãi phù hợp với nhu cầu tài chính.

Gói thứ nhất là ưu đãi lãi suất kéo dài 24 tháng, với 0%/năm cố định trong 6 tháng đầu và 7,99%/năm cố định trong 18 tháng tiếp theo.

Gói thứ hai là hỗ trợ lệ phí trước bạ. Yaris Cross HEV được giảm 100% phí trước bạ, còn Corolla Cross và Innova Cross HEV được giảm 50% lệ phí trước bạ.

Toàn bộ dải sản phẩm xe Toyota Hybrid bán ra từ đầu năm 2026 có chính sách bảo hành lên đến 10 năm hoặc 185.000 km (tùy điều kiện nào đến trước).

Song song với việc tối ưu chi phí mua sắm ban đầu, bài toán bảo dưỡng và thay thế linh kiện sau thời gian dài sử dụng đã tiện lợi hơn khi chi phí thay thế cụm pin được hãng điều chỉnh giảm tới 34%.

Đồng thời từ đầu năm 2026, toàn bộ dải sản phẩm xe Hybrid của Toyota khi bán ra đều đi kèm chính sách bảo hành lên đến 10 năm hoặc 185 nghìn km, tùy theo điều kiện nào đến trước khi khách hàng tuân thủ đúng lịch bảo dưỡng định kỳ tại đại lý.

Sự kiện Vietnam Mobility Show sắp diễn ra tại Trung tâm triển lãm Việt Nam (VEC) sẽ đóng vai trò như nhịp cầu nối, trở thành không gian để khách tham quan tự tay cầm lái và kiểm chứng những giá trị thực tiễn mà dòng xe Toyota Hybrid mang lại.

(Nguồn: Toyota)