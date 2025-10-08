Cơn bão Matmo (bão số 11) đã đổ bộ vào miền Bắc gây ra những thiệt hại nghiêm trọng, đặc biệt tại tỉnh Thái Nguyên.

Theo thống kê sơ bộ đến chiều ngày 7/10, bão đã khiến ít nhất 7 người chết và mất tích do sạt lở đất và lũ cuốn. Lũ trên sông Cầu đạt mức kỷ lục, ngập lụt diện rộng, cuốn trôi nhà cửa, hoa màu và tài sản của hàng nghìn hộ dân. Nhiều khu vực như huyện Đại Từ, Phú Bình và TP. Thái Nguyên chìm trong biển nước, ảnh hưởng đến sinh kế của bà con.

Trước tình hình khẩn cấp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Thái Nguyên phát động lời kêu gọi ủng hộ từ ngày 7/10/2025 đến 4/1/2026, nhằm hỗ trợ đồng bào khắc phục khó khăn.

Cộng đồng nghệ sĩ Việt Nam một lần nữa thể hiện tinh thần "lá lành đùm lá rách", nhanh chóng chung tay quyên góp và kêu gọi sự hỗ trợ từ công chúng.

MC - diễn viên Trấn Thành. Ảnh: FBNV

MC - diễn viên Trấn Thành dẫn đầu phong trào từ thiện bằng việc chuyển 200 triệu đồng đến tài khoản MTTQ sáng 8/10. Cùng với đó, ca sĩ Hòa Minzy ủng hộ 100 triệu đồng, Đức Phúc gửi thêm 100 triệu đồng, Erik đóng góp 100 triệu đồng... Tổng cộng đến thời điểm này, các nghệ sĩ trên góp hơn 600 triệu đồng, chưa kể đến những khoản hỗ trợ từ bạn bè, fan hâm mộ và các hoạt động kêu gọi khác.

Trước bão Matmo, các nghệ sĩ Việt đã lan tỏa tinh thần cộng đồng khi cơn bão Bualoi (bão số 10) gây thiệt hại nặng nề cho miền Trung và Bắc Bộ. Hơn 40 nghệ sĩ đã chung tay quyên góp hơn 9 tỷ đồng, trong đó Trấn Thành cùng Hari Won gửi 500 triệu đồng, Đức Phúc ủng hộ 1 tỷ đồng, Tùng Dương và bạn bè hỗ trợ 1 tỷ đồng cho 5 tỉnh thành, Hòa Minzy góp 300 triệu đồng, Phương Oanh ủng hộ 200 triệu đồng, đoàn phim Tử chiến trên không ủng hộ 100 triệu đồng....

Mưa lũ tại Thái Nguyên:

Video: VTV