Trong không khí ngày giỗ Tổ ngành Sân khấu Việt Nam, niềm hân hoan thành kính của các nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam đan xen chút bùi ngùi, lưu luyến khi nghe tin ngôi nhà số 1 Tràng Tiền (Hà Nội) - nơi gắn bó qua bao thập kỷ, sắp di dời về địa điểm mới trên đường Hoàng Quốc Việt. Đây có thể là lễ giỗ Tổ cuối cùng các nghệ sĩ tề tựu tại ngôi nhà chung số 1 Tràng Tiền.

Chấp hành chủ trương quy hoạch chung của Thủ đô, tập thể cán bộ, nghệ sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam không khỏi bồi hồi khi phải rời xa số 1 Tràng Tiền - "thánh đường" nghệ thuật gắn liền với bao thế hệ. Phía trước họ là hành trình gây dựng lại thương hiệu và giải quyết những bài toán lớn về tự chủ, nhân sự ở cơ sở mới.

NSƯT Kiều Minh Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam.

NSƯT Kiều Minh Hiếu, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam chia sẻ với phóng viên VietNamNet, thông tin di dời địa điểm nhà hát (số 1 Tràng Tiền) để phục vụ quy hoạch chung khu vực quận Hoàn Kiếm đang nhận được sự quan tâm lớn từ giới nghệ sĩ và công chúng.

NSƯT Kiều Minh Hiếu cho biết tiến độ thực hiện đang diễn ra rất khẩn trương. Mới đây, Ban giám đốc nhà hát cùng đại diện Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đã làm việc với UBND phường Cửa Nam và các cơ quan chức năng để đo đạc, kiểm tra hiện trạng đất nhằm lập phương án di dời.

Về cơ sở mới, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) đã bàn giao diện tích đất tại số 20 Hoàng Quốc Việt cho nhà hát. Bộ trưởng VH-TT&DL đã ra quyết định giao trách nhiệm cho các đơn vị liên quan lập lộ trình thực hiện, dự kiến hoàn thành công trình xây dựng mới trong giai đoạn 2027-2029.

Lưu luyến trước ngày rời xa địa chỉ quen thuộc

Đối với các thế hệ nghệ sĩ, không gian số 1 Tràng Tiền đã trở thành nơi lưu giữ cả tuổi thanh xuân và những thăng trầm của nghệ thuật sân khấu.

NSƯT Kiều Minh Hiếu bộc bạch đã có 30 năm gắn bó với không gian này. Vị trí hiện tại của nhà hát được xem là "trái tim của cảm xúc" tại Hà Nội. Việc phải chia tay địa chỉ quen thuộc để phục vụ quy hoạch chung mang lại cho ban lãnh đạo cũng như tập thể cán bộ, nghệ sĩ niềm tâm sự ngậm ngùi.

NSND Lan Hương: Nhà hát Kịch Việt Nam nên có một nơi thật khang trang, bề thế để xứng tầm với một nhà hát kịch quốc gia.

NSND Lan Hương – người đã gắn bó hơn 45 năm với nhà hát nhớ lại những ngày đầu bước chân vào nghề từ lớp học đào tạo ngay sau Nhà hát Lớn. Năm 2027 nhà hát sẽ kỷ niệm 75 năm thành lập. NSND Lan Hương khẳng định phải nhìn về tương lai: "Nhà hát Kịch Việt Nam nên có một trụ sở thật khang trang, bề thế để xứng tầm là một nhà hát kịch quốc gia".

Bài toán thói quen khán giả và áp lực tự chủ, nhân sự

Chuyển trụ sở từ trung tâm Hoàn Kiếm về đường Hoàng Quốc Việt đặt ra thử thách lớn nhất cho Nhà hát Kịch Việt Nam: Định danh lại thương hiệu ở một địa chỉ mới và thay đổi thói quen của công chúng.

NSƯT Trịnh Mai Nguyên - Phó giám đốc Nhà hát ví von, việc đi xem kịch của khán giả Thủ đô giống như một thói quen thưởng thức văn hóa "ăn kem thì lên Tràng Tiền, đi bộ về Hồ Gươm". Mấy chục năm qua, công chúng đã quen với việc đổ về trung tâm Hà Nội để xem kịch. Việc chuyển trụ sở sẽ ảnh hưởng đến thói quen sinh hoạt của khán giả, đòi hỏi công tác truyền thông và quảng bá thương hiệu phải có sự tính toán kỹ lưỡng.

Trước sự xáo trộn này, các nghệ sĩ của Nhà hát Kịch Việt Nam vẫn giữ vững niềm tin vào chặng đường phía trước.

Các thế hệ nghệ sĩ tề tựu trong ngày giỗ Tổ.

Nhân ngày giỗ Tổ nghề Sân khấu, NSND Lan Hương gửi gắm tới thế hệ trẻ lời nhắn nhủ tâm huyết: "Muốn sống vững với nghề, hãy luôn luôn biết ơn Tổ nghề và các thế hệ đi trước. Nghề này không dành cho những người chơi đùa hay coi đó là bàn đạp... Hãy yêu nghề bằng tất cả trái tim, làm nghề bằng sự trân trọng và biết ơn thành công sẽ đến, sân khấu, dù ở đâu cũng là thánh đường".

Những thử thách về khoảng cách hay sự thay đổi thói quen khán giả chính là "phép thử" cho bản lĩnh của đơn vị nghệ thuật "anh cả". Sự kết hợp giữa kinh nghiệm của các nghệ sĩ gạo cội và nhiệt huyết của lực lượng trẻ sẽ giúp Nhà hát Kịch Việt Nam khẳng định vị thế đỉnh cao của nghệ thuật kịch nói ở bất kỳ không gian nào.