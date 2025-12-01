Tối 30/11, lễ bế mạc Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần VI-2025 diễn ra tại Nhà hát Phạm Thị Trân (Ninh Bình), khép lại 15 ngày tranh tài của gần 30 đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước. Hơn 27 tiết mục của 8 đoàn quốc tế và 19 đoàn Việt Nam đã tạo nên một lễ hội nghệ thuật đa sắc, giàu tính thử nghiệm. Nghệ sĩ trong và ngoài nước cùng khám phá ngôn ngữ sân khấu mới kết hợp công nghệ với truyền thống, khơi mở nhiều ý tưởng và hợp tác sáng tạo.

Các nghệ sĩ nhận giải Vàng.

Kết quả, 2 tác phẩm Xuất sắc được trao cho vở Đêm nay là đêm nào (Đoàn Kịch Ngư cổ Trạm Hóa, Sơn Đông - Trung Quốc) và Người đi dép cao su (Nhà hát Kịch Việt Nam).

Ngoài ra, có 6 huy chương Vàng và 4 huy chương Bạc được trao cho tác phẩm, 39 huy chương Vàng và 52 huy chương Bạc cho cá nhân nghệ sĩ, 12 giải dành cho các thành phần sáng tạo.

NSƯT Kiều Minh Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam chia sẻ với PV VietNamNet, niềm vui của ê-kíp khi Người đi dép cao su được vinh danh tại Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm 2025 là "vô bờ bến, là sự ghi nhận dành cho công sức sáng tạo của tập thể".

NSƯT Kiều Minh Hiếu kể lại hành trình đầy áp lực ngay từ khâu xử lý kịch bản. Bản thảo nguyên gốc dày hơn 300 trang, với hơn 200 nhân vật có tên. Khi nhận kịch bản từ NSND Xuân Bắc (khi đó là Giám đốc nhà hát), cả hai đều hoang mang. Bài toán đặt ra là phải rút gọn khối lượng đồ sộ ấy thành một vở diễn cô đọng, đúng tinh thần thử nghiệm và phù hợp thời lượng 60 phút.

NSƯT Kiều Minh Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam.

Nhà hát quyết định mời TS - NGƯT Lê Mạnh Hùng, người am hiểu cả lý luận sân khấu thế giới và thực hành đạo diễn, đảm nhiệm biên tập. Ông Hùng thừa nhận đây là "bài toán hóc búa, hiếm gặp trên sân khấu thế giới" vì kịch bản không thuộc dạng truyền thống. Tuy vậy, sau nhiều trao đổi chuyên môn, kịch bản được tinh giản, cô đọng để phù hợp ngôn ngữ sân khấu thử nghiệm.

Khi bước vào dàn dựng, ê-kíp cùng NSND Kiều Lê, người nhận lời đạo diễn thống nhất áp dụng phương pháp tối giản toàn bộ trang trí sân khấu và đạo cụ. Sân khấu gần như trống hoàn toàn, chỉ giữ ba đạo cụ thiết yếu: chiếc áo tơi (lật mặt lại là áo bộ đội thời chống Pháp), một cây chông và hình tượng Bác Hồ tưới cây vú sữa - chi tiết tạo hiệu ứng thị giác mạnh và mang giá trị nhân văn sâu sắc. Một số đạo cụ dự kiến thay bằng ánh sáng nhưng kỹ thuật không đáp ứng được, buộc phải giữ lại để đảm bảo hiệu quả biểu đạt.

"Sự tối giản ấy là chủ đích sáng tạo, tập trung mọi điểm nhìn vào diễn xuất và ngôn ngữ cơ thể, đúng tinh thần thử nghiệm", NSƯT Kiều Minh Hiếu khẳng định. Chính lựa chọn táo bạo này, cùng nỗ lực của tập thể nghệ sĩ, đã giúp Người đi dép cao su thuyết phục hội đồng giám khảo và giành giải Xuất sắc.

Thất bại cũng là báu vật để nuôi dưỡng ngọn lửa sáng tạo

Liên hoan năm nay tổ chức tại Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình và TPHCM, thu hút đông đảo khán giả. Theo NSND Trịnh Thúy Mùi - Trưởng Ban chỉ đạo Liên hoan, đây là dịp để nghệ sĩ trong và ngoài nước chiêm nghiệm, nhìn lại mình và khám phá những góc nhìn mới trong biên kịch, đạo diễn, diễn xuất, mỹ thuật, âm nhạc… Bạn bè quốc tế cũng hiểu rõ hơn về đất nước, con người Việt Nam giàu truyền thống và giàu giá trị nhân văn.

Hội đồng giám khảo gồm hai chuyên gia Việt Nam và ba chuyên gia quốc tế đánh giá trách nhiệm, công tâm. Chủ tịch Hội đồng - TS. Nguyễn Đăng Chương cho biết các nghệ sĩ đã mạnh dạn phá cách trong kịch bản, ngôn ngữ đạo diễn và biểu đạt sân khấu. Dù một số tác phẩm gây tranh luận, chưa thật sự thuyết phục nhưng tinh thần tìm tòi, làm mới là đáng trân trọng. Ông nhấn mạnh thử nghiệm có thể thành công hoặc thất bại nhưng thất bại cũng là "báu vật" để nuôi dưỡng ngọn lửa sáng tạo.