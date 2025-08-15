Ý tưởng cho ca khúc được Trang Pháp ấp ủ từ 6 tháng trước nhưng phải đến khi tham gia chương trình Sao nhập ngũ, cô mới thực sự thăng hoa cảm xúc để hoàn thiện tác phẩm ngay trên những chiếc giường tầng trong doanh trại. Trải nghiệm cuộc sống quân nhân và những chia sẻ từ các chỉ huy trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ giúp nữ ca sĩ hoàn thành ca khúc chỉ trong 6 ngày.

MV "Mãi là người Việt Nam":

Những hình ảnh như ô tô che chắn xe máy trong bão Yagi, đồng bào tương trợ nhau trước thiên tai, hay các cuộc diễu binh đi trong lòng nhân dân thôi thúc Trang Pháp viết nên giai điệu đầu tiên. Câu hát chủ đạo "Nếu tôi sinh ra thêm lần nữa, nguyện sẽ mãi là người Việt Nam" thể hiện tâm nguyện sâu sắc của cô và nhiều người con đất Việt.

Hà Lê và Trang Pháp.

Ban đầu dự định làm bài hát solo nhưng trong quá trình sáng tác, Trang Pháp nhận ra ca khúc sẽ thể hiện tốt hơn tinh thần gắn kết và đoàn kết nếu được thực hiện dưới dạng song ca. Cô mời đàn anh Hà Lê hợp tác vì cảm thấy chất giọng mộc mạc, đầy cảm xúc của anh phù hợp với tinh thần bài hát. Những câu hát xen kẽ, nâng đỡ nhau đã góp phần thể hiện sự hòa hợp và đoàn kết.

MV chọn Lào Cai làm bối cảnh chính để thể hiện những nét đẹp dung dị, thuần túy của Việt Nam. Đặc biệt, phần lớn nhân vật trong MV là người dân địa phương thay vì diễn viên chuyên nghiệp, giúp thể hiện hình ảnh chân thực của con người Việt Nam.

Trang Pháp hóa thân thành cô sinh viên xa xứ trải nghiệm hành trình từ Lào Cai về Hà Nội. Mỗi nơi ê-kíp đi qua đều nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của bà con địa phương, từ đoàn thanh niên xã Tả Củ Tỷ phát quang đường đi đến sự hỗ trợ tổ chức quay phim ở huyện Bắc Hà.

Trang Pháp nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của bà con địa phương.

Với xuất thân từ gia đình giàu truyền thống yêu nước - ông ngoại là nhà ngoại giao Nguyễn Khắc Huỳnh từng tham gia đàm phán Hiệp định Paris 1973, Trang Pháp coi những kết nối này là định mệnh giúp ca khúc thêm ý nghĩa, hy vọng lan tỏa tinh thần đoàn kết đến mọi người Việt Nam khắp năm châu.

Ảnh: NCVV, video: TPO