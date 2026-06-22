Sáng 22/6, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip được cho chủ một cửa hàng hải sản tại phường Xuân Hòa xô xát với một người phụ nữ bán rau. Đặc biệt, đoạn clip thu hút sự quan tâm của nhiều người khi người phụ nữ bán rau xuất hiện với nhiều vết thương và máu ở vùng mắt.

Theo một số nhân chứng tại hiện trường cho biết, chủ cửa hàng hải sản cùng mẹ đã dùng vòi nước tăng áp xịt thẳng vào mặt người bán rau khiến người này bị thương ở vùng mặt.

Người phụ nữ bán rau bị thương ở mặt sau khi bị vòi nước áp lực cao xịt vào. Ảnh: DH

Chiều cùng ngày, trao đổi với PV VietNamNet, một lãnh đạo UBND phường Xuân Hòa cho biết, cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo thông tin ban đầu từ chính quyền địa phương, khoảng 7h30 ngày 22/6, tại khu vực trước cửa hàng hải sản Phương Thúy, bà Nguyễn Thị T. (43 tuổi) cùng mẹ là bà N.T.T. (67 tuổi) xảy ra xô xát với bà N.T.Q. (63 tuổi, trú xã Minh Trí, Hà Nội), người bán rau ở phía đối diện.

Nguyên nhân được xác định do mâu thuẫn, tranh chấp vị trí bán hàng. Hậu quả, bà Q. bị thương tích ở vùng mắt, hai mắt sưng nề, mắt trái có biểu hiện chảy máu. Tay phải của bà cũng bị thương do bị bà T. cùng mẹ dùng vòi nước tăng áp xịt vào.

Ngay sau khi nhận được tin báo, UBND phường Xuân Hòa đã chỉ đạo Công an phường có mặt tại hiện trường để làm việc với các bên liên quan, đồng thời hỗ trợ gia đình đưa bà Q. đến Bệnh viện Mắt Trung ương cấp cứu và điều trị.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Xuân Hòa tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.