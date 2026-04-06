Theo clip do người được cho là tài xế ô tô màu trắng đăng tải trên mạng xã hội, sau va chạm giao thông, nhóm người trên xe màu đen đã xuống xe, xảy ra xô xát và có lời lẽ thiếu chuẩn mực.

Người đàn ông mặc áo hồng liên tục dùng tay tác động vào vùng đầu vợ anh D.

Ngoài ra, trong một clip khác do người này đăng tải, xuất hiện hình ảnh một người đàn ông mặc áo hồng liên tục dùng tay tác động vào vùng đầu của một phụ nữ; sự việc chỉ dừng lại khi có người can ngăn.

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, vụ việc xảy ra trên tuyến đường tỉnh 305, đoạn qua xã Tam Hồng, tỉnh Phú Thọ. Người được cho là bị nhóm đi xe Ford Everest màu đen chặn lại giữa đường là anh N.P.D. (36 tuổi, trú xã Liên Châu).

Trao đổi với PV, anh N.P.D. cho biết, khoảng 15h ngày 5/4, anh cùng vợ đi ô tô từ Tuyên Quang về nhà tại xã Liên Châu. Khi đến khu vực ngã tư trên tỉnh lộ 305, xe của anh xảy ra va chạm với một ô tô Ford Everest; đoạn clip do vợ anh quay lại.

“Sau va chạm, 5 người trên xe Ford Everest xuống xe chặn lại, hành hung cả tôi và vợ. Nhóm này có dấu hiệu sử dụng rượu bia. Hiện tôi bị gãy xương bàn tay, còn vợ tôi chấn thương vùng đầu, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Yên Lạc”, anh D. cho biết.

Liên quan vụ việc, chiều 6/4, lãnh đạo Công an xã Tam Hồng xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ va chạm ô tô kèm theo xô xát giữa hai nhóm vào chiều 5/4. Ngay khi nhận tin báo, lực lượng công an xã và CSGT đã có mặt tại hiện trường để xử lý.

“Hiện Công an xã đang mời những người liên quan lên làm việc, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định. Hai ô tô đã được CSGT niêm phong, tạm giữ tại trụ sở Công an xã Tam Hồng”, vị lãnh đạo cho biết.