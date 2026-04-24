Lễ ký kết hợp đồng tài trợ vốn phục vụ chuyển đổi xanh đoàn xe buýt của Transerco

Lễ ký kết là dấu mốc quan trọng trong việc hiện thực hóa mục tiêu phát triển hệ thống giao thông công cộng Thủ đô theo hướng xanh – sạch – bền vững; là kết quả của quá trình hoàn thiện và triển khai các cơ chế, chính sách thúc đẩy chuyển đổi xanh, tạo nền tảng quan trọng để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi phương tiện giao thông công cộng trên địa bàn Thủ đô. Đồng thời, đây cũng là bước cụ thể hóa nội dung hợp tác chiến lược giữa Transerco và BIDV sau hơn một năm triển khai Biên bản ghi nhớ ký kết ngày 24/2/2025.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Danh Toàn – Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố Hà Nội nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của sự kiện, coi đây là dấu mốc mang tính đột phá trong nỗ lực giảm thiểu khí thải, cải thiện môi trường đô thị.

Ông Nguyễn Xuân Doanh – Giám đốc BIDV Chi nhánh Đống Đa cho biết, lễ ký kết là khởi đầu cho mối quan hệ hợp tác bền chặt, lâu dài nhằm thúc đẩy quá trình “xanh hóa” giao thông, tạo ra những giá trị bền vững cho cộng đồng.

Đại diện Transerco, ông Nguyễn Thanh Nam – Chủ tịch Hội đồng thành viên nhấn mạnh, sự hợp tác chặt chẽ, chuyên nghiệp giữa các bên sẽ là “đòn bẩy” quan trọng giúp hiện thực hóa lộ trình chuyển đổi xanh của Tổng công ty Transerco, góp phần thúc đẩy chiến lược phát triển giao thông công cộng bền vững của Thủ đô.

Ông Nguyễn Thanh Nam - Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Transerco

Hợp đồng tài trợ vốn được ký kết lần này là hợp đồng đầu tiên, mở ra giai đoạn phát triển mới trong hành trình xanh hóa phương tiện vận tải hành khách công cộng của Transerco. Trong thời gian tới, Transerco kỳ vọng tiếp tục nhận được sự đồng hành của các tổ chức tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư lớn, đồng thời hướng tới xây dựng mô hình hợp tác hiệu quả giữa Nhà nước – Tổ chức tài chính – Doanh nghiệp trong tiến trình chuyển đổi xanh tại Hà Nội.

Với vai trò là đơn vị chủ lực trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng, Transerco đã chủ động xây dựng Đề án chuyển đổi phương tiện xe buýt sử dụng năng lượng xanh giai đoạn 2024–2035. Theo đó, Tổng công ty Transerco và các đơn vị thành viên dự kiến đầu tư hơn 1.300 xe buýt điện cùng hệ thống hạ tầng trạm sạc, với tổng mức đầu tư khoảng 6.500 tỷ đồng. Trước yêu cầu ngày càng cao của Thành phố về đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi xanh, Transerco đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành lộ trình chuyển đổi trước năm 2030.

Thế Định