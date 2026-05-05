Ngay từ đầu tháng 4, trên cơ sở kế hoạch của Sở Xây dựng Hà Nội, Transerco đã ban hành kế hoạch cụ thể, chi tiết, phân công rõ trách nhiệm tới từng đơn vị vận tải, bến xe, điểm đỗ… đảm bảo sẵn sàng về phương tiện, nhân lực và các điều kiện phục vụ trong suốt kỳ nghỉ lễ.

Các đơn vị Transerco đã thực hiện nghiêm túc kế hoạch đề ra, hoàn thành tốt các chỉ tiêu về sản lượng vận chuyển, chuyến lượt phục vụ; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các điểm nóng như bến xe, điểm trung chuyển; không xảy ra sự cố nghiêm trọng trong toàn hệ thống. Đặc biệt, theo Transerco, trong quá trình phục vụ, nhiều hành khách đã gửi thư khen trước hành động đẹp, nghĩa cử tận tâm của đội ngũ người lao động Transerco thân thiện, trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ.

Cụ thể, hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt được tổ chức khoa học, linh hoạt; công tác điều hành được duy trì ổn định thông qua hệ thống giám sát hành trình GPS, đảm bảo kết nối thông suốt trên toàn mạng lưới.

Đặc biệt, thực hiện chủ trương miễn vé xe buýt trong dịp lễ, Transerco đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách di chuyển. Kết quả phục vụ dịp nghỉ lễ từ ngày 30/4/2026 đến hết ngày 3/5/2026: Các đơn vị buýt của Tổng công ty đã thực hiện tổng số 35.473 lượt xe. Lượt khách vé lượt đạt 108.619 lượt hành khách (bằng 147,1% so với cùng kỳ 2025).

Các bến xe trực thuộc đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng, tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động vận tải, đảm bảo các phương tiện xuất bến đúng quy định, an toàn giao thông và không tăng giá vé.

Công tác điều phối hành khách được triển khai hiệu quả, không để xảy ra tình trạng ùn ứ, quá tải. Kết quả, tổng số lượt xe phục vụ đến dịp nghỉ Lễ từ ngày 30/4/2026 đến hết ngày 3/5/2026 tại các bến xe thuộc quản lý của Công ty CP Bến xe Hà Nội và Trung tâm Khai thác bến xe Hà Nội (các đơn vị thuộc Tổng công ty Vận tải Hà Nội) là 8.620 lượt xe, xe tăng cường là 529 lượt xe, phục vụ được 68.096 lượt hành khách.

Hệ thống điểm đỗ xe được bố trí lực lượng trực 24/24h, đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và phục vụ tốt nhu cầu trông giữ phương tiện trong dịp lễ.

Đặc biệt, hoạt động trông giữ xe miễn phí phục vụ người dân vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh được tổ chức chu đáo, an toàn. Theo đó, trong dịp nghỉ lễ từ ngày 30/4/2026 đến hết ngày 3/5/2026: đã tổ chức trông giữ được 125.200 lượt xe, trong đó 105.000 lượt xe ô tô và 20.200 lượt xe máy.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tổ chức điều hành linh hoạt và tinh thần trách nhiệm cao của toàn thể cán bộ, công nhân viên, Tổng công ty Vận tải Hà Nội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ kỳ nghỉ Lễ 30/4 - 01/5 năm 2026, góp phần đảm bảo giao thông an toàn, thuận tiện, văn minh, phục vụ hiệu quả nhu cầu đi lại của nhân dân Thủ đô.

(Nguồn: Transerco)