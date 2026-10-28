Sau 6 ngày diễn ra đầy sôi nổi và giàu cảm hứng sáng tạo, Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân (CAND) lần thứ XV, năm 2026 đã chính thức khép lại với lễ bế mạc chủ đề Vinh quang chiến sĩ truyền thông.

Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV, năm 2026 với chủ đề Hội tụ và lan toả do Bộ Công an phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức từ ngày 22 - 27/10.

Tham gia Liên hoan có 57 đơn vị, trong đó có 12 đơn vị ngoài lực lượng CAND, với tổng số 737 tác phẩm và 45 thí sinh dự thi hợp lệ, bao gồm 432 tác phẩm Truyền hình; 276 tác phẩm Phát thanh; 29 tác phẩm Điện ảnh.

Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Trung tướng Đỗ Triệu Phong - Cục trưởng Cục Truyền thông CAND - Trưởng BTC nhấn mạnh đằng sau con số 737 tác phẩm tham gia liên hoan lần này là những chuyến đi, những đêm bám hiện trường, những ngày lao động sáng tạo và khát vọng đưa sự thật, điều tốt đẹp đến với công chúng.

Nhiều tác phẩm thể hiện chiều sâu trong công tác tuyên truyền, làm rõ những định hướng chiến lược, phản ánh sinh động chặng đường từ nghị quyết đến hành động, từ chủ trương đến những kết quả cụ thể phục vụ nhân dân, cho thấy nghị quyết của Đảng đã đi vào cuộc sống và tạo nên những đổi thay thiết thực như thế nào. Cùng với đó là những tác phẩm sắc bén trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Trao giải Vàng cho các tác giả, nhóm tác giả.

Điều đáng trân trọng nhất là chuyển động trong tư duy sáng tạo, con người đã thực sự trở thành trung tâm của câu chuyện. Người chiến sĩ công an hiện lên qua những lựa chọn, những hy sinh, những điều rất đời thường sau màu áo, chứ không chỉ qua nhiệm vụ. Người dân không chỉ là nhân vật được giúp đỡ mà là những con người có tiếng nói, có phẩm giá, có niềm tin và khát vọng sống. Tác phẩm không dừng lại ở việc kể một chiến công mà lý giải chiến công ấy có ý nghĩa gì với cuộc sống. Một vụ án có thể khép lại khi tội phạm bị xử lý. Nhưng vẫn còn đó những cuộc đời cần được chữa lành.

Trưởng BTC liên hoan cũng nhận định: "Nhìn vào từng thể loại có thể thấy sự tiến bộ về kỹ thuật đi liền với cách phát hiện, tiếp cận và kể chuyện về con người".

Ở phóng sự truyền hình, Những giờ khắc sinh tử của Công an tỉnh Lào Cai đưa chúng ta đến gần những khoảnh khắc hiểm nguy, nơi lòng dũng cảm và trách nhiệm của người chiến sĩ được ghi lại bằng những hình ảnh chân thực. Nữ hoàng thoát bẫy của Công an TP Đà Nẵng lại phát huy sức mạnh của hình ảnh, âm thanh hiện trường và nhịp dựng trong dẫn dắt câu chuyện.

Ở thể loại phát thanh, Kẻ ẩn mình trong đêm của Công an tỉnh Cao Bằng và 500 ngày đêm nối nhịp trở về của Công an tỉnh Hưng Yên là minh chứng cho sức sáng tạo của những người kể chuyện bằng âm thanh. Không có lợi thế của hình ảnh nhưng bằng tiếng nói nhân vật, tiếng động đời thường và những khoảng lặng giàu sức gợi, họ vẫn dẫn người nghe tiến sát hơn tới sự thật và những số phận con người.

Trao giải Bạc cho các tác giả, nhóm tác giả.

Với điện ảnh, Ký ức hoàn nguyên của Công an tỉnh Quảng Ngãi và Lời hứa của Công an TP Hà Nội để lại những dấu ấn riêng. Khi câu chuyện về pháp luật, trách nhiệm và tình người được kể bằng ngôn ngữ nghệ thuật, thông điệp được tiếp nhận bằng lý trí, rồi ở lại thật lâu trong cảm xúc của người xem.

Ở nhóm tác phẩm nghệ thuật và chuyên biệt, thế mạnh giàu bản sắc của Truyền hình CAND, BTC ghi nhận những tìm tòi đáng quý qua Hiệp đồng xuyên biên giới của Công an tỉnh Điện Biên, Từ trận cầu miễn phí đến đường dây tội phạm của Công an tỉnh Hưng Yên và Bóc dỡ hệ thống OK9 của Công an tỉnh Quảng Trị. Ở đó, câu chuyện nghiệp vụ trở nên hấp dẫn nhờ tư duy sáng tạo, bản lĩnh nghề nghiệp và tinh thần chiến đấu.

Mưa bản, Mưa mường của Công an tỉnh Sơn La - tác phẩm tài liệu không lời bình về những người chiến sĩ nơi miền biên viễn âm thầm cứu dân trong mưa lũ. Không một câu ngợi ca lớn lao, chỉ có hiện thực, những hành động và sự lặng thầm của những con người đang làm tất cả để bảo vệ sự sống. Qua đó, công chúng được hiểu sâu hơn giá trị của sự hy sinh, vẻ đẹp của tình người và ý nghĩa của hai chữ bình yên.

Tại lễ bế mạc, BTC đã công bố và trao 35 giải Vàng, bao gồm 33 giải Vàng dành cho tác phẩm: Khi cái xấu được trả giá bằng lượt xem, 500 ngày đêm nối nhịp trở về, Giải phóng mặt bằng Dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình và câu chuyện lòng dân...., 2 giải Vàng dành cho phát thanh viên, người dẫn chương trình; trao 71 giải Bạc, bao gồm 66 giải Bạc cho tác phẩm, 5 giải Bạc dành cho phát thanh viên, người dẫn chương trình; trao giải Nhất toàn đoàn cho Công an TP Hà Nội. Ngoài ra còn có 108 giải Đồng và 152 bằng khen được Ban tổ chức quyết định trao tặng các tác giả, nhóm tác giả.



Ảnh: Nguyễn Bình

Video: T.Lê