Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân năm 2026 tiếp tục có thể loại video trên nền tảng số, trong bối cảnh thói quen tiếp nhận thông tin của công chúng thay đổi mạnh mẽ.

Sáng 13/10, Cục Truyền thông Công an nhân dân (X04, Bộ Công an) tổ chức họp báo giới thiệu Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ 15, năm 2026. Sự kiện diễn ra từ 22-27/10 tại Hà Nội với chủ đề “Hội tụ và lan tỏa”. Sự kiện do Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp tổ chức 2 năm một lần.

Cục Truyền thông Công an nhân dân tổ chức họp báo giới thiệu

Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ 15. Ảnh: Đình Hiếu

Hoạt động trọng tâm của liên hoan năm nay là tìm kiếm, tôn vinh những tác phẩm xuất sắc đã được đăng, phát trên các phương tiện thông tin đại chúng từ ngày 1/11/2024 đến trước ngày 15/9/2026 (chưa đoạt giải tại các cuộc thi báo chí cấp trung ương), thuộc 3 loại hình: truyền hình, phát thanh và điện ảnh.

Các thể loại cụ thể như sau:

Truyền hình: Phóng sự, tác phẩm nghệ thuật, phim tài liệu, chương trình chuyên biệt, chương trình chuyên mục an ninh trật tự, chuyên đề khoa giáo và video trên nền tảng số.

Phát thanh: Phóng sự, phóng sự điều tra, gương người tốt, việc tốt, câu chuyện cảnh giác truyền thanh và podcast.

Điện ảnh: Phim tài liệu, tiểu phẩm ngắn, tiểu phẩm sân khấu, kịch sân khấu và phim ngắn.

Thi phát thanh viên, người dẫn chương trình.

Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân. Ảnh: Đình Hiếu

Phát biểu tại buổi họp báo, Trung tướng Đỗ Triệu Phong - Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân, cho biết kỳ liên hoan lần này diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt.

Đây là năm cả hệ thống chính trị vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030. Bộ máy được sắp xếp tinh gọn, địa bàn có nhiều thay đổi, lực lượng công an cơ sở được củng cố, gần dân hơn và gánh vác nhiều trọng trách hơn.

"Chính những thay đổi đó mang đến cho báo chí nhiều đề tài để phản ánh về lực lượng công an xã, phường bám địa bàn, phục vụ nhân dân, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, giữ vững bình yên ở cơ sở. Đó là chất liệu quý để tạo ra những tác phẩm sống động, giàu hơi thở cuộc sống", Trung tướng Đỗ Triệu Phong cho hay.

Trung tướng Đỗ Triệu Phong cho rằng, chúng ta đang ở giữa làn sóng chuyển đổi số mạnh mẽ, được dẫn dắt bởi tinh thần đột phá về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Báo chí không đứng ngoài làn sóng đó. Cách công chúng tiếp cận thông tin đã thay đổi căn bản, từ màn hình tivi, sóng phát thanh đến điện thoại di động, mạng xã hội, podcast và video ngắn.

"Vì vậy, BTC xác định yêu cầu xuyên suốt của Liên hoan lần này là chuyên nghiệp, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả, thiết thực và đẩy mạnh chuyển đổi số theo xu hướng truyền thông hiện đại", Trung tướng Đỗ Triệu Phong nhấn mạnh.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân. Ảnh: Đình Hiếu

Tại buổi họp báo, BTC cũng nhận được nhiều câu hỏi của báo chí trong và ngoài lực lượng công an nhân dân. Đáng chú ý, là những câu hỏi xung quanh thể loại video trên nền tảng số.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân cho biết, đây là kỳ liên hoan thứ 2 BTC đưa thể loại video trên nền tảng số vào tranh giải. Hiện nay, thói quen xem truyền hình truyền thống của người dân đã có sự thay đổi. Việc sử dụng các thiết bị di động cầm tay ngày càng trở nên phổ biến, kể cả ở người lớn tuổi.

"Các sản phẩm video trên nền tảng số được hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm những sản phẩm được đăng, phát trên truyền hình, báo điện tử và các nền tảng mạng xã hội, có giá trị tuyên truyền", Đại tá Nguyễn Anh Tuấn lý giải.

Vị Phó Cục trưởng X04 cho biết thêm, tiêu chí chấm điểm cũng không nằm ngoài các tiêu chí chung đối với sản phẩm truyền thông, gồm nội dung, chủ đề tư tưởng và tính xây dựng. Về cơ bản, các tiêu chí này thống nhất với chủ đề chung của liên hoan.