Sáng 24/10 (giờ địa phương), tại Thủ đô Brussels, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã đến thăm và tặng sách cho Thư viện Hoàng gia Bỉ.

Theo TTXVN, Thư viện Hoàng gia Bỉ (Thư viện quốc gia Bỉ) được thành lập năm 1837, sở hữu nhiều bộ sưu tập có tầm quan trọng lịch sử và là nơi lưu trữ tất cả các cuốn sách từng được xuất bản ở Bỉ hoặc nước ngoài của các tác giả Bỉ.

Đây là thư viện lớn nhất của Bỉ với hơn 6 triệu cuốn sách (hơn 150km giá sách), lưu giữ nhiều tác phẩm quý giá, bản đồ và đồ án, bản nhạc, bản thảo, tiền xu và huy chương. Đây cũng là nơi thu thập các tác phẩm nghệ thuật bằng tiếng Hà Lan.

Trong khoảng một thập kỷ qua, Thư viện Hoàng gia Bỉ đã triển khai chính sách số hóa các bộ sưu tập nhằm bảo tồn và phổ biến trực tuyến với bộ phận số hóa được thành lập năm 2011...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân tặng sách cho Thư viện Hoàng gia Bỉ. Ảnh: TTXVN

Sau khi đi tham quan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly đã trao tặng Thư viện Hoàng gia Bỉ ấn bản trích từ Mộc bản Triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) công nhận - cùng một số đầu sách giới thiệu về lịch sử, văn hóa, đất nước, con người Việt Nam.

Phát biểu tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển, quan hệ Việt Nam - Bỉ ngày càng được mở rộng trên nhiều lĩnh vực, từ chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại đến khoa học - công nghệ, y tế, giáo dục - đào tạo.

Trong tổng thể đó, văn hóa luôn là lĩnh vực hợp tác truyền thống và là điểm sáng, góp phần tạo nên sự gắn kết bền vững giữa nhân dân hai nước.

Trong những năm qua, Đại sứ quán Bỉ cùng các cơ quan đại diện của các vùng và cộng đồng của Bỉ tại Việt Nam đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động giao lưu và quảng bá văn hóa phong phú như điện ảnh, nhiếp ảnh, nghệ thuật biểu diễn, văn học và xuất bản. Những hoạt động này đã giúp công chúng Việt Nam có thêm cơ hội tiếp cận một nền văn hóa Bỉ đa dạng, sáng tạo và giàu bản sắc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hy vọng sự hiện diện của mộc bản tại không gian tri thức của thư viện sẽ trở thành một nhịp cầu văn hóa, khơi nguồn cảm hứng để các độc giả và nhà nghiên cứu tiếp tục khám phá về một Việt Nam giàu truyền thống, độc đáo về bản sắc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân Ngô Phương Ly thăm Thư viện Hoàng gia Bỉ. Ảnh: TTXVN

Trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước mong muốn Thư viện Hoàng gia Bỉ và các cơ quan hữu quan Việt Nam sẽ có thêm nhiều hoạt động trao đổi sách, tư liệu, chia sẻ kinh nghiệm về bảo tồn, số hóa và phổ biến tri thức, đồng thời tổ chức thêm các chương trình giới thiệu văn học, lịch sử và văn hóa của mỗi nước.

Giám đốc Thư viện Hoàng gia Bỉ Sara Lammens xúc động và chân thành cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cùng phu nhân đã trao tặng cho Thư viện Hoàng gia Bỉ món quà hết sức đặc biệt và vô giá. Đây thực sự là minh chứng sinh động cho bề dày văn hóa lâu đời của Việt Nam, đồng thời là cầu nối tri thức đầy ý nghĩa giữa hai quốc gia.

Thư viện Hoàng gia Bỉ cam kết sẽ giữ gìn, bảo tồn cẩn trọng và trân quý những hiện vật di sản này, đồng thời sẽ phát huy tối đa giá trị của các ấn phẩm để đông đảo độc giả, các nhà nghiên cứu tại Bỉ cũng như bạn bè quốc tế có dịp thưởng lãm, học hỏi và hiểu sâu sắc hơn về đất nước, văn hóa, con người và lịch sử Việt Nam.

Kết nối các địa phương của Bỉ với Việt Nam

Ngày 23/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Bộ trưởng - Thủ hiến vùng Wallonie Adrien Dolimont. Wallonie là một trong những trung tâm công nghiệp lâu đời, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu của Bỉ, với nhiều thế mạnh trong các lĩnh vực khoa học sự sống, y tế, hàng không - vũ trụ, cơ khí chính xác và công nghệ xanh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị hai bên cần đưa khoa học - công nghệ, y tế và khoa học sự sống trở thành trọng tâm hợp tác mới, đồng thời mở rộng liên kết giữa các trường đại học, viện nghiên cứu và trao đổi sinh viên. Ông khuyến khích các doanh nghiệp Wallonie tăng cường đầu tư, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực thế mạnh như công nghiệp công nghệ cao, năng lượng và chuyển đổi xanh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường với chính quyền Wallonie về nông nghiệp, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng - Thủ hiến Adrien Dolimont khẳng định mong muốn tiếp tục phát huy nền tảng hợp tác truyền thống, đẩy mạnh các cơ chế hiện có, nhất là trong giáo dục, y tế và văn hóa. Vùng Wallonie sẵn sàng mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao như công nghệ sinh học, khoa học sự sống, công nghiệp xanh và đổi mới sáng tạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã tiếp Bộ trưởng - Thủ hiến vùng Flanders Matthias Diependaele. Flanders là một trong những trung tâm kinh tế, công nghiệp, thương mại, logistics và đổi mới sáng tạo hàng đầu của Bỉ và châu Âu.

Ông đề nghị hai bên tăng cường kết nối hệ sinh thái cảng biển, hợp tác phát triển mô hình cảng xanh, cảng thông minh và chuỗi logistics hiện đại. Trong bối cảnh mới, hai bên cần ưu tiên mở rộng hợp tác khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, nhất là các lĩnh vực mũi nhọn như chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ xanh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng - Thủ hiến vùng Flanders, ông Matthias Diependaele. Ảnh: TTXVN

Tận dụng thế mạnh đặc thù của Flanders, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị vùng hỗ trợ Việt Nam về công nghệ và nguồn lực trong quản lý tài nguyên nước, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống ngập lụt, hạn hán và xâm nhập mặn, đặc biệt là tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Bộ trưởng - Thủ hiến Matthias Diependaele nhất trí với các đề xuất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Ông khẳng định mong muốn và quyết tâm tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực thế mạnh cốt lõi của vùng như cảng biển, logistics, công nghiệp công nghệ cao và chuyển đổi xanh.

Ông cũng cam kết sẽ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa sự kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp, các trung tâm nghiên cứu, cơ sở đào tạo và các địa phương của hai bên.