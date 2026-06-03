Ngày 3/6, ông Trịnh Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Ea Rốk, cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ một con trâu bán hoang dã húc nhiều người bị thương. Sau đó, con vật được cơ quan chức năng khống chế bằng thuốc mê.

Con trâu sau khi được khống chế. Ảnh: HT

Trước đó, sáng 2/6, con trâu bất ngờ có biểu hiện hoảng loạn, lao vào tấn công khiến 4 người bị thương phải nhập viện điều trị; ngoài ra, một số trường hợp khác cũng bị ảnh hưởng sức khỏe.

Tiếp nhận thông tin, Trung tâm Bảo tồn voi, Cứu hộ động vật và Quản lý bảo vệ rừng tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3 tại Ea Súp cùng lực lượng chức năng xã Ea Rốk nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Do cá thể trâu trong trạng thái kích động, di chuyển khó kiểm soát nên công tác tiếp cận gặp nhiều khó khăn.

Sau khi đánh giá tình hình và bảo đảm an toàn, cán bộ trung tâm sử dụng súng chuyên dụng bắn thuốc mê, khống chế thành công con vật, đồng thời tổ chức di chuyển và bàn giao cho chủ sở hữu quản lý.

Theo ông Trịnh Văn Cường, con trâu này vốn quen sống bán hoang dã, lại vừa sinh con nên trở nên hung dữ. Sau khi hết tác dụng thuốc mê, sức khỏe của con vật đã ổn định.

“Trong số 4 người bị trâu húc, trường hợp nặng nhất bị trật khớp. Đến nay, cả 4 nạn nhân đã xuất viện, về nhà tiếp tục theo dõi và điều trị”, ông Cường thông tin.