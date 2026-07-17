Những năm gần đây, công nghệ trẻ hóa và tạo hình thẩm mỹ có nhiều bước tiến, mang đến thêm lựa chọn như nâng cơ, tái tạo collagen hay trẻ hóa không phẫu thuật dao kéo. Tuy nhiên, theo BS. Nguyễn Huy Oai: “Công nghệ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được chỉ định đúng và công nghệ là công cụ hỗ trợ, còn bác sĩ mới là người quyết định phương pháp điều trị phù hợp”.

Theo BS. Huy Oai, kết quả điều trị không phụ thuộc vào thiết bị hiện đại mà bắt đầu từ quá trình thăm khám, đánh giá nguyên nhân lão hóa và xây dựng phác đồ phù hợp cho từng khách hàng.

BS. Nguyễn Huy Oai nhấn mạnh, việc xây dựng phác đồ điều trị cần bắt đầu từ xác định chính xác nguyên nhân gây lão hóa. Theo bác sĩ, lão hóa không chỉ biểu hiện qua nếp nhăn hay da chảy xệ mà còn diễn ra đồng thời ở nhiều lớp cấu trúc của khuôn mặt như chất lượng da, hệ thống dây chằng, mô mỡ, hệ cơ và cấu trúc xương nâng đỡ. Vì vậy, hai khách hàng có biểu hiện tương tự nhưng nguyên nhân khác nhau có thể được chỉ định phương pháp điều trị khác nhau.

“Không có một công nghệ nào phù hợp với tất cả mọi người. Mỗi khách hàng đều cần được xây dựng phác đồ riêng dựa trên tình trạng thực tế và mục tiêu điều trị”, BS. Huy Oai khẳng định.

BS. Nguyễn Huy Oai - Giám đốc Chuyên môn Phòng khám Chuyên khoa Thẩm mỹ SeJung

Trẻ hóa hiện đại hướng đến cá nhân hóa

Theo BS. Huy Oai, cách tiếp cận trong trẻ hóa thẩm mỹ hiện nay đã có nhiều thay đổi. Thay vì chỉ điều trị khi các dấu hiệu lão hóa xuất hiện rõ, xu hướng hiện nay là quản lý lão hóa từ sớm nhằm duy trì cấu trúc gương mặt. Việc xây dựng phác đồ không chỉ dựa vào độ tuổi mà còn phụ thuộc vào tốc độ lão hóa, nền tảng sinh học, thói quen sinh hoạt và nhu cầu của từng khách hàng.

Tùy từng trường hợp, bác sĩ sẽ cân nhắc phối hợp các phương pháp nội khoa, ngoại khoa hoặc công nghệ phù hợp. BS. Oai chia sẻ: "Điều chúng tôi hướng đến không phải là tạo ra một gương mặt khác, mà là giúp khách hàng duy trì phiên bản trẻ trung hơn của chính mình”.

Chuyên môn bác sĩ là nền tảng của điều trị

BS. Nguyễn Huy Oai tốt nghiệp Bác sĩ Y khoa tại Đại học Y Dược Thái Bình, tốt nghiệp lớp Định hướng Chuyên khoa Thẩm mỹ tại Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch.

Hiện nay, bác sĩ đảm nhiệm vai trò Giám đốc Chuyên môn tại Phòng khám Chuyên khoa Thẩm mỹ SeJung, trực tiếp phụ trách công tác chuyên môn, thăm khám và xây dựng phác đồ điều trị cho khách hàng.

Theo đại diện Phòng khám Chuyên khoa Thẩm mỹ SeJung, đơn vị phát triển đội ngũ bác sĩ làm nền tảng, kết hợp với hệ thống công nghệ và quy trình chuyên môn được chuyển giao từ Hàn Quốc. Bên cạnh đầu tư thiết bị, SeJung duy trì đào tạo nội bộ, hội chẩn chuyên môn và cập nhật kiến thức định kỳ nhằm xây dựng các phác đồ điều trị cá nhân hóa, trong đó bác sĩ giữ vai trò đánh giá tổng thể, lựa chọn phương pháp phù hợp và đồng hành cùng khách hàng.

BS. Nguyễn Huy Oai cùng đội ngũ y tá tại SeJung

Trong bối cảnh nhu cầu trẻ hóa ngày càng đa dạng, nhiều chuyên gia cho rằng sự khác biệt của một cơ sở thẩm mỹ không chỉ nằm ở việc sở hữu công nghệ hiện đại mà còn ở năng lực của đội ngũ bác sĩ trong việc chẩn đoán đúng, xây dựng phác đồ phù hợp và thực hiện điều trị an toàn. Đây cũng là định hướng mà SeJung theo đuổi nhằm mang đến những giải pháp trẻ hóa phù hợp với từng khách hàng.

Website: https://https://phongkhamSeJung.vn/

(Nguồn: Phòng khám Chuyên khoa Thẩm mỹ SeJung)