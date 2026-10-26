Giữa miền đất Văn Giang đang chuyển mình mạnh mẽ, Treville dần hé lộ một không gian sống mang phong vị riêng, nơi ba mặt nước giao hòa cùng thiên nhiên bản địa, mở ra hành trình tìm về sự cân bằng và những giá trị sâu sắc của cuộc sống.

Từ cội nguồn bản sắc đến triết lý sống sâu

Giữa nhịp sống với những chuyển động không ngừng, con người ngày càng trân trọng những khoảng lặng bình yên, những kết nối chân thành và thời gian thực sự dành cho bản thân. Bởi một cuộc sống trọn vẹn không chỉ được tạo nên từ những thành tựu bên ngoài, mà còn từ những giá trị sâu sắc được nuôi dưỡng bên trong.

Từ những chiêm nghiệm ấy, Treville được hình thành với khát vọng kiến tạo một không gian sống không chỉ đẹp về kiến trúc, đủ đầy về tiện nghi, mà còn giàu giá trị tinh thần.

Phối cảnh Khu đô thị Treville tại trung tâm Văn Giang

Lấy cảm hứng từ hình tượng cây tre Việt Nam - bền bỉ từ cội rễ, vững vàng trước gió và thanh cao trong dáng hình - tên gọi Treville là sự giao hòa giữa “Tre” biểu tượng của cội nguồn và nội lực Việt, với “Ville” đại diện cho một cộng đồng đô thị hiện đại, văn minh và tinh tế.

Từ bản sắc ấy, Treville lựa chọn triết lý “Inner Healing Living”, nơi chất lượng sống không chỉ được đo bằng những gì con người sở hữu, mà còn bằng những gì họ cảm nhận mỗi ngày.

Thông điệp “Chạm nhẹ, sống sâu” gửi gắm một phong cách sống khác biệt: Chạm nhẹ để lắng nghe, trân trọng từng khoảnh khắc và cảm nhận vẻ đẹp của những điều giản dị. Sống sâu để kết nối với bản thân, vun đắp tình thân và nuôi dưỡng một đời sống tinh thần phong phú.

Treville - Miền sống thanh tao giữa ba mặt nước Văn Giang

Tọa lạc tại trung tâm đô thị Văn Giang, gần các trục giao thông trọng yếu của khu vực vùng Thủ đô, Treville sở hữu vị trí gắn liền với cảnh quan mặt nước và những giá trị thiên nhiên đặc trưng của vùng đất ven sông Hồng.

Được phát triển bởi Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Phát Group, dự án có quy mô khoảng 3,8 ha, gồm 136 căn nhà phố bên sông thuộc dòng sản phẩm Treville Garden và một tòa cao tầng Treville Residence 811 căn hộ.

Điểm nhấn tạo nên bản sắc cảnh quan Treville là sự hiện diện của ba mặt nước: hồ Mắt Rồng, sông Ngưu Giang và kênh Tây. Nếu hồ Mắt Rồng mang vẻ đẹp khoáng đạt, sông Ngưu Giang gợi nhắc dòng chảy văn hóa bản địa, thì kênh Tây bổ sung thêm những khoảng xanh mát lành, cùng kiến tạo một miền sống giàu cảm xúc.

Dự án sở hữu 3 miền mặt nước từ hồ Mắt Rồng, sông Ngưu Giang và kênh Tây.

Bên mặt hồ, tuyến phố đi bộ và công viên hồ Mắt Rồng mở ra không gian dạo chơi, thưởng ngoạn và kết nối cộng đồng - một buổi sáng thong dong, một cuộc hẹn chiều lộng gió hay những khoảnh khắc sum vầy dưới ánh hoàng hôn.

Tiếp nối trải nghiệm ấy là 5 khu vườn thiên nhiên theo hành trình 5 giác quan: Thanh Ngân với những thanh âm dịu nhẹ; Thanh Hương lưu giữ hương thơm cây cỏ; Thanh Phong đón làn gió mềm mại; Thanh Vị gợi mở nghệ thuật thưởng thức; và Thanh Thủy mang đến những khoảng nhìn trong trẻo bên mặt nước. “Năm giác quan khai mở, một tâm cảnh thăng hoa” - mỗi khu vườn là một điểm chạm tinh tế, dẫn lối cư dân tìm về những rung động nguyên bản của thiên nhiên.

Song hành cùng cảnh quan là hệ tiện ích hiện đại tại khối cao tầng, dự kiến bao gồm trung tâm chăm sóc sức khỏe, trung tâm thương mại, bể bơi vô cực, trường mầm non chất lượng cao và vườn chân mây trên tầng mái. Từ nhu cầu sinh hoạt, chăm sóc sức khỏe đến nghỉ ngơi, thư giãn, mỗi trải nghiệm đều được hướng tới sự thuận tiện và chất lượng sống toàn diện.

Nghệ thuật sống sâu - khi mỗi trải nghiệm đều mang một giá trị

Nếu ba mặt nước tạo nên vẻ đẹp hữu hình của Treville, thì triết lý sống sâu chính là chiều sâu khác biệt định hình tinh thần dự án. Được phát triển theo hệ giá trị với những con số 3 - 4 - 5 - 6, Treville mở ra một hành trình sống hài hòa giữa thiên nhiên, con người và nội tâm.

Ba nền tảng - Bền gốc, Vững thân, An nhiên phát triển - khởi nguồn từ triết lý của cây tre: có cội rễ vững bền để nuôi dưỡng nội lực, có sự cân bằng để vững vàng trước biến động và có tự do để phát triển theo nhịp điệu riêng.

Bốn hành trình - Động, Dịu, Tĩnh, Sâu - dẫn dắt cư dân từ những không gian đô thị sôi động, qua miền cảnh quan dịu mát, đến những khoảng lặng riêng tư và cuối cùng là sự kết nối sâu sắc với chính mình.

Ban công xanh - không gian sống sâu tại Treville mang cảm hứng từ những khu vườn hoa, cây cảnh Văn Giang. Ảnh phối cảnh

Năm giá trị - Kết nối, Trị liệu, Cân bằng, Nuôi dưỡng, Thăng hoa - được gửi gắm trong từng trải nghiệm sống, hướng đến việc chăm sóc cả thể chất, cảm xúc và đời sống tinh thần.

Và sáu giác quan - Thị giác, Thính giác, Khứu giác, Xúc giác, Vị giác, Nội cảm - trở thành những cánh cửa cảm nhận, nơi sắc xanh, tiếng gió, hương cỏ, dòng nước và những khoảng tĩnh lặng cùng góp phần đánh thức sự an nhiên từ bên trong.

Ở Treville, nghệ thuật sống sâu không phải một khái niệm xa vời, mà hiện diện trong chính những điều thường nhật: một tách trà buổi sớm, tiếng cười bên người thân, làn gió qua khu vườn hay khoảnh khắc ngắm hoàng hôn trên mặt hồ.

Giữa nhịp phát triển không ngừng của Văn Giang, Treville lựa chọn kiến tạo một giá trị bền lâu hơn những chuẩn mực vật chất: một nơi con người không chỉ sống đủ đầy, mà còn được sống sâu sắc, sống cân bằng và sống trọn vẹn với những điều thực sự quan trọng.

Treville - Chạm nhẹ, sống sâu. Chủ đầu tư: Hưng Thịnh Phát Group (Liên danh Bảo Hưng Invest và các cổ đông)

(Nguồn: Hưng Thịnh Phát Group)